Ичери шехер покорил энергетикой россиян, или Русские народные сказки (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Руководитель международного проекта, сотрудник Союза театральных деятелей России Алексей Валиев-Корнилов рассказал журналисту межпарламентской группы дружбы Россия-Азербайджан под руководством депутата Госдумы Дмитрия Савельева о том, как пополнится репертуар Азербайджанского государственного русского драматического театра имени Самеда Вургуна в следующем году и почему российские участники проекта хотят снова приехать в Баку.

- Расскажите, пожалуйста, как появилась идея проекта "Лабораторный спектакль"?

- Два года назад было решено восстановить работу Центра поддержки русского театра за рубежом при Союзе театральных деятелей Российской Федерации. Основными направлениями Центра стали командировки специалистов для проведения мастер-классов и режиссерские лаборатории, цель которых заключается в том, чтобы театры могли познакомиться с молодыми режиссерами из России для постановки спектакля, с их работой непосредственно на деле с местной труппой. Для этого обычно приглашаются несколько режиссеров, чтобы принимающая сторона имела возможность выбора. Режиссеры подготавливают за короткий срок эскизы спектаклей, демонстрируя, как они могут работать и какой видят спектакль на сцене театра. За два года мы успели провести подобные проекты в Беларуси, Казахстане, Узбекистане и Кыргызстане. Конечно, каждая лаборатория становится индивидуальной, так как именно артисты принимающего нас театра откладывают свой отпечаток на всю работу. Плюс на каждую лабораторию отбираются новые режиссеры, со своим опытом и подходом к работе. Так что, каждая лаборатория становится не похоже на любую другую. Это касается и лаборатории в Азербайджане.

- Русские народные сказки, которые стали темой лаборатории в Баку, содержат особую концентрацию национальной духовности, как Вы полагаете, насколько этот аспект будет близок азербайджанскому зрителю?

- Театры, если они заинтересованы в такой лаборатории, присылают заявки в начале года, указывая тему для работы. То есть материал был выбран Бакинской русской драмой. Исходя из этой темы, подбирались режиссеры, которые имеют опыт в заданном направлении, а они уже в свою очередь предложили конкретный материал для работы. Режиссеры Кирилл Заборихин и Алексей Кузьмин-Тарасов продемонстрировали два эскиза спектакля на тему "Сказка о мёртвой царевне" А.С.Пушкина и русской народной сказки "Крошечка-хаврошечка". Оба эскиза оказались удачными, и театр остался заинтересован в постановках обоих режиссеров. С учётом, что данный проект осуществляется на площадке именно Русского драматического театра в Баку, который имеет уже свою сформированную аудиторию, мы надеемся, что и русские народные сказки будут понятны и востребованы у данного зрителя. И, конечно, работа режиссеров должна быть универсальна в международном плане и понятна азербайджанскому зрителю.

- Как складывались отношения с азербайджанскими коллегами? Удалось ли сразу найти общий язык в условиях крайне сжатых сроков и интенсивности репетиций?

- Нас тепло приняли и готовы были сотрудничать на протяжении всего процесса. Конечно, театр и артисты не имели опыта работы на подобных лабораториях. Но они готовы были нас выслушать и вступить в процесс сочинения эскизов спектаклей. Такие сжатые сроки необходимы для мобилизации актеров и чтобы не сильно нарушать расписание и график театра. Лаборатория – это всё же место для экспериментов, а главное – для обмена опыта между режиссерами и принимающим театром. В мае этого года мы уже отправляли педагога по актерскому мастерству Алису Ахмедиевну Иванову с программой "Демидовские этюды", и в будущем азербайджанский театр хочет продолжить работу по заданному направлению. И, конечно, хотелось бы продолжить сотрудничество с Русским драматическим театром и выпустить спектакль по итогам лаборатории в следующем 2019 году.

- Была ли эта творческая поездка в Баку для вас первой? Какое общее впечатление произвела столица Азербайджана?

- Как для меня, так и для режиссеров - Кирилла Заборихина и Алексея Кузмина-Тарасова, поездка в Азербайджан была первой. Конечно, из-за сжатых сроков и интенсивности работы время на знакомство со страной было крайне ограничено. За время работы в Баку, удалось посетить Старый город (ред. Ичери шехер), который всех покорил своей энергетикой. Также удалось сходить в Музей ковра и Центр Гайдара Алиева, его хотелось бы отметить отдельно - это место потрясающее и своей современной архитектурой, и планировкой, и наполнением. Впечатления от поездки оказались приятными и в будущем, конечно, хотелось бы вернуться уже на больший срок.

- Как Вы оцениваете современное состояние культурных связей России и Азербайджана?

- Россия и Азербайджан находятся в крепких и устойчивых культурных связях. Поддерживается постоянное общение и взаимодействие в рабочем плане. Помимо основной работы Центра поддержки русского театра за рубежом СТД РФ, представители театрального искусства Азербайджана ежегодно приглашаются к нам на Международную летнюю театральную школу СТД РФ и на Всероссийский молодёжный Форум-фестиваль "Артмиграция". Конечно, необходима государственная поддержка многих проектов. Даже просто информационная поддержка, возможность привлечения человеческих ресурсов и обмен опытом работы может способствовать развитию общей театральной среды России и Азербайджана.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.