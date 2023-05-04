Только на экранах CinemaPlus - приключения Джеки Чана, или "Кунг-фу жеребец" в Баку (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - Только в сети кинотеатров CinemaPlus с 4 мая стартует показ комедийного боевика "Кунг-фу жеребец" с участием Джеки Чана, сообщили Trend Life в пресс-службе CinemaPlus.

Режиссёром и сценаристом фильма является Ларри Ян.

В главных ролях снялись - Джеки Чан, Лю ХаоЦюнь, Го Цилинь, Юй Жунгуан, Энди Он.

"Кунг-фу жеребец" - фильм про знаменитого мастера боевых искусств и его верного скакуна. Они врываются в мир, где любая уличная драка заслуживает ТикТок(а).

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