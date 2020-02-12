Ялчин Адигезалов: "Золушка" Вайнштейна – синтез Востока и Запада

Интервью 12 февраля 2020 12:45 (UTC+04:00)
Ялчин Адигезалов: "Золушка" Вайнштейна – синтез Востока и Запада

БАКУ /Trend Life/ - В Московском музыкальном театре "Геликон-опера" c 12 по 16 февраля пройдет премьера оперы азербайджанского композитора Леонида Вайнштейна, малоизвестная московским меломанам. А вот в Баку эта опера является культовой и логично, что на постановку пригласили азербайджанского дирижёра, народного артиста Ялчина Адигезалова, связанного к тому же с "Геликоном" долгими годами дружбы и сотрудничества. С Ялчином Адигезаловым, учеником Ильи Мусина, другом Дмитрия Бертмана и самым известным азербайджанским дирижером на постсоветском пространстве, человеком удивительной судьбы и музыкантом с потрясающим бэкграундом, накануне премьеры встретилась корреспондент портала "Музыкальная жизнь" Ирина Шымчак.

- Маэстро, Вы были на премьере "Золушки" в 1985 году в Баку?

- Конечно, но в 1985 году мне было 25 лет, а сейчас – 60 (улыбается) Очень хорошо помню реакцию публики, которая тогда собралась в зале. Конечно, большинство были дети. "Золушку" принято считать детской сказкой, хотя она совсем не детская! Это добрая сказка на все времена и для взрослых, и для детей. И много поколений бакинцев выросли на замечательных операх-сказках Леонида Вайнштейна – "Золушка" и "Кот в сапогах".

- Каким Вы запомнили Леонида Вайнштейна?

- Леонид Вайнштейн – один из самых одаренных учеников Гара Гараева. Как известно, Гараев был одним из любимых учеником Шостаковича. Дмитрий Дмитриевич называл его своим "сыном". Неоднократно приезжая в Баку, где Гараев уже создал свою композиторскую школу, в которую вошли композиторы среднего поколения Ариф Меликов, Васиф Адигезалов, Муса Мирзоев, позже - Исмаил Гаджибеков, Полад Бюльбюльоглу, Фирангиз Ализаде и др. Шостакович называл их своими "внуками". Эта преемственность поколений – от Шостаковича, учителя Гараева, к ученикам Гараева – для меня ценна прежде всего как музыкальная родственная связь.
Ученики Гараева, помимо того, что были по-разному одаренными, отличались мастерством и высоким интеллектом. Иначе в классе Гараева и быть не могло. Гара Гараев был выдающимся педагогом, посвятил немало времени своей недолгой жизни педагогике, и всех его учеников отличал в высшей степени профессионализм. Леонид Вайнштейн – один из них. Партитура "Золушки" сделана превосходно! Меня судьба свела с этим произведением впервые, но с творчеством композитора я знаком давно. Мне посчастливилось в 2005 году принимать участие в записи авторского компакт-диска, посвященного Леониду Моисеевичу Вайнштейну. Записывали здесь, в Москве, в Пятой студии ДЗЗ с Большим симфоническим оркестром им. П.И. Чайковского. Вместе с Дмитрием Коганом мы записали блестящий Скрипичный концерт, а также Шестую симфонию, Симфоническую поэму и Дивертисмент для струнного оркестра. Диск получился достойный. В тот же год мы исполнили эти произведения с БСО в Баку, на концерте в честь 60-летия композитора. И вот, спустя 15 лет, судьба предоставила мне возможность участвовать в создании спектакля "Золушка", впервые в России, за что я бесконечно благодарен руководству театра "Геликон-опера" и моему другу Дмитрию Александровичу Бертману, с которым мы дружим более 20 лет. Я ведь дирижировал в "Геликоне" еще в 2000 году!

-А чем дирижировали, помните?

- Очень хорошо помню: начинали с "Кармен", потом "Евгений Онегин", затем были замечательные гастроли "Геликон-оперы" в Баку, в Театре ÜNS с "Мнимой садовницей", "Травиатой", "Летучей мышью" и замечательный цикл из четырех спектаклей "Пиковая дама" в юбилейный год Петра Ильича. Так что срок дружбы с "Геликоном" у нас немалый. Правда, меня не было здесь 10 лет, но я сразу почувствовал тепло, когда приехал, и со стороны музыкантов оркестра, и со стороны солистов. Давно знаю и руководящий состав – Илью Ильина, Владимира Горохова. Мы крепко дружим (улыбается). И, конечно, я благодарен моим друзьям Тимуру Вайнштейну, сыну композитора и близкому другу "Геликона" Назиму Эфендиеву, которые доверили мне музыкальное руководство спектаклем. Мы сейчас в преддверии премьеры – самая горячая пора, но уже буквально после двух репетиций стало ясно, что этот чудесный спектакль полюбится всем. Не сомневаюсь, что художники-постановщики приготовили что-то невероятно красивое! Надеюсь, спектакль войдет в репертуар "Геликона" и будет радовать москвичей и гостей столицы.

-Если одним словом попытаться определить музыку "Золушки", какая она?

- Добрая. Это очень светлая музыка, проникающая в сердца не только наших маленьких зрителей, но и в сердца и души взрослых. Потрясающая мелодика – Вайнштейн был замечательным мелодистом. И я думаю, что многие, уходя со спектакля, будут напевать мелодии из этой оперы, они станут их любимыми, потому что они – запоминающиеся, они яркие, красивые. При том, что сюжет оперы – по сказке Шарля Перро, совсем не восточный – в музыке композитора присутствует очень много восточных элементов. Леонид Вайнштейн - азербайджанский композитор. Он родился в Баку, учился там, чисто говорил на азербайджанском языке, впитал в себя весь колорит и прелесть азербайджанских мугамов . И это проходит красной нитью через всю его музыку. В этом, наверно, и есть ценность музыки Вайнштейна, в синтезе Востока и Запада, который придает неповторимую краску, шарм спектаклю. Очень талантливый режиссер Илья Ильин придумал невероятные эффекты – он мне объяснил в двух словах, что будут использованы современные 3 D технологии. Не сомневаюсь, что это произведет ошеломляющее впечатление.
Лично я подошел к постановке "Золушки" со всей ответственностью, она совсем не простая и для вокалистов, достаточно сложная тесситура, метроритмика. Вся команда постановщиков работает с удовольствием, и будет стараться превратить это событие в праздник. Мы ждём на премьерных спектаклях много гостей, в том числе из Баку.
Леонида Вайнштейн ушел из жизни очень рано, но музыка композитора , вне всякого сомнения - будет жить !

-Конечно, ведь для композитора самое главное – чтобы его произведения звучали.

- В этом плане Леонид Моисеевич был счастливым композитором , потому что его сочинения тут же, как только он заканчивал партитуру, или ставились на сцене, или исполнялись. Он никогда не писал в стол. Успел не много, но всегда был востребованным композитором.

-А Вы помните свою первую "Золушку"? Ведь их много: есть оперы Массне и Россини, есть балет Прокофьева…

- У меня перед глазами всегда советский замечательный фильм с Яниной Жеймо 1947 года. Я его до сих пор смотрю. Сейчас, наверно, я повзрослел и стал сентиментальный, но, когда я смотрю финал фильма, у меня наворачиваются слезы, настолько все девственно, настолько все чисто, настолько все искренне и – я даже не знаю, какие слова подобрать…

-Святая простота?

- Священная, я бы сказал. Простота и чистота. Этот фильм всегда у меня перед глазами. Ну и, конечно, бессмертная музыка Сергея Сергеевича Прокофьева, одного из моих любимых композиторов.
Вообще, я вам скажу, взяться за "Золушку" после такого созвездия композиторов, которые к ней обращались – надо быть достаточно смелым человеком. Я говорю сейчас о Вайнштейне. "Золушка"… Не всякий решится на это. Надо быть очень убедительным. Леонид Вайнштейн служил своей профессии верой и правдой. Он был честный музыкант. И вы это услышите в его музыке. Он писал и говорил так, как чувствовал. И самое ценное – он всегда писал от сердца, и никогда - от головы. Многие композиторы его поколения увлеклись тогда модными течениями и стали, находясь в Азербайджане, изобретать новую стилистику, увлеклись авангардом, сериальными композиторскими техниками. Но без ложной скромности могу сказать, что композиторская школа Азербайджана на постсоветском пространстве всегда была в локомотиве, в лидерах среди 15 республик. Я сейчас не привожу никаких сравнений, но такого количества выдающихся композиторов не было ни в соседних республиках, ни в Средней Азии, ни в странах Прибалтики. В 50-60 годы в Азербайджане наблюдался настоящий ренессанс.
Узеир Гаджибейли, основоположник классической музыки , правильно выстроил систему: организовал первую консерваторию во всем регионе, написал первую оперу на Востоке, представляете, в 1908 году (знаю, что Дмитрий Бертман очень ценит и рассматривал возможность поставить оперу "Лейли и Меджнун" на сцене "Геликона"), стоял у истоков создания Симфонического оркестра, Хоровой капеллы , а его последователи Гара Гараев, Фикрет Амиров, Джовдет Гаджиев, Султан Гаджибеков, основоположник нашей дирижерской школы маэстро Ниязи, человек, из-за которого мы пришли в эту профессию – всегда были в авангарде. Да, они писали национальную музыку. Но в том-то и была ценность этой музыки, что, основываясь на классических канонах, она оставалась ярко-индивидуальной. Это очень важно потому, что когда мы слушаем Чайковского, Рахманинова, Бородина, Римского-Корсакова, мы же понимаем, что это – русская музыка. Когда мы слушаем Листа и Бартока – понимаем, что они венгры, но их музыка принадлежит всему миру. Шопен – польский композитор, Дворжак - чешский, но Гараев, Амиров, Гаджибеков, Меликов, Адигезалов – это азербайджанские композиторы, целое поколение, рядом с которыми жил Леонид Вайнштейн, сохранивший в себе это национальное зерно. Он нашел свой путь. Музыка Леонида Вайнштейна – узнаваема. У него есть совершенно потрясающий гимн для смешанного детского и взрослого хора "Придет твоя весна, Азербайджан". Этот гимн был написан в самые сложные годы, которые испытала вся страна, когда развалился Советский Союз, и мы были на пороге гражданской войны в начале 90-х годов. Страшное было время. Мы все это пережили, когда стали уезжать специалисты из страны. Посмотрите сегодня: Москва – это культурная Мекка, ни в одной европейской столице нет такого изобилия театральных и музыкальных событий. Поэтому я очень рад, что опера Леонида Вайнштейна именно сейчас будет поставлена здесь, в то время, когда она востребована, когда есть широкие творческие и технические возможности. У нас три состава исполнителей на "Золушку"! Я вчера репетировал, кажется, уже с четвертым составом оркестра. Каждый раз прихожу – и новые музыканты (улыбается).

- Расскажите про нашумевшую постановку "Князя Игоря" в Стамбуле .

- 2001 год. К тому времени мы уже были дружны с Дмитрием Бертманом, и я пригласил его на постановку "Князя Игоря" в Стамбульскую оперу: директор просил сделать русскую оперу и привезти самого лучшего режиссера из России. Я сказал, что самый лучший – Бертман. И вот он приехал. Сразу влюбил в себя всех. Это была потрясающая постановка! А Бертман изощрялся! У него в "Геликоне" в те годы был только синий зал, нынешний Белоколонный зал княгини Шаховской, такой малюсенький, и вдруг он попал в здание невероятных размеров с фантастическими техническими возможностями, с плунжерной немецкой системой, где сцена поднималась, крутилась, набок ложилась.
Сначала Бертман сказал, что хочет "живую лошадку для Игоря". Ему ответили – "Хорошо, будет". И сразу дали живую лошадь на сцену. А он дальше: "Как это так, Игорь на лошади, а Владимир – без? Невозможно. Надо вторую лошадь". Я пошел к директору и говорю, что режиссер хочет вторую лошадь. Директор отвечает: "Да он меня по миру пустит!". Тем не менее, вторая лошадь нашлась. Но самое страшное было впереди… Когда лошади на сцене уже гарцевали, Дмитрий Александрович говорит: "Ну, а мы где? Мы же в Турции. Что нам нужно? Нам нужен верблюд!". Я пошел к директору, он меня даже слушать не стал: "Ялчин, ты что, с ума сошел, какой верблюд? Это же Стамбул!". Я ему объясняю, что нужен верблюд, потому что "Кончаковна должна выезжать на верблюде". Уговаривал целую неделю, потому что это стоило очень дорого: за каждый приход верблюда в театр директор должен был платить погонщику 500 долларов наличными. Но верблюд у нас появился. Он был весь оранжевый, его одели в парчовые золотистые ткани, и он блестел как апельсин. И вот на этом верблюде выезжала американка, которая пела Кончаковну, исполняла свою знаменитую арию, потом садилась на верблюда и уезжала. Верблюд "работал" на сцене три-четыре минуты. Но успех был невероятным!
- Да, Дмитрий Александрович верен себе: в "Геликоне" на сцене в "Золотом петушке" поет живой петушок Шарж, а в "Травиате" появляется собака породы спиноне по кличке Буба. Желаю и "Золушке", и команде постановщиков феноменального успеха! Пусть музыка Леонида Вайнштейна полюбится любому, кто придет в "Геликон" на премьеру!

Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
В Баку стали применять уникальную методику исцеления души (ФОТО/ВИДЕО)
В Баку стали применять уникальную методику исцеления души (ФОТО/ВИДЕО)
В Баку приготовили одно из самых дорогих блюд мира! Нуш олсун по-японски (ВИДЕО, ФОТО)
В Баку приготовили одно из самых дорогих блюд мира! Нуш олсун по-японски (ВИДЕО, ФОТО)
Весёлая война турецких жен в Баку (ВИДЕО)
Весёлая война турецких жен в Баку (ВИДЕО)
Loading Bars
Лента новостей
Утверждена новая структура аппарата Президиума АН Азербайджана Общество 14:32
Одна из самых красивых певиц Азербайджана отмечена ТЮРКСОЙ (ВИДЕО, ФОТО) Культура 14:30
Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии Кюрдамирского филиала ОАО «Азерхалча» Политика 14:26
Президент Ильхам Алиев принял участие в церемонии открытия центра ASAN xidmət в Кюрдамире Политика 14:25
В Казахстане отмечен незначительный рост объемов розничной торговли Бизнес 14:23
Президент Ильхам Алиев принял участие в церемонии презентации агропарка ООО «Глобал Агро» в Кюрдамире Политика 14:20
Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии после реконструкции автомобильной дороги Пирили-Мурадхан-Сор-Сор Политика 14:14
Супруга азербайджанского певца стала лауреатом "Нобелевской премии в области музыки" Культура 14:12
В Узбекистане планируется создать пять новых авиакомпаний Транспорт 14:09
Президент Ильхам Алиев прибыл в Кюрдамирский район Политика 14:07
В январе этого года вырос экспорт автомобилей из Турции в Азербайджан В мире 14:06
Минэнерго США обнародовало прогнозы по добыче нефти в Азербайджане на 2020-2021 годы Энергетика 14:02
Особенно много туристов приезжает в Азербайджан на Формулу 1- Азад Рагимов Общество 14:00
Госсектор Узбекистана повышает свою инвестиционную активность Финансы 13:56
Турция направит в Москву делегацию для переговоров по Идлибу - МИД В мире 13:54
Частный сектор развивает в Туркменистане рыбную отрасль Бизнес 13:50
Лоукостер Казахстана расширяет сеть внутренних полетов Транспорт 13:46
Air France возобновляет рейсы Париж-Тбилиси Транспорт 13:45
В январе число посетивших Азербайджан иностранцев выросло более чем на 18% Туризм 13:41
В МИД Китая осудили политику односторонних действий США Китай 13:38
Путин обсудил с Эрдоганом обострение ситуации в Идлибе Россия 13:34
Обнародованы итоги торгов на Казахстанской фондовой бирже в январе Финансы 13:30
В Азербайджане изменены условия практического экзамена по вождению Общество 13:29
Диссертантка БГУ удостоена Президентской премии Общество 13:25
Турция увеличила экспорт химпродуктов Энергетика 13:24
Казахстанская нефтедобывающая компания закупит запчасти для компрессора Тендеры 13:22
Легендарная "Лезгинка" приедет в Баку Культура 13:22
Узбекистан оказывает гуманитарную помощь Китаю Транспорт 13:20
Турецкое министерство арендует транспортные средства Турция 13:20
В Азербайджане пройдет тестовый экзамен по приему на госслужбу Общество 13:18
Завтра в Баку будет до 11 градусов тепла Общество 13:15
Турция впервые проведет конференцию в Вароше Турция 13:13
Назначен представитель Туркменистана при ЕС Туркменистан 13:10
Такие соревнования, как "Формула 1", пропагандируют Баку – Эльдар Азизов Общество 13:04
Обнародованы данные экспорта турецкого автопрома Турция 13:04
С текущего года TANAP будет приносить доход Азербайджану Энергетика 13:00
Резко вырос размер выплаченных возмещений на страховом рынке Азербайджана в 2019 году Экономика 12:59
Проект по приватизации в Грузии претерпел изменения Бизнес 12:52
Хикмет Гаджиев: Азербайджан превратил геополитические реалии в геополитические возможности Политика 12:51
Азербайджан на высоком уровне проводит соревнования "Формулы 1" – Чейз Керри Общество 12:46
Первый азербайджанец! В Колумбии стартовало 180-дневное кругосветное путешествие Фарида Новрузи (ФОТО) Путешествия 12:46
Ялчин Адигезалов: "Золушка" Вайнштейна – синтез Востока и Запада Интервью 12:45
Эрдоган: ВС Турции нанесут удары по силам сирийского режима В мире 12:37
Взаимовыгодное двустороннее сотрудничество Украины и Азербайджана будет активно развиваться - политолог Политика 12:27
В Пентагоне заявили, что США продвигаются вперед в разработке ракет средней дальности США 12:21
В Амстердаме прогремел второй взрыв в офисе почтовой компании Европа 12:19
Азербайджан может принять новую программу по развитию цифровых платежей Финансы 12:11
Ректор БГУ выступил в Комитете ООН по использованию космического пространства в мирных целях (ФОТО) Общество 12:10
Глава МИД Китая расскажет о коронавирусе на конференции в Мюнхене Китай 12:09
В Амстердаме прогремел взрыв в офисе почтовой компании Европа 12:08
В Азербайджане будет запущена система мгновенных платежей ИКТ 11:58
В январе 2020 года аэропорты Азербайджана обслужили на 14% больше пассажиров Экономика 11:56
Количество карт и платежей через POS-терминалы в Азербайджане увеличилось ИКТ 11:52
Турецкая энергетическая компания нацелена на развитие ВИЭ в Казахстане Энергетика 11:43
В Баку на безналичную оплату переходит еще один автобусный маршрут Транспорт 11:42
Безналичные платежи в Азербайджане будут увеличиваться на 7% ежегодно Финансы 11:40
Объявлены имена послов ЧМ по аэробной гимнастике в Баку Общество 11:29
В Узбекистане установят автоматы по продаже золотых слитков Туризм 11:28
USAID поддерживает экспорт агропродукции частного бизнеса Туркменистана Бизнес 11:27
Немецкое RBB Kultur пропагандирует азербайджанскую музыку (ВИДЕО) Культура 11:26
Сократился экспорт турецкой стали В мире 11:02
В январе этого года количество авиаперелетов в Турции возросло Турция 10:58
Хикмет Гаджиев: Парламентские выборы - еще одна веха развития в общей политической системе Азербайджана Политика 10:58
Казахстанская нефтегазовая компания закупит запчасти Тендеры 10:52
Обнародована дата открытия второй фазы нового аэропорта в Стамбуле В мире 10:52
Финляндия примет несовершеннолетних беженцев из Греции Европа 10:46
Грузия ищет подрядчика для строительства международной трассы Грузия 10:45
Обнародовано количество трейлеров и контейнеров, перевезенных через порты Турции в январе 2020 года В мире 10:38
Турция в прошлом году увеличила экспорт в тюркоязычные страны почти на 20 процентов Турция 10:37
В декабре прошлого года Renault опередил Fiat на турецком рынке Транспорт 10:35
В Туркменистане построят сервисный центр «General Electric» Строительство 10:28
В Азербайджане истек срок представления протоколов ОИК в ЦИК Политика 10:27
Азербайджанская нефть подорожала Энергетика 10:21
Кабмин Азербайджана внес изменение в правила подготовки и утверждения детальных планов Общество 10:05
Звезды российского шансона приедут в Баку – зрителей ждет грандиозный концерт Культура 10:00
В Баку из клиники выписан еще один человек, у которого подозрения на коронавирус не оправдались Происшествия 09:50
Во Вьетнаме из-за коронавируса отложили пробный пуск первой в стране линии метро Другие страны 09:46
Власти Пекина будут регистрировать покупателей при продаже лекарств против гриппа Китай 09:45
ВС Армении вновь нарушили режим прекращения огня Нагорно-карабахский конфликт 09:43
Золото в Азербайджане подешевело Финансы 09:42
Курс маната по отношению к мировым валютам на 12 февраля Финансы 09:26
Турция увеличила экспорт древесины и мебели Турция 09:10
В 2019 году выросло число посетивших Турцию израильских туристов Турция 09:06
Мажилис Казахстана ратифицировал протокол о поправках Договора о коллективной безопасности Казахстан 08:51
Сандерс побеждает на праймериз в Нью-Гэмпшире после подсчета 86% бюллетеней США 08:32
В Таиланде разработают кодекс поведения для телеканалов при освещении кризисных ситуаций Другие страны 08:24
В Индии неизвестные застрелили сотрудника победившей на выборах партии Другие страны 08:09
Итальянские предприниматели могут поделиться знаниями с узбекскими коллегами Бизнес 07:53
Гонконг предоставил материковому Китаю $143 млн на борьбу с коронавирусом Китай 07:39
Ресторанная сеть Daikiya отказалась от IPO на бирже Гонконга из-за коронавируса Другие страны 07:22
Самый дорогой артефакт с "Титаника" представили на выставке в США США 07:05
При освещении прибытия Гуайдо в Венесуэлу пострадали несколько журналистов Другие страны 06:49
Число погибших от коронавируса в Китае выросло до 1113 человек Китай 06:35
Эндрю Янг выходит из предвыборной борьбы в США США 06:22
Япония закрывает въезд для иностранцев, прибывающих из Чжэцзяня Другие страны 06:05
США заявили, что хотят хороших отношений с Филиппинами США 05:46
В США заявили, что не собираются вмешиваться в ситуацию на земле в Идлибе Арабские страны 05:21
Музей в Пенсильвании "нашел" в своей коллекции работу Рембрандта США 04:58
Совбез ООН продлил санкции против Ливии Другие страны 04:43
Число заразившихся коронавирусом на круизном лайнере в Японии возросло до 175 Другие страны 04:27
Все новости