Не только по сцене, но и по самому зданию театра очень скучаю – народный артист Ясин Гараев (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Не только по сцене, но и по самому зданию родного театра в период карантина очень скучаю, сказал в интервью Trend Life актер театра Азербайджанского государственного театра юного зрителя, президентский стипендиат, народный артист Ясин Гараев.

Недавно замечательному актеру исполнилось 74 года. Сегодня редко встретишь актера, который на протяжении многих лет оставался верен родному коллективу. Ясин Гараев на сцене театра на протяжении 46 лет создал около ста ярких и запоминающихся образов, сыграл в более тридцати художественных фильмах и телеспектаклях.

"На протяжении более двух месяцев нахожусь дома, очень трудно. Очень скучаю по коллегам, звоним, часами общаемся по телефону… Иногда просто очень приятно, что звонят молодые актеры и интересуются мною. Бывало время, когда оставался без ролей и все равно ходил в театр, чтобы встретиться со своими друзьями. Это доставляло мне душевное спокойствие. Театр — мой не второй, а родной дом", - сказал актер.

Ясин Гараев родился 22 мая 1946 года в селе Деллер-Джырдахан Шамкирского района. С детства его влекло к актерскому искусству, но по настоянию матери поступил на факультет английского языка Института иностранных языков. Тем не менее он решил следовать своей мечте. Еще во время учебы стал актером сатирического народного театра "Damğa". Поэтому, бросив учебу в институте, поступил на факультете актера театра музыкальной комедии Государственного института культуры искусств, после чего отправился на военную службу, а затем был принят в труппу ТЮЗа.

"Я бывал на сцене с такими незабываемыми мастерами как один из основателей ТЮЗа Мамедага Дадашов, Агададаш Гурбанов, Сюзанна Меджидова, Гусейнага Садыгов, Сулейман Алескеров, Керим Гасанов, Юсиф Велиев, Джавахир Искендерова, Гюльшан Гурбаной, Агаахан Салманлы и другие. До сих пор я помню слова моего учителя Гусейнага Садыгова: "Ясин, ты рожден для ТЮЗа, никогда не меняй этот театр".

Многих мы потеряли, понесли невосполнимые утраты и их никто не заменит. Но я верю, что растет талантливая молодежь, которая достойно продолжит наше театральное искусство. Посмотрите, что творится в мире. Болезни уносят великих мастеров, но они навсегда остаются в памяти, потому что для них всегда было главным духовное здоровье и преданность выбранной сфере. Поэтому надо ценить каждый день и час, ежедневно стремится к совершенствованию, ведь все уходит и остаются только деяния. Смерть не выбирает богатых или бедных, известных или обычных людей — это реальность, но до этого стоит жить и творить. Счастлив тот человек, который способен бороться с трудностями и оставлять после себя значимый след. Я рано потерял отца, мать меня одна воспитывала, познал все трудности послевоенного времени. Все это закалило меня. Победивший человек всегда испытывает радость в жизни! Государством создаются все возможности для творческого роста и развития, и только от каждого человека, его желания трудиться и стремиться к поставленной цели зависит его успех в жизни", - говорит актер.

Театр — это Храм Искусства, в храмах служат, а не работают. Поэтому актёров приравнивают к служителям храма искусств. Театр всегда неизменно стоит на вершине общественного внимания. Люди любили театр всегда, потому что именно там можно посмотреть интересные постановки, классические и современные, увлечься игрой актёров, и, конечно же, узнать много нового и чрезвычайно полезного. Театр служит сохранению и развитию высоких национальных нравственных и человеческих ценностей. Ясин Гараев в ожидании скорейшего открытия театрального сезона, высоко отзывается о деятельности государства по борьбе с коронавирусом.

"Я могу многое сказать об этом, но приведу небольшой пример. У меня есть много друзей в Иране и Турции, с которыми часто созваниваемся. Один из них газельхан, писатель Сеид Махмуд Ибади. Только вчера говорил с ним по телефону. Он живет в Тегеране, но в данное время находится в Тебризе. В свое время, когда я лечился в Иране, он с большим уважением отнесся ко мне, во всем помогал, я бывал у него в гостях. Он говорит, что в Иране очень серьёзная проблема с коронавирусом. По официальным данным, около 140 тысяч зараженных, скончалось более семи с половиной тысяч людей. Даже есть актеры и творческие люди. Так вот в беседе со мной, он высоко оценил деятельность нашего Президента Ильхама Алиева по предотвращению массового распространения коронавирусной инфекции в Азербайджане. Азербайджан вовремя принял превентивные меры, закрыл границы, осуществляет все необходимые мероприятия во имя здоровья граждан, что высоко отмечено ВОЗ. Видите, как со стороны люди оценивают эту деятельность! Слава Аллаху, мы выходим из этой мировой пандемии с меньшими потерями и все это благодаря заботе, внимания и эффективной деятельности нашего государства. Все мы ждем возвращения к полноценной жизни, хотим вновь радовать зрителей своими спектаклями, а для этого надо быстрее победить коронавирус", - добавил народный артист.

(Автор: Вугар Иманов. Редактор: Ровшан Гусейнов)