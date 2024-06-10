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Художественные особенности надгробных памятников Азербайджана (ФОТО)

Интересное Материалы 10 июня 2024 22:18 (UTC +04:00)
Художественные особенности надгробных памятников Азербайджана (ФОТО)
Фото: Национальный музей искусств Азербайджана

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БАКУ /Trend Life/ - В Национальном музее искусств Азербайджана состоялась лекция исследователей Института археологии и антропологии НАНА Рустама Гусейнова и Мехти Али "Художественные особенности надгробных памятников Азербайджана. Традиции и современность", сообщает Trend Life.

Мероприятие было посвящено последним антропологическим исследованиям Института Археологии и Антропологии НАНА в области традиций погребения в Азербайджане.

На лекции аудитории были продемонстрированы особенности художественного оформления и эпиграфики надгробных памятников в Азербайджане, раскрыт процесс возникновения классической традиции, её слом в 70-х годах XX века и процесс деградации. Были детально показаны доисламские элементы и языческие символы в оформлении надгробий, прослежен их генезис в последующие эпохи.

Отдельное внимание было уделено руническим памятникам на территории Азербайджана, их особенностям, местоположению, современному состоянию, правовому положению и влиянию на художественный стиль последующих эпох.

Большое количество материала лекции было посвящено уникальным памятникам Азербайджана, позволяющим проследить генезис культурной традиции и точно датировать время изменения культурных кодов.

Особый интерес аудитории вызвали руны на погребальных памятниках и присутствие языческих символов на надгробиях исламской эпохи, факты смешения стилей и существование разных типов в одно и тоже время. Гости задали ряд вопросов о малоизвестных фактах. Наибольший интерес аудитории вызвали проблемы расшифровки значения рунических знаков в Азербайджане.

Цель проведения мероприятия - привлечь внимание аудитории к современным антропологическим исследованиям и стимулирование интереса к изучению малоизвестных деталей истории и культуры Азербайджана.

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Художественные особенности надгробных памятников Азербайджана (ФОТО)
Художественные особенности надгробных памятников Азербайджана (ФОТО)
Художественные особенности надгробных памятников Азербайджана (ФОТО)
Художественные особенности надгробных памятников Азербайджана (ФОТО)
Художественные особенности надгробных памятников Азербайджана (ФОТО)
Художественные особенности надгробных памятников Азербайджана (ФОТО)
Художественные особенности надгробных памятников Азербайджана (ФОТО)
Художественные особенности надгробных памятников Азербайджана (ФОТО)
Художественные особенности надгробных памятников Азербайджана (ФОТО)
Художественные особенности надгробных памятников Азербайджана (ФОТО)
Художественные особенности надгробных памятников Азербайджана (ФОТО)
Художественные особенности надгробных памятников Азербайджана (ФОТО)
Художественные особенности надгробных памятников Азербайджана (ФОТО)
Художественные особенности надгробных памятников Азербайджана (ФОТО)
Художественные особенности надгробных памятников Азербайджана (ФОТО)
Художественные особенности надгробных памятников Азербайджана (ФОТО)
Художественные особенности надгробных памятников Азербайджана (ФОТО)
Художественные особенности надгробных памятников Азербайджана (ФОТО)
Художественные особенности надгробных памятников Азербайджана (ФОТО)
Художественные особенности надгробных памятников Азербайджана (ФОТО)
Художественные особенности надгробных памятников Азербайджана (ФОТО)
Художественные особенности надгробных памятников Азербайджана (ФОТО)
Художественные особенности надгробных памятников Азербайджана (ФОТО)
Художественные особенности надгробных памятников Азербайджана (ФОТО)
Художественные особенности надгробных памятников Азербайджана (ФОТО)
Художественные особенности надгробных памятников Азербайджана (ФОТО)
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