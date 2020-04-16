Потомок Толстого и Станиславского обратился к родному Азербайджану из Франции – эксклюзивное интервью (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Максим Мардухаев – удивительный человек, который имеет славные корни. По материнской линии он праправнук великого русского писателя Льва Толстого и правнук выдающегося театрального режиссера Константина Станиславского и актрисы Марии Лилиной. А его отец Иосиф Мардухаев – из Баку, он горский еврей. Это очень искренний и добродушный человек, творческая личность - автор (режиссер, сценарист, продюсер) около 60 уникальных по содержанию документальных и 30 короткометражных художественных фильмов. К тому же, он – большой патриот Азербайджана! Поэтому некоторые фильмы посвящены нашей стране. Среди них, "Красная Слобода" - об общине азербайджанских евреев, "Бакинская опера - копия Ла Скалы" - об азербайджанском искусстве, "20 Января" – о борьбе за независимость азербайджанского народа, и фильмы о беженцах Азербайджана, ставших жертвами армянской агрессии - "В конце пути" и "Незабываемый очаг" (другое название - "Карабах, я не покидаю тебя"). Причем, он первый зарубежный режиссер, который запечатлел кадры оккупации азербайджанских земель Карабаха со стороны Армении, столкнувшись с несправедливостью во Франции, где живет и работает многие годы. Корреспондент Trend связался с Максимом Мардухаевым, который находится в социальной самоизоляции в связи пандемией коронавируса в Париже. Представляем читателям Trend Life эту интересную беседу и материал о человеке, который мечтает вернуться в Азербайджан и снять художественный фильм о Карабахском скакуне и цветке Хары Бюльбюль. Для начала от имени МИА Trend поздравляем Максима Мадухаева с юбилеем – в этом году ему исполнилось 60 лет – и желаем долгих лет и творческих свершений.

Главное достоинство человека не в том, что ты родился на богатой земле, а чем смог обогатить эту землю

По последней информации, во Франции более 140 тысяч зараженных и около 16 тысяч умерших жертв. Максим Мардухаев остается с семьей в квартире на Монмартре - одном из самых живописных районов Парижа, на самом высоком холме столицы Франции. Как человеку творческому, который привык ездить по миру и снимать фильмы, не тяжело ли оставаться дома?:

"Миллиарды людей находятся в социальной самоизоляции, слава Богу - много выздоравливающих, и очень печальна участь жертв пандемии коронавируса. Хотелось бы выразить искреннюю признательность врачам во всем мире, которые круглосуточно спасают жизни людей. Врачи не могут отлучиться из отделений интенсивной терапии даже на короткий перерыв, потому что знают: в эти минуты умрет человек. Многих знаю. Им сейчас очень тяжело. Сложилась очень странная ситуация, когда не понимаешь, что будет завтра. Поэтому невозможно ничего планировать. И в то же время, даже в этих условиях творческий человек может созидать, вдохновленный любовью и красотой, которая царит в его душе. Ведь не важно, предоставляется человеку Вселенная или замкнутое пространство в квартире".

По словам режиссера, сегодня переломный момент для всего человечества:

"Если мы не осмыслим происходящие события и будем продолжать жить как прежде, то будем вновь себя обманывать. Мы раньше считали, что есть люди, которые думают и решают за нас, а мы спрячемся за ними, и все будет хорошо. До сих все мы жили на грани и было предчувствие большой беды – значительно ухудшавшаяся экология, загрязненные реки, моря и океаны, уничтожаемая природа, флора и фауна, истощение недр земли, пожары, войны, политические игры, насилие - все это не могло остаться бесследно. И новая беда человечества – пандемия коронавируса, являющаяся следствием всего этого, похожа на мировую войну, когда все человечество оказалось загнанным в угол невидимым врагом. Смотрите, что творит это маленький микроб в мире – не летают самолеты и не ходят железнодорожные поезда и метро, закрыты предприятия, а страны, регионы и города изолировались друг от друга! И если, кто-то думает, что завтра все резко изменится и вернется нормальная жизнь, сильно ошибается. Эта проблема затронула все народы и религии, богатых и бедных. Поэтому необходимо менять мировоззрение, даже свой внутренний мир, во имя собственного будущего и человечества. На мой взгляд, главное достоинство человека не в том, что ты родился на богатой земле, а чем ты смог обогатить эту землю! Я верю в будущее мира и человечества. Надо держаться всем вместе, как мушкетеры, и тогда преодолеем все невзгоды!".

Рожденный в СССР из рода русских аристократов

Максим Иосифович родился 24 февраля 1960-года в Москве. Его мать Ольга Игоревна Алексеева-Станиславская (Мардухаева) из русских аристократов - внучка Константина Станиславского и правнучка Льва Толстого. Когда Максиму исполнилось 13 лет, его мать (уроженка Франции, родилась в Париже) получила разрешение на возвращение в Париж. Спустя три года отец также приехал в Париж, но не смог здесь обосноваться и вернулся в Москву. В Париже Максим, окончив школу и лицей, получил два высших образования по медицине и юриспруденции. Но любовь к творчеству и гены взяли вверх. Он записался на курсы актерского мастерства в одной из наиболее известных парижских академий Cours Florent. Затем отправился в Голливуд, где работал ассистентом режиссера, и вскоре сам стал снимать замечательные картины.

"Творчество у меня в крови. Я решил идти по стопам Константина Станиславского, стал изучать творчество, которое имеет мировое значение, благодаря которому созданы самые большие актерские школы, в том числе в Голливуде. Его книга "An Actor’s Work" – настольная книга многих великих режиссеров и актеров, в ней заключена великая философия жизни и души человека, она является путеводителем для многих творческих людей. А когда я снял документальный фильм о влиянии Константина Станиславского на актерское искусство, его высоко оценили такие актеры как Аль Пачино, Роберт де Ниро и Марлон Брандо. Я создал "Компанию имени Станиславского" для продюсирования всех видов искусства и музыки, а также кинокомпанию Orient Express Films. Естественно, очень горжусь своим прадедом Львом Николаевичем, который живет во мне как гениальный философ и писатель. Поэтому первым делом, вернувшись в Москву, стал снимать фильмы о повседневной жизни в Советском Союзе. Никто до меня не делал, было очень сложно, потому что не разрешали, всячески препятствовали, и даже отнимали пленки. Но я все равно работал, отсняв несколько документальных и короткометражных художественных фильмов. А в 1991 году я сделал единственный фильм о закулисье жизни Кремля, снял спуск флага СССР. Пятнадцать лет спустя вернулся и снял продолжение фильма, вошедшего в ТОП документальных фильмов во Франции, который смотрела многомиллионная публика".

Детство в Баку и Париже

По словам, Максима Иосифовича, как только предоставляется возможность, он всегда посещает нашу страну. Здесь у него много друзей, в Баку он провел детство – самый незабываемый период жизни.

"Меня очень многое связывает с Азербайджаном, который считаю для себя родным. Это не только часть жизни, души и сердца, но и моего мира. В Азербайджане потрясающий народ, очень добрый и гостеприимный. Баку прекрасен во своей гармонии древней и современной архитектуры. Еще до переезда в Париж, каждое лето я проводил на родине отца – в Баку, у любимой бабушки. Баку всегда обладал особой аурой, был многонациональным городом. Помню, как к нам приходили родственники, вместе отмечали различные знаменательные даты и праздники, которые сопровождались музыкой и танцами. А любовь бабушки ко мне была безграничной, я вырос в атмосфере дружбы и любви, меня всегда обнимали и ласкали. Очень доброе было время! А когда жил в Париже, то моим преподавателем по русскому языку была писательница Банин (Умм эль-Бану Мирза гызы Асадуллаева). Она родилась в семье бакинского нефтепромышленника Мирзы Асадуллаева, получила очень хорошее образование, владела несколькими языками. Ее мать, Уммульбану, была дочерью другого нефтяного магната и мецената Мусы Нагиева. После установления Советской власти в Баку её семья отправилась в Турцию, а с 1924 года обосновалась в Париже. Она входила в литературные круги Парижа, занималась переводами, журналистикой, редактировало на радио передачи на французском языке, была известной среди писателей-эмигрантов, оставила после себя большое литературное наследие. Она была очень эмоциональной и требовательной, особое внимание уделяла русскому языку. Потом мы подружились и очень душевно общались. Вот такой человек был одним из первых моих учителей! Мне очень хотелось бы снять фильм об этой незаурядной личности".

Боль Азербайджана и Карабаха навсегда в его душе

Максима Мардухаева всегда тянуло в Азербайджан и болью в его сердце отозвалось начавшаяся война в Карабахе, сепаратизм армян, Ходжалинский геноцид. Максим Мардухаев стал первым зарубежным режиссером, запечатлевшим события в ходе агрессии Армении против Азербайджана:

"В 88- 89 годах я был в Шуше, Ханкенди, то есть в самые тяжелые времена. В то время в Карабахе не было ни одного зарубежного журналиста. Я был первым, кто снимал начало войны, рискуя жизнью. Но когда я привез отснятый материал во Францию и показал ряду телеканалов, все выражали восхищение, но потом отказывались показывать в эфире. Позже я узнал, что его блокировало армянское лобби".

Но он не опустил руки, а снял несколько фильмов о беженцах и вынужденных переселенцах из Карабаха, которые хотят вернуться на родные земли:

"Мой первый фильм "В конце пути", который был снят в 1989 году, повествует о 20 тысячах беженцах из Карабаха, которые нашли прибежище в заброшенных товарных вагонах в Имишли, в железнодорожном тупике. В течение месяца я жил в этом вагонном городе и своими глазами видел боль и страдания этих людей, как они выживали в ужасных условиях со своими семьями. Я ел вместе с детьми, играл, радовался и горевал с ними. Я решил не просто снять их на камеру и уйти, а стать одним из них. Мы очень привязались друг к другу, и очень тяжело было расставаться. Таким образом, я также стал первым зарубежным режиссером документального фильма о реалиях Карабаха. Мое профессиональное кредо - возвращаться к событиям и людям, образ жизни которых со временем меняется. Прошли годы, государство обустроило этих людей, создало все условия для достойной жизни, но они по-прежнему хотят вернуться на родную землю. Этому был посвящен мой второй фильм "Незабываемый очаг", который я снял спустя пятнадцать лет. Я отыскал своих персонажей – детей из этого вагонного городка, которые уже выросли, чего-то добились в жизни. Видели бы вы радость этих встреч. Несмотря на их тяжелое детство, они излучали добро. Но непреходящая тоска по родной земле в их глазах не дает оставаться равнодушным. Они не были и никогда не будут счастливы до конца! Их настоящий дом – Карабах. Они хотят вернуться домой…".

Режиссер надеется, что Нагорно-Карабахский конфликт, который длится около тридцати лет, решится мирным путем, будет восстановлена территориальная целостность Азербайджана и все вернутся в родные края.

Мечта Максима Мардухаева, которая обязательно должна воплотиться в жизнь

Максим Иосифович хочет поставить на парижской сцене оперетту "Лейли и Меджнун" по произведению великого азербайджанского композитора Узеира Гаджибейли в новой интерпретации. А самое главное, у режиссера есть готовый сценарий художественного фильма "Карабахский скакун и Хары Бюльбюль" - рассказ о нерушимой дружбе и любви мальчика и коня.

"Карабах - это не только древняя часть Азербайджана, но и великолепные горы, вода, природа, чистейший воздух и, конечно же, Карабахские скакуны и Хары Бюльбюль. Карабахские скакуны считаются один из национальных символов Азербайджана, являются олицетворением свободы и благородства. Утончённая красота, сила, особая грация карабахских лошадей восхищала художников, писателей и поэтов, отражавших в своих произведениях уникальность этой верховой породы. А цветок Хары Бюльбюль в мире растет только в Шуше, в Карабахе. Он обладает необычным внешним видом, посмотрев на этот цветок, можно ясно увидеть схожесть с соловьем (бюльбюль с азербайджанского - соловей). Для меня этот цветок – символ вечной любви. Это моя мечта снять такой фильм и поведать зрителям историю, которая разворачивается на фоне войны в Карабахе. Эта история людей, вынужденных бежать под пулями оккупантов с родной земли, из Ходжалы. Это история маленького мальчика и жеребенка, который чудом рождается от раненой кобылы, павшей от пуль агрессоров. Мальчик вырастает и становится известным жокеем, выигрывая со своим конем самые известные чемпионаты, весь мир узнает о Карабахском скакуне. Но этого коня все время тянет на Родину. Ведь он из Карабаха, и этим коням нет жизни без родных рек, гор, природы, воздуха и аромата цветка Хары Бюльбюль. И однажды скакун сбегает из конюшни и стремительно мчится к родной земле, в Карабах… Этот фильм выразит единство и свободу азербайджанского народа, будет символизировать возращение на родную землю! Поэтому, мне очень хотелось бы встретиться с азербайджанской стороной, чтобы подробно рассказать о проекте и воплотить его в жизнь во имя Карабаха, во имя Азербайджана!"

Реально, очень трогательная история! Скорей бы эта мечта воплотилась в жизнь!

Материал подготовлен при содействии Ассоциации диалога Франция – Азербайджан (Association Dialogue France-Azerbaijan, ADFA)

(Автор: Вугар Иманов. Фото: Майя Багирова)