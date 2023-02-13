Драму о сильной женщине из Турции покажут в Баку (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - В сети кинотеатров CinemaPlus стартует показ турецкой биографической драмы "Dəmir qadın: Neslican" (Железная женщина: Неслиджан), сообщили Trend Life в пресс-службе CinemaPlus.

Автором сценария фильма является Налан Мертер Саваш, режиссер - Озгюр Бакар. В главных ролях снялись - Наз Чагла Ирмак, Дениз Угур, Месут Акуста, Илькер Аксум и другие. Хронометраж кинокартины - 150 минут. Возрастное ограничение: 12+

Фильм основан на реальных событиях и рассказывает историю жизни Неслиджан Тай, известной как "Железная женщина", которая умерла в 2019 году от рака.

В картине описывается сложный процесс лечения после того, как ей диагностировали рак и борьба за жизнь этой сильной женщины. Вся Турция следила за тем, как Неслиджан сражается с этим тяжелым заболеванием.

Отметим, что на премьере фильма в Стамбуле присутствовали родители, брат и сестра Неслиджан Тай.