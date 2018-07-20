Новые технологии раздвигают рамки российско-азербайджанского музейного сотрудничества

БАКУ /Trend Life/ - ​​​​​​​​​​ Ульяновский областной краеведческий музей имени И.А.Гончарова и Бакинский Дом-музей Абдуллы Шаига при поддержке Российского информационно-культурного центра (РИКЦ) провели уникальное рабочее совещание – в форме телемоста. О том, как видят перспективы музейного сотрудничества в России и как реализуются достигнутые договоренности сегодня, журналисту межпарламентской группы дружбы Россия-Азербайджан под руководством депутата Государственной думы РФ Дмитрия Савельева рассказала заслуженный работник культуры Российской Федерации, директор музея Юлия Володина.

- Как вы оцениваете эффективность прошедшего телемоста с Баку?

- Современные информационные технологии помогают расширить географию сотрудничества. Например, выступления зарубежных участников, которые в силу разных причин не могут непосредственно принимать участие в конференциях, организуются в формате скайп-сеансов. Телемост с коллегами из Баку для Ульяновского музея был первым, но надеемся, что это станет началом нового формата общения. Мы очень благодарны за это Российскому информационно-культурному центру в Баку.

- Расскажите, пожалуйста, почему в качестве партнеров по телемосту был выбран Дом-музей Абдуллы Шаига?

- Это было инициативой самого азербайджанского музея, на которую мы с удовольствием откликнулись. Ведь у Ульяновской области давние дружеские отношения с Азербайджаном. В Ульяновске установлены два памятника выдающимся представителям азербайджанского народа: писателю, общественному и политическому деятелю Нариману Нариманову и Общенациональному лидеру азербайджанского народа Гейдару Алиеву. Президент Азербайджана Ильхам Алиев участвовал в открытии Президентского моста через Волгу в Ульяновске осенью 2009 года. В том же году при поддержке губернатора Ульяновской области и мэрии города на базе школы № 78 был открыт Музей истории и культуры Азербайджана. К тому же в структуре Ульяновского областного краеведческого музея имени И.А. Гончарова несколько литературных филиалов, к тому же мы входим в Сообщество пушкинских музеев и Ассоциацию литературных музеев Союза музеев России. Обмен опытом и расширение профессиональных связей – одна из основных целей этих объединений, поэтому для нас большой интерес представляет работа литературных музеев в Азербайджане. В частности, мы обсудили очень актуальный вопрос - использование современной техники в мемориальных музеях, в экспозиционных пространствах 19 – первой половины 20 века. Мои коллеги поделились опытом, рассказав о современной экспозиции музея И.А. Гончарова, открытой в 2012 году, которая подтверждает, что при грамотном проектировании и оформлении современная техника корректно вписывается в экспозиционное пространство и помогает донести до посетителей на понятном и принятом в молодежной среде «языке» нужную музейную информацию о памятниках культурного наследия.

- Как российско-азербайджанское сотрудничество повлияет на выставочную деятельность музеев?

- Наша общая задача – создание единого культурного пространства. Музей Гончарова располагает на сегодняшний момент тремя электронными выставками, которые мы можем предложить как Дому-музею Абдуллы Шаига, так и другим музеям Баку. Это «Гончаров и Симбирск», «Театральная жизнь «Обыкновенной истории» и «Фрегат Паллада». Последние две посвящены известным произведениям И.А. Гончарова. Это способствовало бы знакомству жителей Баку с творческим наследием известного классика русской литературы. Если говорить о достигнутых договоренностях, то с началом нового учебного года в музее школы №78 появится стенд, посвященный творчеству Абдуллы Шаига – известного поэта, писателя, педагога, переводчика. Материалы предоставит мемориальный музей писателя в Баку. Это позволит ульяновским учащимся познакомиться с уникальной музейной коллекцией и жизнью талантливого человека.

- Ваш музей довольно активно включен в процесс цифровизации, который идет сегодня во всех сферах деятельности в России. Станет ли договоренность о сотрудничестве с азербайджанским музеем очередным шагом на этом пути?

- Среди работ в этом направлении – оцифровка музейных предметов с возможностью дистанционного доступа к культурным ценностям Ульяновской области, создание виртуальных экскурсий, различные интернет-акции. Из последних идей сотрудников ульяновского музея можно отметить интернет-акцию «Музейная азбука», которая стартовала в начале 2018 года и вызвала живейший интерес граждан. По четвергам на своих страницах в социальных сетях музеи округа рассказывают об интереснейших и уникальных предметах своих коллекций, выкладывая их в алфавитном порядке. Мы будем рады, если музейщики Азербайджана подключатся к этой акции или выступят организаторами в Республике.

- Начата ли работа над достигнутыми в ходе телемоста договоренностями? Определены ли сроки, когда будут реализованы намеченные планы?

- В ближайших планах – участие азербайджанских коллег в общем собрании Совета музеев Приволжского федерального округа, которое состоится в конце октября в столице Мордовии, городе Саранске. Возможно, их участие снова пройдет в форме телемоста. Также наши коллеги из Дома-музея Абдуллы Шаига выразили желание помочь нам найти среди азербайджанских литераторов, пишущих на русском языке, участников для ежегодного конкурса на вручение международной литературной премии имени И.А. Гончарова, учрежденной губернатором Ульяновской области и Союзом писателей России. Это будет совершенно новым направлением в нашем сотрудничестве в 2019 году.

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