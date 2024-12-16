Потомственный шаман из Гобустана - сакральное наследие древней цивилизации (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Баку прошел "круглый стол" на тему "Гобустан как сакральный код человечества", организованный арт-центром Nine Senses в рамках исследовательского проекта "Коды Гобустана" при поддержке AZBRAND, сообщает Trend Life.

В мероприятии приняли участие ученые, историки, антропологи, этнографы и эзотерики, исследователи и представители творческих профессий.

"Гобустан - это мощнейшая зона активации, огромное место силы, где могла зародиться человеческая цивилизация. Некоторые антропологи и историки уже выдвигают версию, что древние люди вышли именно с Кавказа. Пусть эта гипотеза пока не имеет строгих научных доказательств, но мы считаем важным обратить на нее внимание. Задача мероприятия - не противопоставлять разные взгляды, а посмотреть на границы возможного", - отметила директор Nine Senses Наталья Жукова.

Гостям был представлен фильм режиссера Тогрула Авшара, снятый в живописных локациях Гобустана. Тогрул Авшар — мастер дрон-съемки, режиссер, открывающий миру живописные ландшафты, многовековую историю, архитектуру и культурное наследие Азербайджана. Фильм исследовал сакральную связь человека с природой и открыл зрителям уникальную энергию "мест силы". Автор рассказал, что съёмки второй части прошли, буквально, за несколько дней. Одна часть снималась в стенах Nine Senses, другая - в Гобустане.

Потомственный шаман из Гобустана Тарлан Манафов представил доклад "Код Гобустана", который затронул уникальность Гобустана как сакрального пространства, где пересекаются древние традиции, мифология и мировоззрение.

"Наша цель - показать всему миру уникальность и значимость духовного наследия Азербайджана. Здесь, на небольшой территории, сконцентрированы корни многих религий и древних знаний", - отметил Манафов.

По его словам, данный "круглый стол" проводится в рамках грандиозного проекта.

Тарлан Манафов посвятил свою жизнь изучению сакральных кодов региона. Его предки были суфиями, и он объездил полмира, прошёл посвящение во многих сакральных школах. Сейчас Тарлан возрождает в Гобустане Центр сакрального Азербайджана, объединяя древние традиции с современными исследованиями.

Председатель НПО "Хаяджан", эксперт по лесному биоразнообразию Алигейдар Мамедов представил доклад "Параллельная эволюция", в котором исследовал древние цивилизации Азербайджана через призму их духовного и экологического наследия.

Краевед и руководитель инициативной группы "Охотники за артефактами" Сабит Джоджулу представил доклад "Тюркское культурное наследие Гобустана", в котором подчеркнул важность сохранения тюркских символов и включения тамг Гобустана в список охраняемых объектов.

Особое внимание участников привлекла презентация художественной диорамы "Гобустан-3029", созданной фотографом и режиссером Илькином Зеферли. Этот уникальный арт-объект перенес гостей в футуристическую интерпретацию Гобустана, объединяющую мифологию, искусство и современность. Автор рассказал о процессе создания работы и символах, заложенных в проекте. Он отметил, что проект не только поднимает вопрос об экологической ответственности человечества, но и вдохновляет зрителей ценить и защищать культурное наследие.

Атмосферу вечера дополнило великолепное исполнение произведений классической музыки талантливой пианисткой Лейлой Кулиевой, чья игра наполнила пространство гармонией и вдохновением.

В завершение состоялось подписание "Итоговой Декларации о намерениях: Коды Гобустана – Путь к будущему Азербайджана", где участники заявили о своем намерении объединить усилия для популяризации Гобустана как ключевого культурного и исторического объекта на мировой арене. Декларация отражает следующие цели - развитие эзотерического туризма, создание рабочих групп и интегрированных туристических программ, содействие межкультурному диалогу, организация международных мероприятий.

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