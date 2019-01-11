"Полет" над Баку и любовь с первого взгляда украинской художницы и искусствоведа (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Национальном музее истории Азербайджана Национальной академии наук (НАНА) прошла арт-встреча с искусствоведом-экспертом, художницей из Украины Юлией Тарасенко под названием "Как с нами разговаривает архитектура". Визит в столицу Азербайджана Юлии Тарасенко не первый и даже не второй, искусствовед приезжает в Баку уже в 11 раз и каждый раз открывает для себя что-то новое в архитектуре, культуре, искусстве. О Баку она рассказывает с нежностью и нескрываемой любовью. Чем ее так привлекает наш город, Юлия Тарасенко рассказала в интервью корреспонденту Trend Life.

- Вы приезжаете в Баку уже в 11 раз. Чем же так притягивает наш город?

- Мне здесь безумно нравится, потому что есть свой колорит и гостеприимные люди. Вообще мне кажется, что человек, который много путешествует, меняется. Путешествия в страны, где ты обогащаешься культурно, эмоционально, эстетически, гастрономически, вносят вклад в развитие личности. Что касается Баку, так сложилось десятилетиями, что здесь живут друзья и всегда меня ждет теплый прием. А архитектура города – это вообще отдельный разговор. Синтез, связь западного и восточного, такую толерантность в архитектуре, какая есть у вас, в других городах я не встречала. Здесь все связано и хочется узнать, что за этим стояло.

- А если вернуться к первому приезду в Азербайджан – это было просто путешествие или рабочий визит?

- Мы приезжали семьей по приглашению знакомиться со страной, и это был очень теплый визит. Сразу была любовь с первого взгляда.

- Чтобы познакомиться с городом, вам нужен "проводник" или интереснее самой все узнавать?

- Конечно, я же не могу знать каких-то тонкостей, которые знаете вы. Я как птица – взлетела, сверху посмотрела, оценила композиционность, стилистику. Но во все нужно углубляться. Современная и старинная архитектура – вы гармоничны в этом. Мы живем в 21 веке – технологии, мировоззрение, полеты в космос, человек меняется и город, в котором он живет, тоже меняется… Самое постоянное, что есть в мире – это изменения.

- Если составить список мест, которые обязательно нужно посетить или увидеть в Баку, что будет в вашем личном рейтинге?

- В первую очередь мне как любителю музеев хочется сказать о них, потому что там собрано все. Азербайджанский музей ковра – это чистое искусство, чистое творчество. Мы до конца не осознаем, нам кажется, что пейзажи, натюрморты, портреты - вот оно, творчество, но когда человек сам представляет орнамент, считаю, что это вершина творческого процесса. У вас прекрасный Национальный музей искусств, Музей современного искусства, а также Национальный музей истории Азербайджана, где соединяются история, архитектура, меценатство.

Безусловно, современная архитектура – потрясающий Центр Гейдара Алиева, красота которого завораживает.

Еще - набережная, Старый город (прим. - Ичеришехер), Дом Мухтарова (прим. - Дворец счастья), здание Исмаилия (прим. - здание президиума Академии наук Азербайджана).

- Вы упомянули ковры. Скажите, есть ли у вас в память об Азербайджане наш ковер или небольшое ковровое изделие?

- У меня есть ваш платок с орнаментом бута (прим.- кялагаи). Мне его подарили в Баку. После двухдневной лекции в благодарность одна из слушательниц подошла и передала коробочку, а там был шелковый платочек.

- Юлия, а что вы можете сказать о творчестве азербайджанских художников?

- Знаю немного, я бы очень хотела приехать и поучиться здесь. Видела работы Таира Салахова, знаю, что буквально недавно в Баку проходила выставка, посвященная 90-летнему юбилею мастера. Я сожалею, что не попала на нее. Таир Салахов - это гениальный человек. "Cуровый стиль", эта мужественность, твердость, уверенность мазка, сюжета... Я очень люблю его творчество.

(Автор: Джани Бабаева)

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