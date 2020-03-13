Он поцеловал меня и посмотрел как на реликвию - директор Дома-музея Вагифа Мустафазаде (ФОТО)

Интервью 13 марта 2020 13:13 (UTC+04:00)
Он поцеловал меня и посмотрел как на реликвию - директор Дома-музея Вагифа Мустафазаде (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - 16 марта в Баку и Москве коллеги и поклонники отметят 80-летие со дня рождения Вагифа Мустафазаде, гениального пианиста и композитора, основоположника всемирно-известного жанра джаз-мугам. Директор Дома-музея музыканта, его двоюродная сестра Афаг Алиева рассказала журналисту межпарламентской группы дружбы Россия-Азербайджан под руководством депутата Госдумы Дмитрия Савельева о значении личности и творчества Вагифа Мустафазаде для Азербайджана и России, об экспозиции его музея и готовящихся праздничных мероприятиях.

– Вы неоднократно представляли музей Вагифа Мустафазаде на значимых мероприятиях в России, его личность и творчество и сегодня пользуются там известностью. Чем, по-вашему, это объясняется?

– Вагифа знали и любили в Москве – он записывался на фирме «Мелодия», а в последний год своей жизни выступал в клубе «Замоскворечье». И Вагиф, и я выросли на русской культуре. Как сказал наш всеми любимый Муслим Магомаев: «Азербайджан – мой Отец, а Россия – моя Мать». Министерство культуры Азербайджана всегда включается в российские мероприятия. Например, в 2017 году в Москве мы участвовали в выставке «Интермузей» – оформили экспозицию из материалов нашего музея, было и музыкальное сопровождение. Джаз-мугам с его восточными мотивами произвёл на гостей российской выставки огромное впечатление – очень многие подходили и спрашивали о музее и музыканте. В один из дней выставку посетил тогдашний министр культуры России Владимир Мединский, его привлекла музыка. Он подошёл к нашему стенду, и я познакомила его с творчеством Вагифа Мустафазаде. Он был воодушевлён, отметил, что очень любит джаз, и ему очень интересно это направление, джаз-мугам.

– Совместно с Министерством культуры Азербайджана вы ежегодно проводите в Москве настоящие праздники азербайджанской музыки. Какие из этих российских концертов самые памятные для вас? Кто принимает в них участие?

– Потрясающий концерт прошёл в Москве в 2000 году, это был вечер памяти Вагифа Мустафазаде в Союзе композиторов, который организовал друг Вагифа, Народный артист России Юрий Саульский. Выступало очень много российских музыкантов, соратников Вагифа, которым довелось играть вместе с ним. Звучал и джаз-мугам в исполнении ансамбля «Саваб», которым я руководила. Это был незабываемый вечер. А в 2005 году в Москве на Цветном бульваре, в киноцентре «Мечта» был проведён Международный джазовый фестиваль памяти Вагифа Мустафазаде, который организовали мы с продюсером Эдуардом Джафаровым. Фестиваль прошёл на высоком уровне – было приглашено много российских и зарубежных джазовых музыкантов.

В прошлом и позапрошлом году концерты, посвященные Дню рождения Вагифа Мустафазаде, очень хорошо прошли в клубе Игоря Бутмана на Таганке. Огромное спасибо за это советнику по культуре посольства Азербайджана в России Нигяр Ахундовой. На концертах выступали известные российские музыканты: Игорь Бутман, Григорий Файн, и многие другие. Приехали и музыканты из Баку, например, творчество Вагифа Мустафазаде представил молодой, очень перспективный джазовый музыкант Исфар Сарабский.

– Джаз-мугам с каждым годом всё популярнее в России. Что, по-вашему, играет тут свою роль?

– В 1997 году, приехав в Баку из Москвы, я создала культурно-благотворительный фонд имени Вагифа Мустафазаде и начала общаться с джазовыми музыкантами, помогать им. К моему удивлению, тогда в Азербайджане играли в основном классический американский джаз. Я вела активную работу с молодыми музыкантами, которые только начинали выступать, и в их импровизациях стали слышны звуки мугама. Многие из этих музыкантов сейчас представляют азербайджанский национальный джаз за рубежом. Джаз-мугам очень интересен в мире, концерты его исполнителей всегда проходят с большим успехом. Например, на зарубежных концертах дочери Вагифа, принцессы джаза Азизы Мустафазаде, публика аплодирует стоя. На сегодня существует и некая мода на Восток – восточные мотивы присутствуют в творчестве многих известнейших музыкантов. Джаз-мугам это очень актуально, очень интересно, и как же хорошо, что в России его любят!

– Дом-музей Вагифа Мустафазаде неизменно входит в список музеев, которые рекомендуется посетить в Баку. Много ли у вас бывает российских туристов?

– В первую очередь это, конечно, российские музыканты, которые знают и помнят Вагифа, а таких немало. Например, однажды мы встретились в Азербайджанской филармонии с Олегом Газмановым, и когда он узнал, что я сестра Вагифа Мустафазаде, он поцеловал меня и посмотрел как на реликвию – вот каково отношение российских музыкантов к Вагифу и его творчеству. А, кроме того, на стене дома, в котором находится музей, висит барельеф, где на русском языке написано, что здесь жил основоположник джаз-мугама, всемирно известный пианист и композитор Вагиф Мустафазаде. Конечно же, это привлекает в музей российских туристов, и мы всегда им рады.

- Какие предметы, связанные с Россией, есть в коллекции вашего музея?

– В первую очередь это, конечно, виниловые пластинки, которые Вагиф выпускал на фирме «Мелодия» в Москве. Есть в экспозиции и афиши российских концертов памяти Вагифа. Кроме того, в музее висит портрет Вагифа Мустафазаде, написанный известным российским художником Никасом Сафроновым. В 90-х годах я открыла в Стамбуле галерею русских художников, тогда-то мы и познакомились с Никасом Сафроновым. В 97-м году Никас по приглашению Гейдара Алиева открывал свою выставку в Баку и побывал в музее Вагифа. Он долго осматривал экспозицию, а потом сказал мне: «Так вот чья ты сестра!» – ему было очень интересно. После он много слушал музыку Вагифа, написал его портрет и подарил нашему музею, за что ему огромное спасибо!

– Как директор Культурно-благотворительного фонда Вагифа Мустафазаде вы недавно представили диски джаз-мугама, изданные в Москве. Почему релизы состоялись именно в России?

– Я живу на два города – в Москве и Баку, и мне было удобно здесь работать, у меня налажен контакт с фирмой «Мелодия». К 80-летию Вагифа Мустафазаде при поддержке Министерства культуры Азербайджана я уже издала и отправила в Баку диски «Джазовые композиции», «Человек, которого я люблю», названный по заглавию пьесы Джорджа Гершвина, которую Вагиф обожал и играл с 9 лет. Сыграл он её и перед смертью. Третий диск – импровизации в стиле джаз-мугам, где собраны лучшие хиты Вагифа Мустафазаде, четвёртый – произведения нашего известного композитора Тофика Кулиева в обработке Вагифа, а пятый – записи его вокально-инструментального ансамбля «Севиль». А самый уникальный альбом сейчас как раз готовится к изданию, это концерт Вагифа Мустафазаде, который транслировался по «Голосу Америки» известным американским ведущим, музыковедом Уиллисом Коновером в 1978 году. Этот материал нам удалось получить благодаря директору азербайджанско-американского фонда музыки Джамиле Джавадовой-Cпицберг. Уиллис Коновер называл Вагифа одним из лучших джазовых пианистов и, несомненно, Вагиф – музыкант мирового значения, недаром его обелиск находится в Швейцарии, в Монтрё, где располагается дорожка лучших джазовых музыкантов мира.

– В этом году исполняется 80 лет со дня рождения Вагифа Мустафазаде. Какие мероприятия готовятся к его юбилею?

– 80-летие Вагифа Мустафазаде обязательно будет отмечаться и в Баку, и в Москве. В Баку торжественный вечер пройдёт 9 апреля во Дворце Гейдара Алиева при поддержке Министерства культуры Азербайджана. Ещё один потрясающий проект к юбилею Вагифа – реставрация и капитальный ремонт школы искусств его имени. В этой школе на протяжении 40 лет преподавала его мама, Зивер ханум Алиева, там же учился и сам Вагиф. За этот проект огромное спасибо нашей Первой леди Мехрибан ханум Алиевой.

– Что вы можете сказать о сегодняшних российско-азербайджанских культурных связях, совместных проектах?

– Между Россией и Азербайджаном давние и теснейшие связи. Мы выросли на русской культуре, многие творческие люди Азербайджана неразрывно связаны с Россией: это Гара Гараев, Таир Салахов, Муслим Магомаев, Полад Бюльбюльоглу… И традиция этих творческих связей продолжается. Сейчас огромную роль в развитии дружеских культурных связей между Россией и Азербайджаном играет, например, Эмин Агаларов, организатор Международного фестиваля «Жара», на котором азербайджанские и российские музыканты выступают на одной сцене.

Он поцеловал меня и посмотрел как на реликвию - директор Дома-музея Вагифа Мустафазаде (ФОТО) - Gallery Image
Он поцеловал меня и посмотрел как на реликвию - директор Дома-музея Вагифа Мустафазаде (ФОТО) - Gallery Image
Он поцеловал меня и посмотрел как на реликвию - директор Дома-музея Вагифа Мустафазаде (ФОТО) - Gallery Image
Он поцеловал меня и посмотрел как на реликвию - директор Дома-музея Вагифа Мустафазаде (ФОТО) - Gallery Image
Он поцеловал меня и посмотрел как на реликвию - директор Дома-музея Вагифа Мустафазаде (ФОТО) - Gallery Image
Он поцеловал меня и посмотрел как на реликвию - директор Дома-музея Вагифа Мустафазаде (ФОТО) - Gallery Image
Он поцеловал меня и посмотрел как на реликвию - директор Дома-музея Вагифа Мустафазаде (ФОТО) - Gallery Image
Он поцеловал меня и посмотрел как на реликвию - директор Дома-музея Вагифа Мустафазаде (ФОТО) - Gallery Image
Он поцеловал меня и посмотрел как на реликвию - директор Дома-музея Вагифа Мустафазаде (ФОТО) - Gallery Image
Он поцеловал меня и посмотрел как на реликвию - директор Дома-музея Вагифа Мустафазаде (ФОТО) - Gallery Image
Он поцеловал меня и посмотрел как на реликвию - директор Дома-музея Вагифа Мустафазаде (ФОТО) - Gallery Image
Он поцеловал меня и посмотрел как на реликвию - директор Дома-музея Вагифа Мустафазаде (ФОТО) - Gallery Image
Он поцеловал меня и посмотрел как на реликвию - директор Дома-музея Вагифа Мустафазаде (ФОТО) - Gallery Image
Он поцеловал меня и посмотрел как на реликвию - директор Дома-музея Вагифа Мустафазаде (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Он поцеловал меня и посмотрел как на реликвию - директор Дома-музея Вагифа Мустафазаде (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Он поцеловал меня и посмотрел как на реликвию - директор Дома-музея Вагифа Мустафазаде (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Он поцеловал меня и посмотрел как на реликвию - директор Дома-музея Вагифа Мустафазаде (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Он поцеловал меня и посмотрел как на реликвию - директор Дома-музея Вагифа Мустафазаде (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Он поцеловал меня и посмотрел как на реликвию - директор Дома-музея Вагифа Мустафазаде (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Он поцеловал меня и посмотрел как на реликвию - директор Дома-музея Вагифа Мустафазаде (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Он поцеловал меня и посмотрел как на реликвию - директор Дома-музея Вагифа Мустафазаде (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Он поцеловал меня и посмотрел как на реликвию - директор Дома-музея Вагифа Мустафазаде (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Он поцеловал меня и посмотрел как на реликвию - директор Дома-музея Вагифа Мустафазаде (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Он поцеловал меня и посмотрел как на реликвию - директор Дома-музея Вагифа Мустафазаде (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Он поцеловал меня и посмотрел как на реликвию - директор Дома-музея Вагифа Мустафазаде (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Он поцеловал меня и посмотрел как на реликвию - директор Дома-музея Вагифа Мустафазаде (ФОТО) - Gallery Thumbnail
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