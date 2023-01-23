В Баку появился Голливуд начала прошлого века (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В кинотеатре премиум-класса CinemaPlus, расположенном в ТЦ "28 Mall", прошёл предпремьерный показ американского эпического фильма в жанре исторической комедийной драмы "Вавилон", сообщает Trend Life.

На мероприятии были звёзды шоу-бизнеса, медийные личности, журналисты, блогеры, предприниматели, представители молодежи.

Гости мероприятия ощутили атмосферу конца 20-х годов. Исполнители Qorqud и Mado Salih украсили вечер, исполнив ретро-песни. Саксофонист Эмин Кязымзаде исполнил прекрасные джазовые мелодии. Яркое зажигательное шоу в стиле кабаре было представлено танцевальной группой А1.

Фильм "Вавилон" повествует о взлётах и падениях множества персонажей в эпоху перехода Голливуда от немого кино к звуковому кинематографу в конце 1920-х годов.

Режиссёр и сценарист картины - Дэмьен Шазелл. Главные роли исполнили Брэд Питт, Марго Робби, Диего Кальва, Джин Смарт, Джован Адепо и Ли Джун Ли.