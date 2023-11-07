Участники проекта "Бакинская осень – 2023. 35 лет спустя" провели after-party (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Şərq Bazarı прошло after-party участников конкурса "Bakı payızı-2023. 35 il sonra" (Бакинская осень – 2023. 35 лет спустя), сообщает Trend Life.

Выступившие на открытии вечера автор проекта, художественный руководитель и режиссер Севиндж Керимова, музыкальный продюсер, композитор Микаил Векилов и генеральный продюсер Сабина Гасанова пожелали участникам конкурса, с рядом из которых заключен контракт для продвижения на международной арене, дальнейших творческих успехов.

Участники проекта исполнили хиты национальной и мировой эстрады.

Напомним, что 3 ноября во Дворце Гейдара Алиева состоялся потрясающий гала-концерт конкурса "Bakı payızı-2023. 35 il sonra". Проект, посвященный 100-летию великого лидера Гейдара Алиева, реализован при поддержке Best Cast Talent Agency & Golden Arts entertainment, министерства культуры Азербайджана и Государственного комитета Азербайджана по работе с диаспорой. Генеральный спонсор - Nizami Boutique House.

Более подробно о победителях и праздничном вечере по ссылке https://www.trend.az/life/culture/3821167.html

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