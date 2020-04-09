Ровшан Джаббар: Ритмичные звуки побуждают людей быть дружелюбными и энергичными (ФОТО)

Интервью 9 апреля 2020 17:22 (UTC+04:00)
Ровшан Джаббар: Ритмичные звуки побуждают людей быть дружелюбными и энергичными (ФОТО)

БАКУ/Trend Life/ - Ровшан Джаббар, виртуозный исполнитель и преподаватель игры на дарбуке, создатель и неизменный руководитель ритм-группы «Ровшан», вот уже несколько лет подряд с успехом представляет Азербайджан на международных перкуссионных фестивалях в России. Азербайджанский мастер поделился с журналистом межпарламентской группы дружбы Россия-Азербайджан под руководством депутата Госдумы Дмитрия Савельева опытом выступлений в России, рассказал о российских друзьях и единомышленниках, о том, как древние ритмы объединяют наши страны.

– Барабан – один из древнейших музыкальных инструментов человечества. В чём специфика именно вашего инструмента, дарбуки?

– Дарбука – древний музыкальный инструмент, характерный для Востока, он изготавливается из глины и покрывается кожей. В Азербайджане много национальных ударных инструментов, а специфика именно дарбуки – в особом, таинственном звучании. Я просто не способен оторваться от этого инструмента, могу играть часами.

– Вы являетесь постоянным участником международных фестивалей, в том числе проходящих в России. Как представителю азербайджанской перкуссионной традиции, что вам важно сохранить и донести до российских зрителей и коллег?

– Да, последние пять лет меня активно приглашают на различные российские фестивали перкуссии. Я считаю своей миссией – представлять свою страну и её культуру, исполняя ритмы, типичные для Азербайджана, на его древнейшем музыкальном инструменте и обучая им всех энтузиастов ударных инструментов, независимо от их происхождения (родины).

– Вы участвуете в российских фестивалях не только как исполнитель, но и как педагог – в прошлом году неоднократно давали в России мастер-классы. Что в этих открытых уроках, по-вашему, привлекает российских ценителей?

– С 2015 года меня неизменно приглашают на масштабный международный фестиваль «Барабаны мира» в город Тольятти Самарской области, чем я очень горжусь. На этом фестивале я уже давно привлек внимание своих учеников не только традиционными, но и нестандартными, моими собственными ритмами. Я считаю себя членом большой семьи «Барабанов мира» и надеюсь, что руководитель этого замечательного проекта, Марина-ханум, также считает меня членом их дружной семьи.

– А как вы впервые приняли участие в этом российском фестивале?

– Впервые я посетил «Барабаны мира» после долгого знакомства с замечательной азербайджанской семьей Юсифа Маилова, жившего в России. Юсиф был одним из творческих организаторов этого международного фестиваля, много выступал. К сожалению, ещё совсем молодым, в 2013 году он погиб в дорожном происшествии, но его до сих пор помнят и любят. В первый раз мы отправились на «Барабаны мира» группой из 10 человек, и нам поручили открытие этого фестиваля. С тех пор я бываю там регулярно.

– В прошлом году вы приехали на фестиваль и выступали вместе со своим сыном. Ваши дети идут по вашим стопам?

– Да, на последнем фестивале я побывал с сыном Гусейном, и мы очень успешно сыграли там. Хотя мой сын был очень взволнован, он смог справиться со своими выступлениями. У меня есть еще один сын и, конечно, он тоже будет моим последователем, я уже чувствую это!

– Как известно, вы сами создаёте репертуар для ритм-группы «Ровшан». Что вдохновляет вас на написание новых композиций?

– Я возглавляю эту группу уже 11 лет. Создание и представление ритмических композиций – очень непростое дело, разработка одного проекта занимает не менее 6-7 месяцев. Чтобы привлечь внимание своих коллег и слушателей, в программах я стараюсь сочетать восточные ритмы с азербайджанским фольклором.

– Не так давно вы приняли участие в фестивале перкуссионной и мировой музыки ANCIENT DRUMS – «Древние барабаны», который прошёл в оранжерее Аптекарского огорода ботанического сада МГУ в Москве. С какой программой вы приезжали, как вас приняли российские зрители?

– Этот фестиваль был организован Андреем Танзю, моим близким другом, которого я очень уважаю. Он является профессиональным ритм-исполнителем, который выступает не только в России, но и во многих странах мира. Я был очень рад, что меня пригласили на этот международный фестиваль перкуссии в Москве. На «Древних барабанах» я демонстрировал свои собственные ритмические техники с двумя дарбуками и играл общие композиции с моими замечательными талантливыми и известными друзьями из соседних стран: это Беркант Чакыджы из Турции, Хайрулло Дадобоев из Таджикистана и, конечно, Андрей Танзю из России. Российские зрители очень хорошо встретили наше выступление и, судя по отзывам, ждут его повторения.

– В прошлом году в России у вас был ещё и концерт в творческом пространстве Shanti Place в центре Москвы, совместно с зарубежными коллегами. С кем из российских музыкантов вам довелось сотрудничать? Повлияли ли они как-то на ваше творчество?

– Помимо моих друзей-исполнителей, которых я уже упомянул, в концерте участвовали ещё прекрасная русская певица Лиза Луис, скрипачка Дина Барвиш и гитарист Роман Вселенский. Конечно, знакомство с новыми талантливыми людьми всегда дает положительный эффект. Я чувствую себя очень комфортно, выступая с российскими музыкантами.

– Эта легкость взаимодействия с российскими коллегами связана с тем, что у азербайджанской и российской перкуссионных традиций есть много общего?

– Азербайджан и Россия имеют свои мелодические традиции. Соответственно, и ритмы, воспроизводимые с мелодией, звучат по-разному. Но если российские и азербайджанские ритмы воспроизводить без музыки, то в них будет очень много общего, и они прекрасно прозвучат вместе.

– Мастера игры на барабанах издавна объединяли людей. Это справедливо и сегодня? Музыка вносит свою лепту в дружбу России и Азербайджана?

– Ударные намного старше любых других музыкальных инструментов в мире. На мой взгляд, ритмичные звуки побуждают людей быть дружелюбными, энергичными, сближают их. И, конечно, весь мир знает, что дружба между Азербайджаном и Россией существует уже много лет. Мне комфортно в России, как на Родине. Культура гостеприимства в России очень высока, с большой искренней любовью россияне безупречно демонстрируют гостям из Азербайджана свою дружбу.

– Какие ваши творческие проекты ждут реализации и связаны ли какие-то из них с Россией?

– У нас с сыном много новых проектов, и особенно старательно мы готовимся к фестивалю «Барабаны мира», который состоится в России этим летом.

Ровшан Джаббар: Ритмичные звуки побуждают людей быть дружелюбными и энергичными (ФОТО) - Gallery Image
Ровшан Джаббар: Ритмичные звуки побуждают людей быть дружелюбными и энергичными (ФОТО) - Gallery Image
Ровшан Джаббар: Ритмичные звуки побуждают людей быть дружелюбными и энергичными (ФОТО) - Gallery Image
Ровшан Джаббар: Ритмичные звуки побуждают людей быть дружелюбными и энергичными (ФОТО) - Gallery Image
Ровшан Джаббар: Ритмичные звуки побуждают людей быть дружелюбными и энергичными (ФОТО) - Gallery Image
Ровшан Джаббар: Ритмичные звуки побуждают людей быть дружелюбными и энергичными (ФОТО) - Gallery Image
Ровшан Джаббар: Ритмичные звуки побуждают людей быть дружелюбными и энергичными (ФОТО) - Gallery Image
Ровшан Джаббар: Ритмичные звуки побуждают людей быть дружелюбными и энергичными (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Ровшан Джаббар: Ритмичные звуки побуждают людей быть дружелюбными и энергичными (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Ровшан Джаббар: Ритмичные звуки побуждают людей быть дружелюбными и энергичными (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Ровшан Джаббар: Ритмичные звуки побуждают людей быть дружелюбными и энергичными (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Ровшан Джаббар: Ритмичные звуки побуждают людей быть дружелюбными и энергичными (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Ровшан Джаббар: Ритмичные звуки побуждают людей быть дружелюбными и энергичными (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Ровшан Джаббар: Ритмичные звуки побуждают людей быть дружелюбными и энергичными (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
Турция увеличила экспорт стали в Китай почти на 80 процентов
Турция увеличила экспорт стали в Китай почти на 80 процентов
Саудовская Аравия ждет от России большего сокращения добычи, чем на 1,6 млн б/с
Саудовская Аравия ждет от России большего сокращения добычи, чем на 1,6 млн б/с
МВФ выделит Чаду $115 млн на борьбу с коронавирусом
МВФ выделит Чаду $115 млн на борьбу с коронавирусом
Loading Bars
Лента новостей
«Туркмено-турецкий банк» предлагает кредитование негосударственного сектора экономики Туркменистана Финансы 18:25
Композитор Эльчин Иманов с внучкой исполнили песню Рашида Бебутова, поддержав борьбу с коронавирусом (ВИДЕО) Социум 18:21
В Азербайджане выросло ипотечное кредитование по государственной линии Финансы 18:17
Туркменистан увеличивает импорт стали из Турции Турция 18:17
Принятие на вооружение ВВС Азербайджана Су-35 и МиГ-35 позволит многократно усилить преимущество страны в воздухе Политика 18:14
В прошлом году в Азербайджане приостановлено строительство 648 объектов Экономика 18:10
Имена Муслима Магомаева и Тамары Синявской лидируют в топе запросов российской Википедии Интересное 18:08
США рассчитывают на сокращение добычи нефти на 10 млн баррелей в сутки США 18:06
Израиль увеличил импорт стали из Турции Турция 18:06
Турецкий красный полумесяц начнет бесплатную раздачу дезинфекторов В мире 18:05
В Азербайджане увеличится производство кирпичной продукции Бизнес 18:05
AKIA: Указы главы государства позволят нам расширить микрокредитование аграрного сектора Финансы 18:04
ФРС США обнародовала программу помощи экономике объемом $2,3 трлн США 18:03
В Азербайджане выросло число пользователей Facebook ИКТ 17:55
У каждой катастрофы бывают предвестники… Всё началось на Абшероне (ФОТО) Культура 17:52
Предприятие Азербайджана об объемах производства строительных материалов в 2020 году Бизнес 17:51
Узбекистан увеличивает скорость доступа к мобильному интернету в столице страны ИКТ 17:51
Хикмет Бабаоглу: Попытки провести т.н. "выборы" на оккупированных территориях Азербайджана вновь потерпели фиаско Нагорно-карабахский конфликт 17:47
БТА: В Баку все автобусные маршруты работают по графику Общество 17:37
На газовом месторождении "Малай" Туркменистана ведутся пусконаладочные работы Энергетика 17:37
Узбекистан начал принимать предложения от предпринимателей по поддержке экономики страны Бизнес 17:36
Стоимость акций всех грузинских компаний выросла Финансы 17:31
Азербайджанская компания о разработке новой производственной линейки молочных изделий Бизнес 17:30
Бакинское транспортное агентство дало поручение всем перевозчикам Транспорт 17:25
Ровшан Джаббар: Ритмичные звуки побуждают людей быть дружелюбными и энергичными (ФОТО) Интервью 17:22
Международные организации готовят пакет помощи для Грузии Финансы 17:21
В Азербайджане реализуется проект "Мой дом - мое новое рабочее место" Культура 17:20
Состоялась видеоконференция глав МИД стран Вышеградской группы Политика 17:09
Электронную подпись в Азербайджане можно заказать онлайн Азербайджан 17:09
В Швеции число заразившихся коронавирусом превысило 9 тыс. Европа 17:08
Фируза Ибадова: Оставайтесь дома, чтобы не заболеть и продлить свою жизнь (ВИДЕО) Социум 17:07
Турция увеличила экспорт стали в Китай почти на 80 процентов Турция 17:05
В январе-марте Грузия увеличила импорт цемента из Турции Турция 17:04
Саудовская Аравия готова сократить добычу нефти на 4 млн баррелей в сутки Арабские страны 17:04
ПА ОБСЕ: Проведенные в оккупированном Нагорном Карабахе т.н. "выборы" были нелегитимными Политика 17:03
В «Лаборатории Касперского» назначен новый управляющий директор ИКТ 17:01
Очередной парламентский комитет Азербайджана провел онлайн-заседание Политика 17:01
Президент Ильхам Алиев выделил 97 млн манатов на поставку в Азербайджан необходимого медицинского оборудования Политика 16:52
Глава Госпогранслужбы Эльчин Гулиев проверил уровень организации службы в пограндивизии "Газах" (ФОТО) Политика 16:51
Турция увеличила экспорт цемента в Азербайджан Турция 16:45
В Hip-Hop Time расскажут об отце азербайджанского рэпа Культура 16:44
Опубликован график передачи "Dərs vaxtı" по профессиональной подготовке на канале "Культура" на 10 апреля Общество 16:41
Министр культуры Абульфас Гараев провел видеоприем граждан (ФOTO) Общество 16:39
Период самоизоляции нужно использовать с пользой - руководитель Детского театра-студии "Гюнай" Социум 16:38
В Азербайджане началась смена очереди обслуживающих морские объекты нефтяников (ФОТО) Экономика 16:33
В январе-марте Казахстан увеличил импорт стали из Турции Турция 16:30
В Казахстане отмечен рост цен на сельхозпродукцию Бизнес 16:28
Азербайджанская компания о ходе строительства нового хранилища в Баку Строительство 16:28
Производитель продуктов питания Азербайджана об увеличении объема продаж на внутреннем рынке Бизнес 16:24
Азербайджан делает все, чтобы защитить своих граждан от пандемии Политика 16:23
В Азербайджане выявлены 104 новых случая инфицирования коронавирусом, излечились 38, скончался один человек - Оперативный штаб Общество 16:22
Иран сократил импорт стали из Турции более чем на половину Турция 16:19
«Туркменнебит» и «Татнефть» договорились расширить территории капитального ремонта скважин Энергетика 16:19
MiMobile: Онлайн продажи в Азербайджане стремительно растут ИКТ 16:15
В мире снизилось число буровых установок Энергетика 16:14
В Казахстане перенесены сроки технического обслуживания месторождения "Тенгиз" Энергетика 16:09
Renault опередил Fiat на турецком рынке в феврале 2020 года Турция 15:56
Депутат Севиль Микаилова оказала продовольственную помощь малообеспеченным семьям и одиноким лицам (ФOTO) Политика 15:54
Спрос на ноты ЦБ Азербайджана превысил предложение Финансы 15:46
Премьер: Режим ЧП в Грузии может быть продлен Грузия 15:40
Грузия ожидает серьезного снижения темпов экономического роста Бизнес 15:33
Первоклассники Абшерона призвали подключиться к челленджу "Чистые руки" (ВИДЕО) Социум 15:29
Узбекистан повысит эффективность нефтегазовой отрасли страны Энергетика 15:28
Казахстано-германское нефтедобывающее предприятие закупит запчасти Тендеры 15:26
Пенсии за апрель доступны к получению еще в трех районах Баку Общество 15:21
Американская компания наращивает добычу газа в Узбекистане Энергетика 15:20
Вернувшиеся из-за рубежа азербайджанцы поблагодарили Президента Ильхама Алиева Общество 15:17
Зияфет Аскеров: Азербайджан - одно из государств, ведущих эффективную борьбу с коронавирусом Политика 15:16
ВБ прогнозирует существенное снижение экономического роста Грузии Бизнес 15:10
В Бельгии число умерших за сутки пациентов с коронавирусом достигло рекордных 283 человек Европа 15:04
Премьер-министр: Реализация транзитного потенциала Азербайджана - одно из важных условий диверсификации экономики Политика 14:59
Птицеводческое предприятие Азербайджана о проблемах реализации своей продукции Бизнес 14:53
В адрес Президента Ильхама Алиева поступает множество писем благодарности за решительные шаги в борьбе с коронавирусом Политика 14:48
Сахиль Бабаев: На поддержку социального благосостояния предусмотрено 400 млн манатов (ВИДЕО) Экономика 14:48
В Беларуси подготовлены предложения по поддержке турбизнеса в условиях COVID-19 Европа 14:47
Дмитрий Песков: Россия выступает за совместные действия для стабилизации на рынке нефти Россия 14:32
Самед Сеидов: 2019 год запомнился большими внешнеполитическими успехами Азербайджана Политика 14:18
В биржевой торговле Узбекистана наблюдается сокращение Финансы 14:16
Грузия поможет малым и средним гостиницам в выплате кредитов Бизнес 14:13
Туркменистан обсудил вопросы экономического и финансового сотрудничества со Всемирным Банком Туркменистан 14:13
Сиявуш Новрузов: Надо поименно называть людей, ведущих антиазербайджанскую пропаганду из-за рубежа Политика 14:10
Казахстан расширил рынки сбыта мяса Бизнес 14:06
По инициативе Азербайджана к глобальной борьбе с коронавирусом присоединились 400 участников из 35 стран мира ИКТ 14:05
Нефтегазовая компания Казахстана закупит трубы и комплектующие Тендеры 14:04
Минсельхоз Азербайджана: Фермеры могут беспрепятственно перемещаться между регионами Экономика 14:03
Азербайджанская компания о сроках завершения строительства крупного объекта в Баку Строительство 13:54
Продажи автомобилей в Грузии резко сократились Бизнес 13:53
Британская медедобывающая компания огласила результаты деятельности в Казахстане Бизнес 13:52
Saudi Aramco перенесла публикацию графика экспортных цен Арабские страны 13:51
Пленарные сессии и заседания комитетов Милли Меджлиса Азербайджана будут проводиться путем видеоконференции Политика 13:49
В Азербайджане учреждается новая медаль Политика 13:48
В Самухе реконструируется дорога местного значения протяженностью 39,5 км (ФОТО) Экономика 13:44
Karma Yatırım Enerji Petrol San. ve Tic. A.Ş отказано в проведении разведки нефти и газа в турецкой провинции Турция 13:41
Адресную государственную соцпомощь в Азербайджане получают более 78 тыс. семей Общество 13:40
Сиявуш Новрузов: В Азербайджане 2019 год ознаменовался глубокими реформами Политика 13:39
Сайт evdeqal.az добавит ряд новых услуг ИКТ 13:39
Euronews показал материал о солидарности Центра Гейдара Алиева со странами, где распространился COVID-19 (ВИДЕО) Политика 13:33
Завтра в Баку сохранится пасмурная погода Общество 13:32
Ткань, одежда, вышивка – все о кялагаи в Азербайджане (ФОТО) Культура 13:28
Ханлар Велиев переназначен на должность Военного прокурора Политика 13:25
Все новости