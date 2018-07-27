Сергей Никоненко том, что объединяет Россию и Азербайджан (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Известный российский актёр, кинорежиссёр, народный артист РСФСР Сергей Никоненко рассказал журналисту межпарламентской группы дружбы Россия-Азербайджан под руководством депутата Государственной думы РФ Дмитрия Савельева, что для него значит Баку и какую программу он хочет привести для своих поклонников в следующий раз.

- Вы часто говорите в интервью, что со столицей Азербайджана вас связывает давняя личная история, в одном из интервью Вы вспоминали прогулку по Баку, которую провели 40 лет назад совместно с Василием Шукшиным и его супругой…

- Точнее сказать – 44 года назад. В 74-м году это произошло, весной. Он приехал на Всесоюзный фестиваль кинематографистов, показывали картину «Калина красная», и она получила главный приз. Шукшин был на отдыхе в это время, ему сообщили, и он с утра прилетел в Баку вместе с Лидой Федосеевой-Шукшиной – моей однокурсницей. Моей бритвой побрился, говорит: «Галстука нет». Я говорю: «Вася, кто получает первый приз, тот и моду заказывает. Вот теперь получай без галстука приз». Нет, одет он вполне был прилично, но галстука нет. Все же убедил, что можно без галстука. Ну и говорю: «Пойдем погуляем». Пошли в старый Баку, походили по этим улочкам, дошли до Девичьей башни. Очень она потрясает все-таки… Ни разу её не взяли, поэтому - «девичья».

- А что вы думаете об изменениях, о том, как выглядит город сейчас?

- Современный Баку, конечно, нравится. Эти три небоскреба ( ред. Пламенные бащни), которые как лепестки цветка… Очень постарались. Молодцы, молодцы!

- В 2016 году вы были в Баку с музыкально-литературной композицией «Бессмертный полк», в этом привезли проект о жизни и творчестве Сергея Есенина. Можно сказать, что культурные визиты в Баку становятся для вас традицией. Расскажите пожалуйста, как появляются идеи ваших творческих поездок в Азербайджан?

- С литературно-музыкальной композицией по Есенину я выступаю уже давно, она только чуть-чуть меняется в разные стороны. В Баку был вариант в двух отделениях – вместе с музыкантами трио «Реликт». Как только появился «Бессмертный полк», я решил – надо чем-то ответить, потому что явление уникальное. В «Бессмертном полку» как нигде явно ощущается наша национальная идея единения: люди разных национальностей выходят с портретами своих родственников. Я вот с внуком вышел: я нес свою маму, которая была в партизанском отряде вместе со мной – грудным ребенком – на руках. А он нес портрет своего прадеда: он до войны работал на грузовой полуторке шофером, а во время войны водил легендарную «Катюшу». И когда я узнал об существовании «Бессмертного полка», я подумал, что немедленно надо чем-то ответить, поддержать! Так вот родилась эта композиция… Но у меня еще одна композиция есть, хотелось бы приехать в Баку с любовной лирикой. Тут и Пушкин, и Лермонтов, и Блок, и Гумилев, Маяковский, Пастернак… и, конечно же, Есенин.

- Формат ваших выступлений предполагает очень тесный контакт со зрителем, как складываются эти отношения, что вы можете сказать о публике в Баку в целом?

- У меня складываются отношения со зрителем так: я выхожу на сцену, гляжу – зал полный, и начинаю работать. Если через 5-7 минут у меня не сложились отношения со зрителем, то нужно уходить. О Баку у меня хорошее мнение: хороший зритель, внимательный.

- Есенин для вас действительно знаковая фигура, если вы столь большую часть жизни посвятили созданию его музея. Какие-то вещи, связанные с этим поэтом будто сами Вас находят, стремясь попасть к вам… А с чего все началось?

- Я играл Есенина, собирал материалы – и вот наткнулся на этот адрес, где сейчас располагается музей. И адрес этот оказался в моем родном доме! Моя квартира –этажом выше! Понимаете?! Вот это мой двор. А потом я обнаружил, что в по этому двору Пушкин ходил, а позже Андрей Белый… Арбат, 53 – Пушкин проживал, Арбат, 55 – Андрей Белый, и рядом – Арбат, 51, где останавливался Блок. Да это же русский Парнас! Больше того, здесь жил Чайковский. Здесь был дом, где работал Маяковский. Здесь же проживал поэт-мистик Владимир Соловьев, сын историка Сергея Соловьева. А к историку Соловьеву приходил Лев Николаевич Толстой. На углу был двухэтажный дом гениального пианиста Константина Игумнова. Летом, когда он по восемь часов за фортепиано сидел – репетировал, чтобы мастерство не потерять – говорят, целая толпа стояла вот здесь на углу Плотникова переулка и Сивцев вражека. Слушали.

- Вас можно назвать уникальным знатоком творчества и жизни Сергея Есенина, как бы вы оценили роль, которую в жизни Есенина сыграла другая столица – Баку?

- В Баку ему очень хорошо работалось. Там его чаще посещало вдохновение. И еще, его притягивало туда, потому что там совсем недалеко была Персия. Есенин не скрывал, что учился у великих восточных поэтов, таких, как Рудаки, Насими, Саади, Фирдоуси. Еще не был, по-моему, переведен Низами Гянджеви – великий азербайджанский поэт. Да и не все то, что я перечислил, было на тот момент переведено. Но Есенин понимал, что это великие лирики. И его это притягивало. Не случайно именно там начался его цикл «Персидские мотивы».

- А в музее Есенина в Баку вы бывали, общаетесь с ними?

- Не только бывали мы ему даже помогали, у меня вон грамота есть… 17 предметов передал. Но это было еще в 2004 году. А в этом году не получилось – времени не было, чтобы просто их посетить на этот раз. Если еще раз поеду, специально буду день в запасе иметь один, чтобы съездить в Мардакяны. Я думаю, что ничто так не укрепляет дружбу между народами, как обмен культурами.

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