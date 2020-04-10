О том, как слежу и переживаю за ситуацией в Азербайджане, лучше скажут мои стихи - Лейла Бегим-Джафарова

БАКУ /Trend Life/ - Наша соотечественница, известная поэтесса, драматург Лейла Бегим-Джафарова, проживающая в Чехии, призвала граждан Азербайджана соблюдать особый карантинный режим и все соответствующие рекомендации врачей и правительства, сообщает Trend Life.

Лейла Бегим-Джафарова рассказала Trend Life о том, как в Чехии, и в частности в Праге, обстоит ситуация с распространением коронавирусной инфекции (COVID-19).

"Несмотря на то, что уже почти месяц вся деятельность страны, можно сказать, переведена в режим онлайн, с 14 марта закрыты границы, введено чрезвычайное положение и требования и рекомендации ВОЗ и местных властей выполняются. На сегодняшний день здесь по статистике около 5 тысяч заболевших. Вылечились 243 человека, 106 - скончались. Остальные пока болеют. Однако минздрав Чехии считает, что эпидемия остановлена, система здравоохранения благополучно справляется с ситуацией, поэтому с 12 апреля будет снят режим карантина, а с 30 апреля планируют снять и чрезвычайное положение", - отметила она.

На вопрос, нужно ли считать период самоизоляции возможностью переосмыслить какие-то свои поступки и жизнь в целом, Лейла Бегим-Джафарова подчеркнула, что то, как использовать это время, каждый решает сам.

"По своему опыту знаю, что ощущая впереди дыхание смерти, ты невольно оборачиваешься лицом. У меня такая переоценка случилась 8 лет назад. В нынешней ситуации я продолжаю жить так, как жила. По поводу того, как нужно использовать это время - каждый решает сам. Одни задумываются над сутью бытия и бренностью мира, другие больше читают, третьи стараются решить накопившиеся домашние дела, четвёртые строят планы на будущее. Главное, делать что-то", - добавила поэтесса.

Обращаясь к соотечественникам, Лейла Бегим-Джафарова отметила, что нужно верить в лучшее.

"Я молю и призываю всех жителей Азербайджана в эти трудные для всей планеты дни подумать о нашей земле, судьбе нашей страны, нашего народа. Соблюдайте карантинный режим, все соответствующие рекомендации медиков. Любите и будьте любимы! Оставаясь дома, верьте, что все обязательно будет хорошо!", - сказала Бегим-Джафарова.

Поэтесса также добавила, что пристально следит за ситуацией в Азербайджане, отметив: "О том, как слежу и переживаю, лучше скажут мои стихи".

Азербайджану

Ничто не вечно. И банальна бренность.

Весне остались считанные дни,

Но девственным дождем прольётся нежность

На берега заждавшихся страниц.

Исчезнут параллели меж мирами,

И строфами раскинутся шатры…

Рок в королевской мантии над нами,

А я молю : Пусть Бог тебя хранит…

​(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Гюнель Зейналова)