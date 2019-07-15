Министерство культуры Азербайджана "влило свежую кровь" в театры Баку (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Баку прошли гастроли азербайджанского курса московского Театрального института им. Б. Щукина. Куратор программы, заслуженный деятель искусств Российской Федерации, известный режиссёр, телеведущий, актёр, профессор и заведующий кафедрой режиссуры института Михаил Борисов, рассказал журналисту межпарламентской группы дружбы Россия-Азербайджан под руководством депутата Госдумы Дмитрия Савельева о достижениях азербайджанского курса и планах по продолжению проекта.

– Михаил Борисович, в 2016 году Театральный институт им. Бориса Щукина впервые набрал Азербайджанскую студию. Расскажите, пожалуйста, с какими планами стартовал этот проект, что уже реализовано на практике, а что ещё предстоит сделать?

– Мы набирали студию совместно с Министерством культуры Азербайджана, которое запланировало «влить свежую кровь» в театры Баку, Сумгаита и других крупных городов республики. Это первая студия, которая была набрана, она включает в себя режиссёрские кадры и актёров. Я решил, что за год до окончания курсов нужно проанонсировать возвращение студии в Баку, чтобы и Министерство культуры, и театры знали, кто и с чем к ним в итоге приедет. Поэтому в этом году мы устроили такие опережающие гастроли – показали в Баку спектакль из двух отделений, в каждом из которых была сделана заявка на дипломный спектакль, который целиком будет показан через год. Это «Кавказский меловой круг» Бертольда Брехта и «Лиса и виноград» Гильерме Фигейредо.

– Вам доводилось ставить силами театра оперетту азербайджанского композитора Узеира Гаджибекова «Аршин мал алан», постановка имела огромный успех. Вы говорили, что, возможно, ещё вернётесь к азербайджанской драматургии с новыми студентами. Есть ли сейчас какие-то планы по этому поводу?

– Да, на следующий год к двум работам, которые уже практически завершены, должны прибавиться как минимум две, и одна из них – это как раз «Аршин мал алан» Узеира Гаджибейли, классика азербайджанской музыкальной драматургии. А другая постановка – «Алые паруса» Александра Грина.

– А что представлял собой класс-концерт по итогам обучения азербайджанского курса?

– Класс-концерт состоял из упражнений, превращённых в концертные номера. Это и разного рода отрывки, и танец, и художественное слово, фехтование, ритмика и так далее. Мы сыграли его трижды и каждый раз имели большой успех.

– Довольны ли вы в целом прошедшими гастролями? Удалось ли показать всё, чему ребята научились? Как бакинская публика приняла выступления ваших студентов?

– Гастроли прошли организованно и содержательно, публика принимала спектакли очень хорошо. Работники министерств, которые нас курируют, и руководство Азербайджанского национального театра высоко оценили усилия молодых артистов, поняли, в каком качестве они смогут пригодиться. На спектакле был министр культуры Азербайджана Абульфас Гараев, который даже пришёл за кулисы поздравить нас. Я очень благодарен за помощь с проведением гастролей Министерству культуры Азербайджана и нашему куратору Исмаилу Гусейнову.

– Какие перспективы сотрудничества с Азербайджаном в реализации этой программы вы теперь ожидаете?

– Прошедшими концертами мы дали реальное представление о том, на каком этапе находимся. Дальше Министерство культуры Азербайджана будет решать, что делать через год, – создать ли из выпускников студии новый театральный коллектив или влить эту группу в какой-то из существующих театров, например, в Национальный или в ТЮЗ. Главное, что и зрители, и театральное руководство увидели, чем студенты занимались у нас в течение трёх лет. Теперь у них остаётся ещё год для шлифовки своих умений и завершения работ. Вот с таким дипломным репертуаром мы должны через год открыть в Баку декаду азербайджанской студии театрального института имени Щукина.

– Выступления вашего курса прошли в помещении Азербайджанского Драматического театра. Как сложилось сотрудничество с театром, довольны ли вы площадкой?

– Я очень благодарен руководителю Азербайджанского государственного академического национального драматического театра Азеру Паше Нематову, который пустил нас под свою крышу – предоставил в наше распоряжение театр и все его службы. Это поступок очень мудрого человека с широкой душой, ведь зачастую режиссёры стараются в свой театр никого не пускать. Студенты поработали на большой сцене Аздрамы, почувствовали необходимость крупных выразительных средств, которые такая сцена диктует, – это дало им большой и ценный опыт.

– Вы неоднократно бывали в Баку и в советское время, и позже. Какое впечатление производит на вас город?

– Я довольно часто бывал в Баку за последние годы: и с делегацией деятелей культуры, и набирая азербайджанскую студию, и для участия в Международной театральной конференции. Конечно, с советских времён Баку изменился так, что его не узнать, теперь это – столица мирового масштаба. Прекрасно отделанный, чистый город, с великолепными проспектами, музеями, историческими местами. Надеюсь, что ещё не раз смогу обновить свои впечатления от посещения Баку.

– В вашей студии «куются кадры» для театров Азербайджана. Знакомы ли вы с современным театральным искусством республики, что скажете о его уровне?

– В мой прошлый приезд в ноябре 2018 года я видел спектакль в бакинском ТЮЗе, а в этот раз – в Аздраме. Артисты были, безусловно, очень хорошие, очень интересные индивидуальности. Но я уверен, что наши выпускники не потеряются, если вольются в азербайджанские труппы. Привезут свои работы и наши молодые режиссёры. Думаю, что руководство министерства культуры Азербайджана поступило очень своевременно и мудро в том, что осуществило такой целевой набор в азербайджанскую студию. Возможно, будет и ещё один.

– Театральный институт им. Щукина подаёт замечательный пример того, как нужно сотрудничать и дружить творческим людям из разных стран. Порекомендуете ли вы повторить ваш опыт Азербайджанского курса другим российским вузам?

– Безусловно, и в первую очередь я порекомендую повторить этот курс руководству нашего собственного института. Потому что за первой волной такой программы должна идти и вторая, и тогда выпускники нашей студии впоследствии смогут стать педагогами для второго набора. Кроме того, потребуются и новые молодые исполнители, особенно девушки. Я проводил мастер-класс в Институте культуры в Баку, там есть очень интересные индивидуальности. Мне кажется, что опыт нашего азербайджанского курса необходимо продолжить.

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