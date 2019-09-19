Какие азербайджанские авторы наиболее востребованы у российских читателей? (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - С 4 по 8 сентября в Москве состоялось крупнейшее книжное событие года – XXXII Московская международная книжная выставка-ярмарка. Как и в прошлом году, Азербайджан на ММКВЯ представлял Центр пропаганды книги «Азеркитаб», который с 2017 года способствует восстановлению и укреплению связей азербайджанских и российских книгоиздателей, авторов и читателей. Руководитель Центра «Азеркитаб» Сабир Гасанов поделился с журналистом межпарламентской группы дружбы Россия-Азербайджан под руководством депутата Госдумы Дмитрия Савельева впечатлениями об участии в Московской книжной выставке, рассказал о задачах и успехах Центра, о самых востребованных азербайджанских авторах и о том, какая русская литература ценится сейчас в Азербайджане.

– Какие впечатления оставило у азербайджанской делегации участие в этом литературном празднике – 32-й Московской международной книжной выставке-ярмарке?

– Азербайджан ещё с советских времён является непременным участником международных книжных ярмарок, проводимых в Москве. Мы продолжаем и будем продолжать эту славную традицию. ММКВЯ – поистине грандиозное мероприятие и, конечно же, нас встретили там очень тепло.

– Правда ли, что в этом году стенд Азербайджана получил на Московской ярмарке увеличенную площадку – настолько велик был в прошлый раз интерес гостей выставки к азербайджанскому национальному павильону?

– Да, в этом году на ярмарке стенду Азербайджана была выделена большая площадь, чем раньше, и потому вниманию посетителей был представлен значительно более широкий ассортимент книг издательств Азербайджана. Соответственно, посетителей было даже больше, чем прежде. Нашим стендом интересовались не только книголюбы из России, но также и участники ярмарки из дальнего зарубежья. Благодаря ММКВЯ мы уже приглашены на книжные ярмарки в Минске, в Одессе, в Объединенных Арабских Эмиратах.

– Азербайджанские издания каких направлений, по вашему опыту, пользуются наибольшей популярностью в России?

– В первую очередь, это книги по древней и современной истории Азербайджана, о его культуре, о литературном наследии нашего народа, о кулинарии, искусстве, архитектуре, а также произведения современных азербайджанских авторов. Все эти издания вызывают у гостей нашего стенда немалый интерес, который увеличивается с каждым годом.

– Насколько известно, одно из изданий, представленное вами российским читателям, получило на ММКВЯ-2019 Гран-при.

– Да, это издание поэмы «Хосров и Ширин» великого азербайджанского поэта XII века Низами Гянджеви, выпущенное издательством «Шарг-Гарб» («Восток-Запад»). Эта книга интересна еще и тем, что каждый текст в ней сопровождается цветными иллюстрациями художников того времени.

– В азербайджанском павильоне был представлен и специальный стенд, посвящённый великому поэту Имадеддину Насими.

– Да, как я уже подчеркивал, интерес к литературному наследию азербайджанского народа очень велик. В этом году отмечается 650-летний юбилей великого поэта-мыслителя Азербайджана XIV века Имадеддина Насими. В честь этого события в нашей республике в рамках Года Насими проводится множество мероприятий на государственном уровне. Среди них я особенно хотел бы подчеркнуть конкурс, проводимый Министерством культуры Азербайджана, на лучшего исполнителя мугама на газели – лирические стихотворные строфы – Имадеддина Насими. А в «Азеркитабе» в следующем месяце будет проводиться конкурс на лучшего чтеца стихов поэта и ряд тематических вечеров о его творчестве и суфийско-религиозных взглядах.

– Какие ещё самые интересные издания, представленные вами на московской выставке 2019 года, вы могли бы выделить?

– На нынешней ярмарке многие посетители нашего стенда проявляли интерес к таким изданиям как сборник статей и выступлений общенационального лидера Азербайджана Гейдара Алиева, «История народов Кавказа», «Древняя архитектура Азербайджана», древний эпос «Деде Горгуд», «Азербайджанская кулинария», «Муслим Магомаев» и т.д.

– Вы привозите на Московскую ярмарку издания преимущественно на русском языке? Много ли их издаётся в республике в сравнении с книгами на азербайджанском, востребованы ли они?

– На Московскую ярмарку мы привозим книги как на русском, так и на азербайджанском языках, так как в России немало наших соотечественников. Но на русском – значительно больше, потому что пропаганда литературы разных жанров за рубежом является одной из основных задач Центра пропаганды книги «Азеркитаб». В Азербайджанской республике издается немало книг на русском. Это объясняется в частности тем, что занятия в средних, среднеспециальных и высших учебных заведениях ведутся как на азербайджанском, так и на русском языках. Соответственно, и учебные материалы, и методические пособия тоже издаются и на азербайджанском, и на русском.

– Какая русская литература ценится сейчас в Азербайджане?

– Произведения русских классиков: Пушкина, Лермонтова, Достоевского, Толстого, Есенина и многих других всегда вызывали большой интерес у наших читателей. Многие произведения переводятся на азербайджанский язык. Юные читатели обращают внимание на занимательную детскую литературу. Но основное место, конечно, занимает научная литература. Мы поддерживаем связи с научными издательствами России, систематически заключаем контракты на приобретение их книг.

– А были ли заключены какие-то интересные договорённости за время проведения ММКВЯ-2019?

– Да, нами было заключено немало договоров о поставках книжных новинок с нашими партнерами в России. Проводились переговоры о книгообмене с издательствами. Это касается как художественной, так и научной литературы.

– Насколько известно, Центр пропаганды книги «Aзеркитаб» сотрудничает со многими писателями и учеными Азербайджана с целью представления их произведений на международном уровне. Какие мероприятия это предусматривает в России?

– По мере выхода в свет новых книг мы проводим встречи их авторов с читателями, организуем презентации в Баку и, конечно, на Московской международной книжной выставке-ярмарке. В будущем планируем проводить мастер-классы, премьеры новых книг с участием их авторов на базе российских издательств и посольства Азербайджана в РФ.

– Какие азербайджанские авторы на сегодня наиболее востребованы у российских читателей?

– Из современных писателей Азербайджана у читателей в России наиболее популярны произведения мастера детективного жанра Чингиза Абдуллаева, прозаика Максуда Ибрагимбекова, а также Анара, Натика Расулзаде, Вариса Йолчиева, поэтов Сабира Рустамханлы, Рамиза Ровшана и многих других.

– Работа вашего Центра высоко оценена и внутри страны, и за рубежом. Пожалуйста, расскажите побольше о ваших успехах.

– В 2017 году Центр пропаганды книги «Азеркитаб» был награжден дипломом «Лучший проект года» Союза писателей Азербайджана, а в 2018 году – дипломом «Лучший книжный магазин» Исполнительного комитета книгоиздателей и книгораспространителей стран СНГ. Конечно, нас очень радует и вдохновляет, что наша работа была замечена и оценена не только в Азербайджане, но и за его пределами. Наш Центр был открыт 9 мая 2017 года в честь 95-летия со дня рождения общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева. А ведь 9 мая это одновременно и День победы, в том числе и над невежеством, неграмотностью. Недаром девиз Центра «Азеркитаб»: «Наша цель – вновь вернуться к книгам».

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.