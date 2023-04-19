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В Баку состоится мультимедийное шоу "Дисней" (ВИДЕО)

Интересное Материалы 19 апреля 2023 17:30 (UTC +04:00)
В Баку состоится мультимедийное шоу "Дисней" (ВИДЕО)

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Вугар Иманов
Вугар Иманов
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БАКУ /Trend Life/ - В Оперной студии Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджийбели 3 и 4 июня пройдет мультимедийное шоу "Дисней", при организации Art-East Media Group в честь Международного дня защиты детей, сообщает Trend Life.

В исполнении камерного оркестра "Авангард" будет представлено яркое грандиозное шоу с героями сказок и самых известных мультфильмов. Гости смогут пережить ностальгические и волшебные моменты и надолго останутся под влиянием этих потрясающих эмоций в общении со знаменитыми героями под звуки живой и волшебной музыки. Эти вечера также помогут расширить кругозор детей, развить в них художественно-эстетический вкус.

Информационная поддержка – Trend.Az, Day.Az, Milli.Az, Azernews.Az

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