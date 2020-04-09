Ровшан Джаббар: Ритмичные звуки побуждают людей быть дружелюбными и энергичными (ФОТО)

БАКУ/Trend Life/ - Ровшан Джаббар, виртуозный исполнитель и преподаватель игры на дарбуке, создатель и неизменный руководитель ритм-группы «Ровшан», вот уже несколько лет подряд с успехом представляет Азербайджан на международных перкуссионных фестивалях в России. Азербайджанский мастер поделился с журналистом межпарламентской группы дружбы Россия-Азербайджан под руководством депутата Госдумы Дмитрия Савельева опытом выступлений в России, рассказал о российских друзьях и единомышленниках, о том, как древние ритмы объединяют наши страны.

– Барабан – один из древнейших музыкальных инструментов человечества. В чём специфика именно вашего инструмента, дарбуки?

– Дарбука – древний музыкальный инструмент, характерный для Востока, он изготавливается из глины и покрывается кожей. В Азербайджане много национальных ударных инструментов, а специфика именно дарбуки – в особом, таинственном звучании. Я просто не способен оторваться от этого инструмента, могу играть часами.

– Вы являетесь постоянным участником международных фестивалей, в том числе проходящих в России. Как представителю азербайджанской перкуссионной традиции, что вам важно сохранить и донести до российских зрителей и коллег?

– Да, последние пять лет меня активно приглашают на различные российские фестивали перкуссии. Я считаю своей миссией – представлять свою страну и её культуру, исполняя ритмы, типичные для Азербайджана, на его древнейшем музыкальном инструменте и обучая им всех энтузиастов ударных инструментов, независимо от их происхождения (родины).

– Вы участвуете в российских фестивалях не только как исполнитель, но и как педагог – в прошлом году неоднократно давали в России мастер-классы. Что в этих открытых уроках, по-вашему, привлекает российских ценителей?

– С 2015 года меня неизменно приглашают на масштабный международный фестиваль «Барабаны мира» в город Тольятти Самарской области, чем я очень горжусь. На этом фестивале я уже давно привлек внимание своих учеников не только традиционными, но и нестандартными, моими собственными ритмами. Я считаю себя членом большой семьи «Барабанов мира» и надеюсь, что руководитель этого замечательного проекта, Марина-ханум, также считает меня членом их дружной семьи.

– А как вы впервые приняли участие в этом российском фестивале?

– Впервые я посетил «Барабаны мира» после долгого знакомства с замечательной азербайджанской семьей Юсифа Маилова, жившего в России. Юсиф был одним из творческих организаторов этого международного фестиваля, много выступал. К сожалению, ещё совсем молодым, в 2013 году он погиб в дорожном происшествии, но его до сих пор помнят и любят. В первый раз мы отправились на «Барабаны мира» группой из 10 человек, и нам поручили открытие этого фестиваля. С тех пор я бываю там регулярно.

– В прошлом году вы приехали на фестиваль и выступали вместе со своим сыном. Ваши дети идут по вашим стопам?

– Да, на последнем фестивале я побывал с сыном Гусейном, и мы очень успешно сыграли там. Хотя мой сын был очень взволнован, он смог справиться со своими выступлениями. У меня есть еще один сын и, конечно, он тоже будет моим последователем, я уже чувствую это!

– Как известно, вы сами создаёте репертуар для ритм-группы «Ровшан». Что вдохновляет вас на написание новых композиций?

– Я возглавляю эту группу уже 11 лет. Создание и представление ритмических композиций – очень непростое дело, разработка одного проекта занимает не менее 6-7 месяцев. Чтобы привлечь внимание своих коллег и слушателей, в программах я стараюсь сочетать восточные ритмы с азербайджанским фольклором.

– Не так давно вы приняли участие в фестивале перкуссионной и мировой музыки ANCIENT DRUMS – «Древние барабаны», который прошёл в оранжерее Аптекарского огорода ботанического сада МГУ в Москве. С какой программой вы приезжали, как вас приняли российские зрители?

– Этот фестиваль был организован Андреем Танзю, моим близким другом, которого я очень уважаю. Он является профессиональным ритм-исполнителем, который выступает не только в России, но и во многих странах мира. Я был очень рад, что меня пригласили на этот международный фестиваль перкуссии в Москве. На «Древних барабанах» я демонстрировал свои собственные ритмические техники с двумя дарбуками и играл общие композиции с моими замечательными талантливыми и известными друзьями из соседних стран: это Беркант Чакыджы из Турции, Хайрулло Дадобоев из Таджикистана и, конечно, Андрей Танзю из России. Российские зрители очень хорошо встретили наше выступление и, судя по отзывам, ждут его повторения.

– В прошлом году в России у вас был ещё и концерт в творческом пространстве Shanti Place в центре Москвы, совместно с зарубежными коллегами. С кем из российских музыкантов вам довелось сотрудничать? Повлияли ли они как-то на ваше творчество?

– Помимо моих друзей-исполнителей, которых я уже упомянул, в концерте участвовали ещё прекрасная русская певица Лиза Луис, скрипачка Дина Барвиш и гитарист Роман Вселенский. Конечно, знакомство с новыми талантливыми людьми всегда дает положительный эффект. Я чувствую себя очень комфортно, выступая с российскими музыкантами.

– Эта легкость взаимодействия с российскими коллегами связана с тем, что у азербайджанской и российской перкуссионных традиций есть много общего?

– Азербайджан и Россия имеют свои мелодические традиции. Соответственно, и ритмы, воспроизводимые с мелодией, звучат по-разному. Но если российские и азербайджанские ритмы воспроизводить без музыки, то в них будет очень много общего, и они прекрасно прозвучат вместе.

– Мастера игры на барабанах издавна объединяли людей. Это справедливо и сегодня? Музыка вносит свою лепту в дружбу России и Азербайджана?

– Ударные намного старше любых других музыкальных инструментов в мире. На мой взгляд, ритмичные звуки побуждают людей быть дружелюбными, энергичными, сближают их. И, конечно, весь мир знает, что дружба между Азербайджаном и Россией существует уже много лет. Мне комфортно в России, как на Родине. Культура гостеприимства в России очень высока, с большой искренней любовью россияне безупречно демонстрируют гостям из Азербайджана свою дружбу.

– Какие ваши творческие проекты ждут реализации и связаны ли какие-то из них с Россией?

– У нас с сыном много новых проектов, и особенно старательно мы готовимся к фестивалю «Барабаны мира», который состоится в России этим летом.