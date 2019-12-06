"Точка силы" находится в Баку – впечатления главного редактора Russian Business Guide (интервью)

БАКУ /Trend Life/ - Марию Суворовскую – главного редактора Russian Business Guide, члена правления Союза журналистов Подмосковья, предпринимателя, общественного деятеля, писателя – хорошо знают не только в России, но и в Азербайджане. В свой день рождения, 8 декабря, Мария представит читателям уже вторую книгу, посвящённую Азербайджану, "Дом у виноградника", историю о виноделии и любви. В беседе с журналистом межпарламентской группы дружбы Россия-Азербайджан под руководством депутата Госдумы Дмитрия Савельева Мария Суворовская рассказала о множестве общественных, творческих и деловых проектов, которые связывают её с Баку.

− Мария, за что вы так полюбили Азербайджан, и как получилось, что полюбили столь деятельно, помогая людям в России лучше узнать его?

− В первый раз приехав в Азербайджан в 2012 году, я сразу влюбилась в это тёплое, уютное, гостеприимное место, в котором живут потрясающие, отзывчивые, открытые люди. В Азербайджане ярко, вкусно, интересно, здесь всегда хорошая погода и замечательное настроение. В Баку, и в Азербайджане в целом, не покидает ощущение праздника, появляется неиссякаемый оптимизм, который хочется направлять в проекты, в творчество, в работу и достижения, в том числе, нацеленные на развитие российско-азербайджанской дружбы. Как человеку деятельному, мне захотелось как-то оправдать свою любовь и частое пребывание в стране, сделать что-то полезное и нужное для азербайджанской аудитории. Сначала это всё вылилось в общественные и гуманитарные проекты, потом появились деловые проекты и книги.

− Вы посвятили Азербайджану, его женщинам и их любви свою первую книгу, которая в этом году была переведена и на азербайджанский язык. Какие самые запомнившиеся отзывы вы получили от российских и азербайджанских читателей?

− Я испытываю особые чувства к Азербайджану, его культуре и традициям, поэтому сборник стал своеобразным символом моей любви к этой прекрасной стране. Удивительно, что отзывы российских и азербайджанских читателей очень похожи. И самые лестные отзывы, которые мне удалось получить, были о том, что литературная героиня произведения похожа на читательницу. Когда читатели в книге находят и узнают себя, а на страницах произведения затронуты их проблемы, описана их боль, любовь, жизненные ценности, значит, книга написана не зря. Следовательно, она отражает не только мнение самого автора, но и читателей, которым хочется пережить эмоциональные качели с наименьшими потерями, сделать правильный выбор в жизни.

− Ваши "Качели над Каспием" были изданы сначала в России на русском, потом в Азербайджане на азербайджанском языке, и вот недавно вышел специальный тираж для Азербайджана на русском. Это было сделано по просьбе ваших русскоязычных читателей в Азербайджане?

− Действительно, русскоязычных читателей в Азербайджане оказалось очень много. Весной мы представили книгу в переводе на азербайджанский язык. Была яркая и масштабная презентация в Бакинском книжном центре. Тираж очень хорошо разошёлся, но мне стали звонить, писать читатели, с просьбой прислать в Баку книги на русском языке. Обращались из сети магазинов "Али и Нино", других книжных. Как оказалось, бакинцы часто спрашивают книгу именно в русском варианте. Для меня, как для россиянки, это очень важно, так как я считаю, что язык − это то, что связывает народы. Мои читатели очень дороги мне, и я получаю огромное количество сообщений через Facebook, Instagram. Мне было важно ответить на потребность в чтении моего произведения на русском языке.

− У вашей первой книги интересная структура: каждая глава названа азербайджанским блюдом и заканчивается его рецептом. Что в азербайджанской кухне вам нравится больше всего?

− В Азербайджане невозможно соблюдать диету, − шучу. Хотя, смотря что понимать под правильным питанием. Мне кажется, что вкусно и с настроением – это уже правильно. В любом месте Азербайджана, не важно, дорогое это заведение или уличное кафе, кормят необычайно вкусно. У меня множество друзей, которые тоже неплохо готовят и даже угощали меня именно своими блюдами, например, домашней пахлавой. Я очень люблю кутабы с айраном, кофе с шекербурой, чай с пахлавой. Люблю азербайджанский шашлык, плов. И мне стоит больших усилий не превращать каждую поездку в Азербайджан в гастрономический тур. Называя главы книги блюдами азербайджанской кухни, мне хотелось сохранить национальный колорит. Вдобавок, вкусная еда и любовь – то, что делает нас по-настоящему счастливыми.

− В этом году вышел и ваш клип "Я дышу Баку" по песне на ваши стихи. Пожалуйста, расскажите немного о съёмках клипа, о творческом сотрудничестве с Рустамом Зейналлы, с которым вы исполнили песню.

− Чем больше появлялось проектов, связанных именно с Азербайджаном, тем больше мне хотелось петь, писать, говорить о Баку. Благодаря Саадет Гараевой мы познакомились с певцом Рустамом Зейналлы, и пришла идея написать песню "Я дышу Баку". Я написала стихи, а музыку − известная певица, участница "Фабрики звёзд – 3" Леся Ярославская, аранжировку сделал Рустам Зейналлы. Мы записали очень красивый клип на эту песню. Я благодарна Бахраму Багирзаде, который снялся в нём. По сюжету клипа, девушка, приехавшая в Баку, очаровывается этим городом и влюбляется в него навсегда. На этом наше сотрудничество с Рустамом не закончилось, совсем недавно мы выпустили песню "Волга впадает в Каспий" и сняли новый одноимённый клип. Мы уже представили клип в средствах массовой информации, а песню − на радиостанциях Азербайджана, и они были очень хорошо встречены аудиторией.

− Запущен и ваш совместный с Азербайджаном бизнес-проект − журнал "World Business Guide. Азербайджан", и, насколько известно, вы позиционируете издание как информационную площадку для сотрудничества Азербайджана с другими странами, в том числе и с Россией. Кто задействован в реализации этого проекта?

− World Business Guide − это первое деловое издание, связывающее Азербайджан с Россией и с другими государствами. Это был непростой проект, который мы долго готовили и запускали. Он получил поддержку в Азербайджане и России.

Действительно, это не просто журнал, это дискуссионная, коммуникационная площадка, мостик, который связывает деловые круги Азербайджана и России. Мне кажется, что именно с информации начинается экономическое сотрудничество.

− Какие-то ещё ваши творческие планы ждут своей реализации в ближайшее время?

− Чем больше читателей у книги "Качели над Каспием", тем большая аудитория просит снять фильм по её мотивам. Эта идея сейчас прорабатывается, и нам очень хочется воплотить её в реальность. Я не уверена, что это будет в ближайший год, но, во всяком случае, первые шажки сделаны: есть идея, есть актеры, которых мы хотим снять в этом фильме, и которые предварительно дали согласие. Так что я думаю, что такая на данный момент далекая, практически фантастическая, идея всё же будет реализована. А 8 декабря этого года, не изменяя традиции, в свой день рождения я представлю вторую книгу, "Дом у виноградника", которая тоже будет связана с Азербайджаном, с виноделием. Это история осознанной и зрелой любви, совсем другой, нежели в "Качелях над Каспием". Очень надеюсь, что уже в следующем году эту книгу мы привезём и презентуем в Азербайджане. А прочитать электронную версию, я думаю, мои драгоценные, дорогие азербайджанские читатели смогут уже в декабре.

− Вы как-то упоминали, что ваша "точка силы" находится в Баку. Какие места в городе вдохновляют вас?

− Я очень люблю Баку, в нём множество мест, которые заряжают меня положительной энергией. Очень люблю вид на Каспий с Нагорного парка и стараюсь выбирать отели так, чтобы утром, выпивая чашечку кофе, можно было наслаждаться видом на море. Мне нравится старый город, торговая улица со своим парадным видом, Приморский бульвар. Мне нравится в Баку абсолютно всё: у каждого района свой шарм, своё обаяние. В Баку мне хорошо, уютно, комфортно. У меня нет ощущения, что я приезжаю в чужую страну. Я так много раз прилетала в Баку, что, когда я спускаюсь с трапа, у меня такое ощущение, что я дома.

− А своим детям вы Баку уже показали?

− Да, мои дети видели Баку и также, как я в него влюбились. Моя дочь Варвара Смирнова сделала иллюстрации к новой книге "Дом у виноградника". Она достаточно молодой художник, но не побоялась проделать такую работу. Мой сын Паша очень любит Баку и всегда наслаждается приездами туда. Здесь, в холодной Москве, он очень часто вспоминает об этом солнечном городе. У маленького Артемия я узнать пока не могу, но думаю, что и он обязательно, повзрослев, оценит красоту Азербайджана.

− Как вам кажется, что является залогом дружбы Азербайджана и России? Деловые, творческие и просто дружеские связи людей помогают дружить и странам в целом?

− Как бы это просто ни звучало, но люди дружат с людьми. И именно с дружеских отношений начинается экономическая дипломатия. Бизнес-сотрудничество может продуктивно и эффективно существовать, опираясь только на стратегическое партнёрство двух государств, не только деловое, но и в области культуры, образования. Очень важно, чтобы молодое поколение России дружило с молодым поколением Азербайджана, чтобы мы знали о культуре наших государств, с радостью познавали эту культуру, путешествовали. Я счастлива, что увеличивается поток русских туристов в Азербайджан. У наших государств великое партнерское прошлое, и я думаю, что нас ждёт не менее великое общее будущее.

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