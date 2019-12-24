Дома Баку украсил один из лучших художников Европы: Нас просто заваливали фруктами (ФОТО)

БАКУ/Trend Life/ - Столицу Азербайджана отличает и активное строительство, и креативный подход к реконструкции старых зданий. Минувшей осенью автором сразу нескольких монументальных живописных работ на фасадах бакинских домов стал художник из Краснодара Георгий Куринов, известный под псевдонимом #GOOZE_ART, – один из лучших стрит-арт художников Европы, которого приглашают расписывать фасады в Бельгии, Италии, Германии, Нидерландах, Турции. Самые лучшие отзывы собирают и его новые работы в Азербайджане – бакинцы благодарят автора за красоту, преобразившую город и за прекрасное настроение, которое он дарит своим творчеством. Об опыте работы в Баку, изучении азербайджанской культуры, скрытой идее бакинского диптиха и новой монументальной картине Георгий Куринов рассказал журналисту межпарламентской группы дружбы Россия-Азербайджан под руководством депутата Госдумы Дмитрия Савельева.

– Георгий, минувшей осенью вы впервые побывали в Баку – что привлекло ваше внимание, что понравилось в организации городской среды, в архитектуре города?

– В Баку сложился определенный общий стиль центральной части города и четко выделен сохранённый исторический центр, а в целом город сильно меняется, строится, растет. В Баку очень приятно, чисто и ухожено.

– Кто пригласил вас в Баку, с кем за время поездки вы познакомились и, возможно, сдружились?

– Меня пригласила местная строительная компания, которая занимается реконструкцией квартала. В первые же дни мы с братом, который мне помогал, познакомились с местными художниками и каждый вечер после работы гуляли с ними, они просто замечательные и душевные люди. Азербайджанцы невероятно гостеприимные и простые в общении – все хотят тебя как-то угостить, уделить время. Нас просто заваливали фруктами и подарками. Это было очень здорово. Еще необычным для меня было то, что в Баку у меня оказалось много поклонников, которые часто писали мне или даже приезжали посмотреть, как я работаю.

– Что нашло отображение в двух прекрасных восточных образах, которые вы воплотили на стенах расположенных рядом бакинских домов? Есть ли у вас какая-то своя история про этих мужчину и женщину?

– Мой арт-объект на проспекте Фатали Хана Хойского называется «Половинки», это диптих на двух десятиэтажных зданиях. День и ночь мужчина и женщина глядят друг на друга и не могут встретиться. Этот образ отчасти навеян восточными сказками о прекрасной и чистой любви. Картину с девушкой, которая вечно будет ждать любимого, дополняют национальный музыкальный инструмент тар и молодые цветки граната. А проявление мужественности - это, прежде всего, защита своей родины и дома, так что главными символами на картине с мужским образом стали национальный клинок «кама», украшенный традиционным орнаментом и знаменитые достопримечательности Старого Баку – Крепость Ичери шехер, Девичья Башня и Дворец Ширваншахов. Кстати, это очень красивое туристическое место. За основу композиционного движения картин я взял азербайджанский национальный узор «бута». В картине с девушкой он заворачивается в левую сторону, а в композиции с мужчиной – в правую. Раскрываю секрет: если соединить эти две половинки, то получатся очертания сердца!

– Для создания диптиха вы изучили азербайджанскую культуру – образы дополняют и азербайджанские орнаменты, и архитектура, и одежда, и оружие, и национальный музыкальный инструмент... Какие эмоции у вас вызвало непосредственное соприкосновение с этой культурой во время поездки в Баку?

– Перед созданием эскизного проекта для этого двора я провел большую теоретическую работу – изучил различные азербайджанские традиции в музыке, одежде, кухне, оружии, истории, архитектуре и т. д. Эскизы некоторых элементов одежды и предметов я даже отправлял на согласование в местный музей. Я очень рад, что многое из того, о чем я читал перед созданием проекта, получилось увидеть в Баку «вживую». После того как я закончил работу, у нас было еще 4-5 дней на ознакомление с различными музеями и выставочными площадками, а также интересными «скрытыми» местами, куда нас водили местные друзья.

– Насколько известно, недавно ещё один дом в Баку украсила ваша работа?

– Да, я снова возвращался в Баку на неделю – сделать рисунок на двойном фасаде дома, построенного в виде книжки – под прямым углом. На моей новой работе в Баку изображена знаменитая кавказская эльдарская сосна. А сразу после этого я полетел в турецкий Измир на очень крутой международный фестиваль по стрит-арту, где тоже создал большой авторский рисунок.

– А для России креативный подход к реконструкции домов – явление частое? Какие российские города отличаются в этом плане в лучшую сторону?

– В Европу мода на подобный стрит-арт пришла уже 10 лет назад, но сейчас и в России это направление развивается неплохо. Наиболее развитые в плане стрит-арта российские города – это Екатеринбург, Москва, Питер. Стараюсь я подтянуть и свой родной южный город Краснодар. Крупные фасады и интерьеры я создаю уже более 8 лет, а всего рисую на стенах более 13 лет.

– Вы пробыли в Азербайджане в общей сложности три недели, – по чему будете скучать больше всего?

– Солнца в моем городе не меньше, чем в Баку, и кавказская кухня у нас самая разнообразная – в Азербайджане я в этом плане как дома. А вот по азербайджанскому добродушию и гостеприимству я точно буду скучать.

(Автор: Вугар Иманов. Редактор: Юсиф Агаев.)

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