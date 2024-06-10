Художественные особенности надгробных памятников Азербайджана (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Национальном музее искусств Азербайджана состоялась лекция исследователей Института археологии и антропологии НАНА Рустама Гусейнова и Мехти Али "Художественные особенности надгробных памятников Азербайджана. Традиции и современность", сообщает Trend Life.

Мероприятие было посвящено последним антропологическим исследованиям Института Археологии и Антропологии НАНА в области традиций погребения в Азербайджане.

На лекции аудитории были продемонстрированы особенности художественного оформления и эпиграфики надгробных памятников в Азербайджане, раскрыт процесс возникновения классической традиции, её слом в 70-х годах XX века и процесс деградации. Были детально показаны доисламские элементы и языческие символы в оформлении надгробий, прослежен их генезис в последующие эпохи.

Отдельное внимание было уделено руническим памятникам на территории Азербайджана, их особенностям, местоположению, современному состоянию, правовому положению и влиянию на художественный стиль последующих эпох.

Большое количество материала лекции было посвящено уникальным памятникам Азербайджана, позволяющим проследить генезис культурной традиции и точно датировать время изменения культурных кодов.

Особый интерес аудитории вызвали руны на погребальных памятниках и присутствие языческих символов на надгробиях исламской эпохи, факты смешения стилей и существование разных типов в одно и тоже время. Гости задали ряд вопросов о малоизвестных фактах. Наибольший интерес аудитории вызвали проблемы расшифровки значения рунических знаков в Азербайджане.

Цель проведения мероприятия - привлечь внимание аудитории к современным антропологическим исследованиям и стимулирование интереса к изучению малоизвестных деталей истории и культуры Азербайджана.

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