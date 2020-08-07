Санкт-Петербург и Баку в жизни и творчестве заслуженной артистки Азербайджана Регины Рустамовой – ИНТЕРВЬЮ (ФОТО)

Интервью 7 августа 2020 17:16 (UTC+04:00)
Санкт-Петербург и Баку в жизни и творчестве заслуженной артистки Азербайджана Регины Рустамовой – ИНТЕРВЬЮ (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Азербайджан подарил миру множество талантливых артистов. Вот уже почти 14 лет блистает в заглавных партиях на сцене Мариинского театра в Санкт-Петербурге заслуженная артистка Азербайджана меццо-сопрано Регина Рустамова. Знаменитая певица поделилась с журналистом межпарламентской группы дружбы Россия-Азербайджан под руководством депутата Госдумы Дмитрия Савельева впечатлениями от работы в России.

– Регина, расскажите, пожалуйста, как вас заметили и оценили в России? И как вы сами ощущаете себя в Санкт-Петербурге?

– Будучи студенткой 3 курса Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли, я поехала в Санкт-Петербург на международный конкурс молодых оперных певцов имени Римского-Корсакова, председателем жюри которого была народная артистка России и Украины, выдающийся концертмейстер и педагог Лариса Гергиева. После моего выступления она предложила мне стажировку в Академии молодых оперных певцов при Мариинском театре, художественным руководителем которой является. По возвращении в Баку я посоветовалась со своими педагогами, и мне разрешили поехать, при условии добросовестной сдачи всех экзаменов. Опера – это международное искусство, мы исполняем произведения на разных языках, часто все солисты в спектакле из разных стран мира, поэтому очень важно смотреть на всё с позиции космополита. Я приехала в Санкт-Петербург в холодном феврале, но очень быстро привыкла к жизни в России. Петербург во многом схож с Баку – в нём очень добрые, вежливые, интеллигентные и заботливые люди. Каждый прохожий всегда с большим вниманием отнесётся к любому вопросу. Заниматься и работать мне пришлось много, но это всегда было мне в удовольствие.

– В каких репертуарных спектаклях Мариинского театра вы задействованы, какая роль любимая для вас?

– Уже через полтора года после приезда я дебютировала на сцене Мариинского театра в постановке мюзикла "Вестсайдская история" на английском языке, которым я хорошо владею. С партии Розалии началась моя карьера в Мариинском театре, дальше пошли другие ключевые значимые роли, так я и осталась в Санкт-Петербурге надолго. Мной уже было исполнено более 25 оперных ролей. Перечислять можно долго – обычно любимая партия та, над которой работаешь. И все же самая любимая моя партия – Прекрасная Дульсинея из оперы "Дон Кихот" Жюля Массне – яркая и темпераментная испанская красавица-танцовщица, "фам фаталь", которая в финале проявляет к несчастному Дон Кихоту сердечную доброту и сочувствие.

– Генеральный консул Азербайджана в Санкт-Петербурге Султан Гасымов особо выделил вас и премьера балета Тимура Аскерова, подчеркнув, как важно, что заслуженные артисты Азербайджана представляют страну на сцене Мариинского театра. Ощущаете ли вы себя "культурным послом" Азербайджана в России?

– Мне очень приятна такая высокая оценка от нашего Генерального консула Султана Гасымова, ведь он не только замечательный дипломат, но и высокодуховный, очень интеллигентный, и образованный человек, который тонко чувствует искусство и ценит его. Примечателен тот факт, что и я, и выдающийся танцовщик Тимур Аскеров, живя и работая в России уже много лет, по-прежнему остаёмся гражданами Азербайджана и, где бы ни выступали, представляем свою страну. То, что мы удостоены званий заслуженных артистов Азербайджана, всегда включено в программки спектаклей с нашим участием. А в программы концертов, которые я даю в разных странах мира, я стараюсь включать произведения азербайджанских композиторов и азербайджанские народные песни. Часто после выступлений люди из разных уголков мира подходят и благодарят за это, подчёркивая, что слушая такую музыку, они будто уносятся в Азербайджан, в волшебный мир Востока. Это для меня очень ценно, трогательно и важно – я считаю, что в этом заключается культурная миссия каждого артиста.

– Кстати, Азербайджан вы также представляете на различных фестивалях и конкурсах. Какие из конкурсных побед самые значимые для вас?

– Мне посчастливилось стать лауреатом первой премии в четырёх международных вокальных конкурсах для молодых оперных певцов, а также лауреатом вторых и третьих премий ещё нескольких конкурсов. Самый памятный для меня – конкурс Шаляпина в Уфе, председателем жюри которого был Аскар Абдразаков. Конкурс был сложный, рассчитанный на профессионалов, и мне было очень приятно получить на нём первую премию. А одним из последних был конкурс "Великие голоса" в Стамбуле в январе этого года. Я стала лауреатом второй премии и получила награду из рук великой американской оперной дивы Грейс Бамбри. Памятно и участие в различных фестивалях. Но самое дорогое для меня – вручение звания заслуженной артистки Азербайджана, которое состоялось в Санкт-Петербурге сразу после моего спектакля "Монтекки и Капулетти", где я выступала в партии Ромео. Звание и медаль мне вручил на сцене посол Азербайджана в России Полад Бюльбюльоглу. Это сопровождалось бурной овацией публики, потому что творчество Полада Бюльбюльоглу очень популярно и любимо в России, а на моём выступлении зрители только что присутствовали. Для меня это был прекрасный трепетный момент, который я никогда не забуду.

– В каких совместных российско-азербайджанских культурных мероприятиях вам доводилось участвовать?

– На протяжении моей творческой карьеры я принимала участие во многих концертах и мероприятиях, организованных сообществами Азербайджана в России и других странах мира. Я всегда нахожу для таких выступлений время и возможности – это большое счастье и честь. Огромной радостью для меня в прошлом году стало приглашение поучаствовать в XI Международном фестивале Узеира Гаджибейли на сцене Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева, в сопровождении симфонического оркестра, которым дирижировал прекрасный музыкант Мустафа Мехмандаров. Было радостно, волнительно и ответственно выступать для бакинской публики: в зале были мои педагоги, родные и близкие. Многие ребята, которые принимали участие в концерте, являются моими близкими друзьями, а в оркестре оказалось много моих однокурсников. Было очень приятно всех видеть и вместе выступать.

– Какие ещё выступления на бакинской сцене самые памятные для вас?

– Я всегда с удовольствием приезжаю выступать в Азербайджан, это честь, радость и счастье. В частности, по приглашению Акифа Меликова я выступала на сцене Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета с двумя важными партиями меццо-сопранового репертуара: в возрасте 24 лет я дебютировала в знаменитой партии Кармен, а в 2019 году выступала со сложнейшей партией Амнерис. Работать с солистами Азербайджанской оперы было очень почётно. Судя по отзывам критиков и овации публики, получилось у нас хорошо.

– А с чем ещё хотелось бы выступить на родине?

– Например, интересно было бы воплотить на бакинской сцене образ оперной певицы Тоски Джакомо Пуччини, над которым я много работаю, но на суд публики пока не выносила.

– Не так давно вы записали душевное послание соотечественникам с сердечным приветом из Санкт-Петербурга. Что в сегодняшней непростой ситуации вы хотели бы пожелать поклонникам на родине?

– В такой ситуации, которая сейчас сложилась в мире, хочется пожелать всем мужества, сил, терпения, и сказать, что только единство и взаимная поддержка помогут нам справиться с этими глобальными мировыми трудностями, неожиданно свалившимися на человечество. Главное – берегите себя и будьте здоровы, всё остальное обязательно наладится.

Санкт-Петербург и Баку в жизни и творчестве заслуженной артистки Азербайджана Регины Рустамовой – ИНТЕРВЬЮ (ФОТО) - Gallery Image
Санкт-Петербург и Баку в жизни и творчестве заслуженной артистки Азербайджана Регины Рустамовой – ИНТЕРВЬЮ (ФОТО) - Gallery Image
Санкт-Петербург и Баку в жизни и творчестве заслуженной артистки Азербайджана Регины Рустамовой – ИНТЕРВЬЮ (ФОТО) - Gallery Image
Санкт-Петербург и Баку в жизни и творчестве заслуженной артистки Азербайджана Регины Рустамовой – ИНТЕРВЬЮ (ФОТО) - Gallery Image
Санкт-Петербург и Баку в жизни и творчестве заслуженной артистки Азербайджана Регины Рустамовой – ИНТЕРВЬЮ (ФОТО) - Gallery Image
Санкт-Петербург и Баку в жизни и творчестве заслуженной артистки Азербайджана Регины Рустамовой – ИНТЕРВЬЮ (ФОТО) - Gallery Image
Санкт-Петербург и Баку в жизни и творчестве заслуженной артистки Азербайджана Регины Рустамовой – ИНТЕРВЬЮ (ФОТО) - Gallery Image
Санкт-Петербург и Баку в жизни и творчестве заслуженной артистки Азербайджана Регины Рустамовой – ИНТЕРВЬЮ (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Санкт-Петербург и Баку в жизни и творчестве заслуженной артистки Азербайджана Регины Рустамовой – ИНТЕРВЬЮ (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Санкт-Петербург и Баку в жизни и творчестве заслуженной артистки Азербайджана Регины Рустамовой – ИНТЕРВЬЮ (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Санкт-Петербург и Баку в жизни и творчестве заслуженной артистки Азербайджана Регины Рустамовой – ИНТЕРВЬЮ (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Санкт-Петербург и Баку в жизни и творчестве заслуженной артистки Азербайджана Регины Рустамовой – ИНТЕРВЬЮ (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Санкт-Петербург и Баку в жизни и творчестве заслуженной артистки Азербайджана Регины Рустамовой – ИНТЕРВЬЮ (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Санкт-Петербург и Баку в жизни и творчестве заслуженной артистки Азербайджана Регины Рустамовой – ИНТЕРВЬЮ (ФОТО) - Gallery Thumbnail
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