В Баку пройдет творческий вечер российского историка моды Александра Васильева

БАКУ /Trend Life/ - В зале Оперной студии при Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли 8 мая в 20.00 состоится творческий вечер известного российского историка моды, искусствоведа, коллекционера, ведущего телепрограммы "Модный приговор" на Первом канале России (2009-2022) Александра Васильева, сообщает Trend Life.

Творческий вечер Александра Васильева пройдет под названием "Восток и мода".

"Столица Азербайджана привлекает нас своей богатой историей, архитектурой, культурой и, конечно же, незабываемой кухней", - написал ранее Васильев на своей странице в Instagram.

Александр Васильев - известный коллекционер, историк моды, искусствовед, декоратор интерьеров, театральный художник, автор книг и статей по данной тематике, телеведущий ряда телепрограмм, почётный член Российской академии художеств.

Васильев является обладателем одной из самых больших в мире частных коллекций старинного костюма, которая пополняется с 1985 года и включает в себя несколько десятков тысяч экспонатов. Среди них — предметы одежды и аксессуары, а также живопись и фотографии на тему истории моды. Европейская часть коллекции хранится в городе Висагинас в Литве, а также в Париже (Франция). В Москве находятся русская и советская части коллекции. Особенную гордость составляют костюмы, принадлежавшие известным певицам, актрисам и балеринам.

Билеты можно приобрести в кассах города и онлайн по ссылке:

https://iticket.az/ru/events/concerts/alexander-vasilyev/115121

Телефон для справок: (051) 303 35 40.

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