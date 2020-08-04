Деятельность волонтеров на пляжах – рассказывает руководитель школы волонтеров ASAN Джахангир Гаджиев

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджане с 5 августа разрешается посещение пляжей в рамках правил, установленных министерством экологии и природных ресурсов, МЧС и Исполнительной властью города Баку в соответствии с требованиями карантинного режима. Свыше 1000 волонтеров ASAN привлечены к деятельности по контролю входа и соблюдения правил на пляжах, функционирование которых разрешено.

Заместитель начальника отдела по управлению человеческими ресурсами и повышения квалификации Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджанской Республики (ASAN Xidmət), руководитель школы волонтеров ASAN Джахангир Гаджиев рассказал Trend Life о роли волонтеров в реализации поставленных задач.

"Наши волонтеры будут осуществлять деятельность на пляжах Сумгайта и Баку, отвечающих необходимым условиям в период пандемии и внесенных в единый реестр, а также указанных на портале cimerlik.az. Специального разрешения на посещение пляжа не существует и на пляж может пойти любой желающий, но необходимо строго соблюдать принятые правила карантинного режима. Волонтеры будут следить за выполнением требований карантина на пляжах, проводить мониторинги и просветительскую деятельность. Эта деятельность направлена на защиту здоровья отдыхающих, во избежание заражения в период пандемии. Волонтеры будут регистрировать прибывающих на пляж и следить, чтобы их количество не превышало установленные нормы, призывать к соблюдению санитарных и гигиенических норм карантинного режима, социальной дистанции. Волонтеры обеспечены специальной одеждой, гигиеническими средствами, а также специальным транспортом для доставки к месту осуществления деятельности", - сказал Джахангир Гаджиев.

Режим работы волонтеров будет организован в две смены – с 8 до 15.00 и с 14.00 до 21.00.

Отметив, что все меры государства направлены на защиту здоровья населения, Джахангир Гаджиев призвал граждан с пониманием относиться к принятым мерам.

"Пандемия не закончилась, коронавирусная инфекция ежедневно приносит сотни зараженных и жертвы. Мировые СМИ сообщают, что в некоторых странах уже идет вторая волна коронавируса, резко увеличилось число зараженных и летальных исходов, ужесточается карантинный режим. Благодаря эффективной деятельности государства у нас стабильная ситуация. По сравнению со многими странами она лучше, и мы выходим из этой глобальной проблемы с наименьшими потерями. В последние дни наблюдается значительная позитивная динамика, превышение числа выздоравливающих над заболевшими. Президент Азербайджана Ильхам Алиев всегда говорит, что главное – это забота и внимание к гражданам страны, обеспечение их безопасности и сохранения здоровья. И внимание главы государства к деятельности ASAN Xidmət всегда было мотивирующим и стимулирующим фактором для наших волонтеров, которые, несмотря на серьёзную угрозу коронавируса, проводят активную деятельность во имя страны и народа", - сказал замначальника отдела ASAN Xidmət.

По его словам, несоблюдение режима карантина некоторыми гражданами – отдыхающими на частных и общественных пляжах - вновь может привести к печальным последствиям, резкому увеличению числа зараженных и летальным исходам.

"И в данной ситуации с послаблением режима карантина очень важны социальная ответственность людей, соблюдение дисциплины и условий превентивных мер для снижения числа инфицированных, защиты своего здоровья и здоровья своих близких, соблюдение медико-профилактических правил. Просьба к гражданам сообщать волонтерам о любых замеченных нарушениях", - добавил Джахангир Гаджиев.

Отметим, что на пляжах запрещено пользоваться бассейнами и водными аттракционами. Объектам общепита на пляжах запрещено оказывать услуги на местах, и эти услуги могут быть осуществлены в рамках онлайн-заказа и последующей доставки. В период режима карантина на территории пляжей запрещается организация музыкальных программ. Перед посещением пляжей предварительно рекомендуется ознакомиться с информацией на портале cimerlik.az. Уровень заполненности пляжей будет отмечаться зеленым, желтым, красным цветами.

Лица, которые будут посещать пляжи в период введенного в связи с пандемией COVID-19 режима карантина, должны соблюдать ряд правил:

1. До посещения пляжа следует зайти на сайт cimerlik.az и выбрать наименее людный на текущее время пляж.

2. Заходить на территорию пляжей только через вход, контролируемый волонтерами ASAN, покидать пляжи также только через специально предусмотренные выходы.

3. Приносить с собой на пляж только необходимые предметы.

4. При входе и выходе использовать дезинфицирующие вещества, доступные на территории пляжей.

5. Соблюдать социальную дистанцию и правила гигиены в общих санузлах и раздевалках.

6. Отдыхать на берегу только в специально размеченных зонах.

7. После приема пищи и использования защитных средств убрать соответствующую территорию, выбросить отходы в специально отведенные урны и контейнеры.

8. Не посещать запрещенные территории.

9. При возникновении беспокойства в связи со здоровьем немедленно сообщить об этом контролеру.

10. Соблюдать социальную дистанцию на территории пляжей, требования контролеров.

Посещая пляжи, которые не указаны на сайте cimerlik.az, следует быть предельно осмотрительными, поскольку там не ведутся мониторинги в связи с пандемией.

(Автор: Вугар Иманов)