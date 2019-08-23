Первый в мире дом из ракушек создан в Талышских горах Азербайджана (ВИДЕО,ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Мы знаем, что из ракушек создаются различные сувениры, игрушки, картины и даже небольшие скульптуры, но чтобы из морской благодати создать Дом? Об этом удивительном мастере мало известно, только в родном Лерике, который находится на юге Азербайджана. Его работы украшают многие зоны отдыха региона, а венцом умельца можно считать потрясающий дом, созданный из ракушек. Этот дом, который построен в Талышских горах, он назвал домом Русалки. Все в нем – стены, потолки, изображения, цветы, орнаменты и даже столы и стулья созданы из ракушек, которые скреплены цементом...Все элементы композиций дома подобраны по цветовой гамме природного цвета ракушек и только во время создания настенного образа русалки для окрашивания ракушек были использованы краски. Для создания дома использовал ракушки, которые привозил из близлежащей Астары, с берега Каспийского моря. В композиции четыре русалки – одна охраняет дом, две другие гостеприимно встречают гостей при входе, а четвертая освещает внутренний мир своей красотой… Причем, фон отождествлен с цветами флага Азербайджана – синим, красным и зеленым.

В рамках проекта Trend Life "Удивительные таланты рядом", главная цель которого - показать не известных широкой общественности талантливых и интересных людей, которыми так богата наша земля, представляем материал об уроженце села Сивекаран Лерикского района Гурбане Фарзиеве.

49-летний скульптор-самоучка, отец четверых детей, является выпускником профессионально-технического техникума №84 Баку, по профессии - рекламный дизайнер. Корресподент Trend застал мастера перед последними штрихами удивительного дома, над которой трудился около полутора лет.

"С детства я любил лепить различные скульптуры из глины, принимал участие в различных конкурсах. Только ради диплома поступил в техникум, но по профессии никогда не работал. Много лет перебивался случайными заработками чернорабочим, но в 2003 году в одном из центров отдыха района по своей задумке создал водопад из небольших речных камней с большой скульптурой орла со змеей в клюве. Заказчикам понравилось. И вот так пошло…Вообще, я очень люблю море, реки, озера и многие мои работы связаны именно с этим", - рассказывает Гурбан.

В своих работах Гурбан поднимает тему ценности: раньше ракушки использовались в разных странах в качестве валюты, были символом роскоши и богатства. Сейчас они потеряли былую ценность, но не для скульптора - он считает ракушки уникальным материалом для создания арт-объектов. Причем, для создания работ он не использует эскизы, а начинает работать, как говорится, напрямую.

"Все эскизы находятся в моей голове, и во время работы, создавая узоры или скульптуры, фактически импровизирую, фантазирую, как будто рука сама ведет меня. Ко мне обращаются из соседних районов – Масаллы и Лянкярана, иностранцам мои работы тоже нравятся, приглашали работать в другие страны, но я не смогу оставить родной дом", - говорит умелец.

А творить такие чудеса, по его словам, началось после странного сна.

"Однажды я увидел во сне старца, который стал учить меня создавать скульптуры. Не знаю, кто это был, да и рассказывать боялся, что люди неправильно поймут или будут смеяться. Но после первой удачной работы понял, что это и есть мое призвание на этой земле", - сказал Гурбан.

(Автор, фото, видео - Вугар Иманов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.