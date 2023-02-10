Как Баку стал Сантьяго. Фильм "Ночь над Чили" – воспоминания Себастьяна Аларкона и Тариэля Гасымова (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - 45 лет назад на экраны вышел фильм чилийского кинорежиссёра Себастьяна Аларкона и советского кинорежиссёра Александра Косарева "Ночь над Чили", который снимался "Мосфильмом" в Баку с участием известных актеров, в том числе из Азербайджана. Историю создания картины и интересные моменты представляем читателям Trend Life.

Историческая драма с реалистичной точностью рассказывает о военном перевороте, совершенном Пиночетом в 1973 году в Чили и последовавших репрессиях, рассматривая их взглядом молодого архитектора Мануэля, находящегося в центре событий. Герой фильма поначалу не интересуется политикой, демонстрируя окружающим полный нейтралитет. Однако события 11 сентября 1973 года, убийство законного президента Альенде, аресты без обвинений и решения суда кардинально меняют его отношение к жизни. За то, что через его квартиру от облавы сбежал левый активист, архитектора бросают в тюрьму, он проходит через пытки и издевательства, становится свидетелем массовых расстрелов на национальном стадионе. Мануэль понимает, что единственный возможный путь для честного человека - путь политической борьбы, народного сопротивления.

Интересна личность режиссера Себастьяна Аларкона, который долгое время жил и работал в Советском Союзе. В 1971 году он был за государственный счёт отправлен в Москву, где поступил во Всесоюзный государственный институт кинематографии. После того как в 1973 году в Чили произошёл переворот, решил остаться в СССР.

Из воспоминаний Себастьяна Аларкона: "Перед фильмом "Ночь над Чили" я проходил практику у классика документального кино Романа Кармена, который работал на "Мосфильме" над лентами о Латинской Америке. А тут как раз в Сантьяго случился путч, к власти пришел Пиночет. И Кармен, отложив другие замыслы, срочно стал делать фильм о Чили, а меня взял своим помощником. У меня болела душа по поводу событий на родине, и решил создать свой фильм про происходящие события на основе документальных кадров. Показал свою работу Кармену, который помог завершить мне эту картину, завоевавшую даже гран-при международного фестиваля документального кино в финском городе Тампере. В тот период к Роману Кармену приходили люди, которые приезжали из Чили, пройдя через пиночетовские застенки. А я ему эти беседы переводил. Творчески переосмыслив услышанное, я написал сценарий игрового фильма, и по совету друга, режиссера Эльера Ишмухамедова пошел с проектом к Борису Павленку, который был в то время заместителем председателя Госкино. Борис Павленок к тому времени побывал в Чили, встречался с Альенде, поэтому внимательно отнесся к моему замыслу и предоставил возможность мне, юнцу, да еще иностранцу, снять свой первый игровой фильм. Стали выбирать натуру. Съемки за рубежом тогда практиковались крайне редко, и нам нужно было найти Сантьяго в пределах СССР. Объехали всю Среднюю Азию, Прибалтику – ничего похожего. И только в старом Баку нашли несколько улиц, которые отдаленно напоминали Сантьяго. Там и начали снимать".

В Баку до этого уже снимали "заграницу", но на этот раз улицам придали потрепанный вид. Некоторые стены неаккуратно покрасили, на других сделали граффити и заклеили листовками и плакатами, превратив азербайджанскую столицу в "Сантьяго, захваченный военными". Зато бакинские дворики переделывать не пришлось - они остались такими, какими были, и никто даже не заподозрил, что чилийский фильм снимали в Баку. А вот роль стадиона "Насиональ де Чили" "сыграл" московский стадион "Лужники".

Из азербайджанских актеров в фильме играли Садых Гусейнов, Тариэль Гасымов, Джалил Агаев, Маяк Керимов, Шахмар Алекперов, Шамси Шамсизаде, Салам Исмаилов, Рафиг Касымов.

"В фильме я снялся совершенно случайно. Просто пришел на съёмочную площадку, чтобы понаблюдать за процессом. Здесь меня и заметил Себастьян Аларкон, он даже не знал, что в те годы я снимался во многих фильмах. В общем, без кинопроб сразу же сыграл роль офицера. В фильме играли популярные актеры Союза, в основном из Молдовы и Грузии, среди которых были Григоре Григориу, Баадур Цуладзе, Гиули Чохонелидзе, Мария Сагайдак и наш легендарный Садых Гусейнов", - рассказал Trend Life Тариэль Гасымов.

Фильм имел большой зрительский успех, а X Московский кинофестиваль отметил работу постановщиков специальным призом за режиссёрский дебют. Эта награда сыграла большую роль в судьбе Себастьяна Аларкона. Ведь всех иностранцев после окончания вуза тогда отправляли домой, а благодаря пришедшей к нему известности он получил возможность остаться в СССР. Вернулся на родину только в конце 90-х годов, приняв участие в более двадцати фильмах как режиссер и сценарист, и даже как художник и автор музыки.