Я никогда не позволял, чтобы меня выбирали женщины, выбирать буду я – народный артист Сафа Мирзагасанов (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Народный артист Азербайджана Сафа Мирзагасанов – актер необычайного таланта. Под его обаяние подпадают не только зрители, но и деятели искусства. Ему подвластны любые роли - от драматических до острокомических, и в каждом образе он прекрасен. 27 июня Сафе Мирзагасанову исполняется 60 лет. По случаю этого знаменательного события корреспондент Trend Life встретилась с народным артистом.

- Сафа муаллим, 60 – это много или мало? Вообще, что для вас значит возраст?

- Считаю, что возраст человека – это не цифры в паспорте, а то, на сколько человек себя чувствует. Поэтому в свои 30 лет - разделим пополам (улыбается), я чувствую себя полным сил, готовым к приключениям и авантюрам на сцене. И очень надеюсь, что так и продолжится.

- Получается, что для вас день рождения - не грустный праздник?

- Ну, как сказать, наверное, все-таки грустноватый… Честно скажу, Новый год люблю больше, чем свой день рождения. Родился я летом, а лето – не воспринимаю, не люблю жару, не люблю, когда очень много солнца, когда градусы приближаются к сорока.

- Расскажите, как будете отмечать круглую дату?

- Встречусь со своими родными и друзьями. Наверное, отмечу в не очень большой компании. А основное празднование состоится осенью после спектакля, который подготовит для меня наш театр (прим. авт. - Азербайджанский государственный академический русский драматический театр имени Самеда Вургуна). Вот в конце ноября – начале декабря, в свое любимое время года, соберусь с огромным количеством людей, которые меня любят, и мы бурно отметим мое 60-летие.

- Приоткройте завесу тайны, что это будет за спектакль – комедия, драма…

- Это комедия российского автора Валерия Мухарьямова и называется она "День сюрпризов". Открою секрет, по сюжету режиссер празднует 60-летний юбилей. Это совпадение тоже сыграет свою роль, и надеюсь, что спектакль понравится всем.

- Вы сказали - совпадение, а в вашей жизни часто бывают такие параллели? Вообще, верите ли вы в судьбу?

- Верю в судьбу, верю в Бога. Считаю, что Бог всегда над нами, и он у нас в душе. Я из категории актеров, которые полагают, что такие совпадения- Сафа Мирзагасанов как человек и Сафа Мирзагасанов как актер - случаются редко. Очень часто зритель воспринимает тебя, ассоциируя с ролью. Считаю это неправильным - просто Сафа Мирзагасанов воплотил на сцене роль, например, того же Короля Георга IV. В чертах характера, наверное, бывают какие-то совпадения. Расскажу небольшую историю, которая со мной случилась. У меня было очень много поклонниц, и часто они были несколько навязчивы. И вот когда-то одна дама очень явно проявляла ко мне интерес. Я категорически пытался уйти от встреч, даже иногда выходил через черный ход театра. Но потом она меня "поймала" и я ей объяснил, что человек на сцене и человек в жизни – это две разные вещи. Я никогда не позволял, чтобы меня выбирали женщины, выбирать буду я!

- Неужели актерам не льстит внимание?

- Неправду говорят, что не жаждут славы, жаждут все. У кого-то она случается, у кого-то нет. Мне страшно нравилось, когда меня узнавали, останавливали на улице. Сейчас, с возрастом тоже приятно, но немножечко навязчиво. Просто улыбаешься и благодаришь за все те теплые слова, которые тебе говорят. Вот так я отношусь к тому, когда меня узнают на улице, когда мне рассказывают, какой я замечательный, интересный. Я все это выслушиваю и благодарю.

- Как в вашу жизнь вошел театр? Насколько я знаю, актеров в вашей семье не было…

- Были… Мой дядя Зия Мирзагасанов очень много лет проработал в ТЮЗе актером и это сыграло свою роль. Мой отец проучился четыре года на режиссерском факультете Института искусств (сейчас – Азербайджанский государственный университет культуры и искусств) у Мехти Мамедова, Рзы Тахмасиба, Фатмы Кадри – великие имена. Просто он не завершил обучение по семейным обстоятельствам, и более 50 лет проработал директором Дома культуры в Балакенском районе, где я и родился.

- Как родители отреагировали на ваш выбор профессии?

- Мама всегда была моим другом, она считала, что если мне хорошо, то так и должно быть. Папа же возражал, предупреждал: "Ты не знаешь, что это такое, как это тяжело". Но потом смирился.

- Что именно он имел в виду, предупреждая о тяжести профессии?

- Просто актерская профессия очень сложная, ведь не всегда бывают взлеты. Их может и вовсе не быть. В моей жизни они были, но есть люди, у которых они не случились, и их массы. Нас на курсе было восемь человек, из восьми я единственный стал актером. Все остальные поменяли профессию.

Вот, к слову, папу вспомнил… Одним из первых, кто меня поздравил со званием "Народный артист Азербайджана" в 2006 году был мой папа, которого уже нет. А звание я получил через три недели после ухода моей мамы. Я не очень люблю говорить о личной жизни, но это были такие черно-белые полосы… Сейчас, к сожалению, родителей нет, но я их помню каждую секунду.

- Но вы ведь поступали в ГИТИС и не прошли... Это не побудило вас отказаться от профессии?

- Я был очень маленький. Помню, сидел на скамейке перед ГИТИСом, когда не прошел на курс Олега Табакова, и со слезами на глазах ел мороженое и курил. Вот это я запомнил.

Когда человек молод, обида воспринимается острее, такое ощущение, что мир рухнул, что тебя все предали, отказались от тебя. Ведь когда ты молод, то считаешь, что можешь горы свернуть. Но с годами осознаешь, что горы свернуть дано не каждому.

После Москвы вернулся, год провел с родителями в районе, а на следующий год приехал поступать в наш институт и прошел с высокими баллами. Учился у великих людей – народных артистов Азербайджана Рзы Тахмасиба, Шафиги Мамедовой и Джаннет Салимовой. Безмерно благодарен этим людям.

- От чего бы вы сейчас предостерегли молодых людей, которые мечтают стать артистами и поступают на актерский факультет?

- Надо безумно любить это дело. Если ты не можешь жить, спать, существовать, есть – значит, у тебя внутри что-то присутствует. Надо серьезно относиться к каждой роли. Можно смеяться, встречаться с друзьями, ходить на свидания, жить своей жизнью, но при этом никогда не забывать, что когда ты репетируешь, когда у тебя есть роль, когда ты выходишь на сцену – это главное в твоей жизни. В моей жизни так и было. Это сейчас, наверное, прожив годы, я понимаю, что главное для меня это личная жизнь, благополучие моей семьи.

- Какое оно, новое поколение актеров, и чем отличается от вас в этом возрасте?

- Они более уверенные, чем мы. С одной стороны – это хорошо, уверенность дает им огромный стимул. Мы были не до такой степени уверенными в том, что мы гении. Но с другой стороны, если ты учишься в институте и считаешь себя пупом земли, рассчитывая, что все попадают в обморок, и будут видеть только тебя... А ведь, к сожалению, этого зачастую не происходит, и тому много ярких примеров.

И еще, если бы к этой уверенности им прибавить и ответственность, и еще бы они попытались сделать театр главным, а все остальное - вторичным, я имею в виду и кино, когда тебя приглашают, тогда другое дело… Если ты хочешь остаться в театре, надо думать о театре.

- Мы чаще видим вас в комедийных спектаклях. Тяжело смешить людей?

- Если есть органика, если ты понимаешь, что делаешь, если работаешь с хорошим режиссером, то нет, не тяжело. Хотя комедию играть сложно. У меня были прекрасные драматические роли, которые я очень любил. Сейчас, к сожалению, их не очень много, но были… Когда-то я играл Заура в спектакле "Тахмина и Заур", был у меня Ариф в "Иблисе" Гусейна Джавида, Тригорин - в "Чайке", Эдмонд Глостер - в "Короле Лире", король Георг IV - в "Кин IV", кстати, одна из любимых ролей. Был изумительный образ в "Звезда, любовь и шампанское" по пьесе Эльчина "Убийца". Я люблю драматические роли, но и к комедии отношусь хорошо. Надо любить все.

- Вы сейчас перечисляли драматические роли, и я услышала долю сожаления...

- Да, есть. Я надеюсь, когда-то все-таки сыграю еще драму…

- В театре и молодое поколение, и ровесники всегда называют вас Сафик. Как вам удается быть со всеми в хороших отношениях, ведь театр полон интриг?

- Я на интриги не обращаю внимания. Честно могу признаться, что у меня никогда не было врагов, были люди, которые меня не очень любят и воспринимают, но их мизер. Я могу сказать в лицо человеку, если вдруг какая-то сложная ситуация: "Ответь на вопрос. Зачем? И мы прекратим этот разговор". Интриги - это самая неинтересная на сегодняшний день вещь. И потом, интригами занимаются плохие актеры, которые творчество ставят на второй план. Наверное, надо прожить жизнь, чтобы понять, что все в жизни вторично, второстепенно, а театр вечен, он всегда останется в твоей жизни. Могут меняться друзья, хотя этого я не люблю, и подобного в моей жизни практически не было, а театр останется.

- Какой вы в быту?

- Я, наверное, не могу похвастаться тем, что умею что-то хорошо починить, но я умею классно готовить. Люблю это и очень тщательно делаю. И, как говорят мои близкие, у меня получается. В последнее время стал замечать, что пою не только в душе, но и когда готовлю, и меня в этот момент желательно не трогать.

- А какое у вас коронное блюдо?

- Их немного. Я многое умею благодаря маме, жене, сестрам. Очень часто вспоминаю времена, когда была жива бабушка, и как она готовила, а готовила она изумительно. Что касается коронного блюда – я люблю делать соте, люблю готовить мамину печеную икру, как ее делают в районе. В Баку ее тоже делают, но они не пекут помидоры и перец. А мама запекала все, добавляла туда очень мелко нарезанный красный лук и зубчик чеснока. Это блюдо любят все, кто бывает у нас. Люблю готовить креветки, салат из авокадо – это все пришедшее ко мне от моей супруги.

- Получается, что вы гурман?

- Да, я не очень люблю рестораны, потому что всегда найду что-то, что должно быть приготовлено не так, а иначе. Последнее время ем мало, это связано с тем, что хочется подольше оставаться на плаву и быть в форме. Пока получается (улыбается).

- И напоследок ответьте, пожалуйста, на такой вопрос: что дарить Сафе Мирзагасанову на день рождения?

- Конечно, я люблю подарки, и меня радует любой презент. У меня есть огромная коллекция хрюшек (прим. авт. – актер собирает фигурки свинок). Есть золотые, серебряные, дорогие сердцу, потому что подарены близкими людьми. Зная о моем хобби, знакомые и друзья везут их со всего света. В квартире их уже некуда ставить, но мы все же находим возможность, чтобы их разместить.

Меня радует все, а больше всего - присутствие моих близких и родных, внимание людей, которых нет в Азербайджане. Мы называем день моего рождения "Смольный", потому что разрывается домашний телефон, разрывается мобильный, и ты бегаешь, пытаешься успеть ответить всем. Миром правит любовь и очень надеюсь, что эта любовь останется со мной навсегда...

Trend Life поздравляет народного артиста Азербайджана, ведущего актера Государственного академического русского драматического театра имени Самеда Вургуна Сафу Мирзагасанова с юбилеем, и желает ему благополучия, крепкого здоровья, неиссякаемой энергии и реализации всех творческих планов.

(Автор: Джани Бабаева)

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