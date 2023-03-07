От ловеласа до семьянина – в Баку стартует показ фильма со звездой сериала Yalı Çapkını (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - В сети кинотеатров CinemaPlus с 9 марта стартует показ турецкой семейной комедии "Что будет со мной?" (Ne olacak halim?), сообщили Trend Life в CinemaPlus.

Режиссер и сценарист фильма - Семра Дюндар, в главных ролях: Эмре Алтуг, Алгы Эке, Леми Филозоф и другие. Отметим, что Эмре Алтуг хорошо известен азербайджанскому зрителю по работе в популярном сериале Yalı Çapkını.

Сюжет фильма повествует об известном телеведущем Халиме Пекьямане. Он ловелас, и совсем не любит детей. Жизнь Халима переворачивается, когда он в прямом эфире высказывает свои взгляды на эту тему. Его объявляют "врагом детей" и выгоняют с телеканала.

Халим Пекьяман отправляется в загородный дом в Кушадасы, где знакомится с Мелек - матерью четверых детей, которую бросил муж. По иронии судьбы Халим вынужден присматривать за ее детьми. Сможет ли он забыть свою роскошную жизнь в Стамбуле и стать семьянином?