Болгарская публика в гостях у Гара Гараева...

БАКУ /Trend Life/ - В Художественной галерее города Русе (Болгария) проходит фотовыставка "Гара Гараев -100", подготовленная на основе богатой коллекции Государственного музея музыкальной культуры Азербайджана.

В беседе с корреспондентом Trend Life директор музея, кандидат искусствоведения, заслуженный работник культуры Азербайджана Алла Байрамова рассказала об экспонатах, представленных на выставке, а также об интересе болгарской общественности к творчеству видного представителя азербайджанской культуры, выдающегося композитора, известного ученого-педагога и общественного деятеля, народного артиста СССР, Героя социалистического труда, лауреата Государственных премий СССР и Азербайджана, академика Гара Гараева.

- Алла ханум, расскажите, как появилась идея в Болгарии провести выставку, посвященную Гара Гараеву.

- В сентябре 2017 года посольством Азербайджан в Болгарии была организована встреча с культурной общественностью этой страны, на которой присутствовали я и директор Азербайджанского музея ковра, председатель Национального комитета ICOM Азербайджан Ширин Меликова.

В ходе встречи мы знакомили общественность с деятельностью наших музеев, делились планами… Так я рассказала, что в 2018 году исполняется 100 лет со дня рождения выдающегося азербайджанского композитора Гара Гараева, о процессе по подготовке к открытию Музея Гара Гараева - филиала Государственного музея музыкальной культуры Азербайджана.

Творческая деятельность азербайджанского композитора вызвала большой интерес - к нам из Болгарии обратилось руководство Художественной галереи города Руссе с предложением провести выставку, посвященную 100-летию Гара Гараева.

- Почему с данным предложением обратилась именно Художественная галерея города Руссе?

- В этом городе очень богатые культурные традиции, здесь ежегодно уже на протяжении 60 лет в конце марта проводится фестиваль классической музыки. В этом году в рамках фестиваля в одном из залов Художественной галереи была организована выставка работ художников, посвященных музыкальной теме, а в другом – проходит экспозиция, посвященная азербайджанскому композитору Гара Гараеву.

- Алла ханум, все материалы представленные на фотовыставке, предоставил ваш музей?

- Да, естественно, все экспонаты, представленные на выставке, предоставил наш музей. В экспозицию вошли около 100 фотоматериалов – это фотокопии рукописей, документов, афиш, программ, а также фотографии Гара Гараева, отражающие различные этапы деятельности композитора. На этой выставке мы постарались максимально отразить его жизнь и творческую деятельность.

- Какое впечатление произвела экспозиция?

- Очень хорошее впечатление, пришло большое количество зрителей, которые задавали много интересных вопросов о творчестве и жизни азербайджанского композитора. Так, например, посетители говорили, что хорошо знают легендарного исполнителя Муслима Магомаева, и интересовались, почему в экспозиции нет совместных фотографий Гара Гараева с ним.

Я пояснила, что выставка базируется на богатых коллекциях нашего музея, но подобной фотографии в нашей коллекции нет. Считаю, что многочисленные вопросы о творчестве Гара Гараева показывают заинтересованность публики, пришедшей на выставку.

- Скажите, до какого числа будет проходить выставка?

- Выставка продлится до 10 апреля. Хочу отметить, что на выставке также были представлены ноты произведений композитора, диски, фильмы, которые там же демонстрируются – документальная картина Огтая Миргасымова "Это вступает правда" и фильм Григория Козинцева "Дон Кихот", автором музыки к которому является Гара Гараев.

Также представлены видеозаписи концертов, где оркестры под управлением Рауфа Абдуллаева, Назима Рзаева, Эльшада Багирова исполняют сочинения композитора. Наряду с этим вниманию публики представлены книги, которые выпустил наш музей - "Гара Гараев – жизнь и творчество в материалах Государственного музея музыкальной культуры Азербайджана", нотный сборник "Гара Гараев. Фрагменты из музыки к драматическим спектаклям".

(Автор: Джани Бабаева )

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