Мы хотим писать о Карабахе… - "Небо без границ" Гюнель Анаргызы (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - Несколько дней назад в социальных сетях был представлен проект руководителя Бакинского книжного центра (Baku Book Center), писательницы Гюнель Анаргызы (Рзаева) – радиопьеса "Sərhədsiz səma" (Небо без границ).

В беседе с корреспондентом Trend Life Гюнель Анаргызы рассказала о том, как возникла идея создания радиопьесы "Небо без границ".

Эта идея родилась после того, как мы записали и поделились в социальных сетях проектом "Sevin Azərbaycanı!". В том проекте наряду с актерами Кямраном Агабалаевым и Хазаром Сулейманлы впервые выступила и моя дочь Сезен - они прочли одноименные стихи народного поэта Азербайджана Джабира Новруза, и за короткое время этот видеоролик посмотрели и одобрили огромное количество пользователей соцсетей.

Безусловно, сыграло немаловажную роль и тот факт, что в то самое время сердца азербайджанцев по всему миру бились в едином ритме патриотизма, на волне справедливого возмущения в связи с провокацией, совершенной вооруженными силами Армении в Товузском направлении на азербайджано-армянской границе. Следом мы были свидетелями того, как наших безоружных соотечественников армяне избивали и оскорбляли на улицах американских и европейских городов, провоцируя к ответным мерам... В общем, все как и всегда, в свойственной им подлой и трусливой манере. Конечно, наблюдая за всем этим, я, как гражданин своей страны, и человек, в венах которого течет тюркская кровь, не могла оставаться равнодушной. Я и раньше много писала на Карабахскую тему, мои "Карабахские рассказы" переводились и издавались за рубежом, и ваше агентство не раз освещало презентации этих книг в различных странах мира. Видимо, и по этой причине тоже, актеры Кямран Агабалаев и Хазар Сулейманлы обратились ко мне с предложением создать что-то новое на Карабахскую тему. Поначалу я сомневалась, так как писать на заданную тему, и особенно - тему патриотизма, всегда сложно и ответственно. Признаться, в таком деле я еще и боюсь ложного пафоса, так как патриотическая составляющая любого произведения очень часто звучит достаточно пафосно. Одним словом, немного подумав, я все же решила рискнуть и написать… радиопьесу", - отметила Анаргызы.

По словам писательницы, жанр радиопьес она считает очень интересным, но, к сожалению, несправедливо забытым.

"Старшему поколению, молодость которого пришлась на период 60-70-х и даже 80-х годов прошлого века, хорошо знаком жанр радиопьес. Так как в то время аудиокниг еще не было, пойти в хороший театр мог позволить себе не каждый, и даже приобрести интересные, редкие книги тоже не всем удавалось. Телевидение только-только становилось общедоступным, при этом радио было практически во всех домах. Поэтому очень многие с удовольствием слушали радиопередачи, которые, в свою очередь, были разнообразными и в основе своей просветительскими. Вот именно в тот период и стали популярны радиопьесы, которые озвучивали, а точнее, играли великолепные артисты театра и кино.

Это была, конечно же, не просто озвучка или сухое монотонное прочтение выбранного произведения - это была полноценная пьеса, профессионально сыгранная актерами, которых мы разве что не видели. Но эффект присутствия был полный. То есть, голоса актеров обязательно сопровождались музыкой, специальными эффектами, интересными находками звукорежиссеров. Признаться, так как я уже имею многолетний опыт издания аудиокниг, поняла, что формат аудиокниги у нас не очень-то прижился и не приобрел массовости. А будучи человеком, достаточно изобретательным на всякие выдумки, мне захотелось реанимировать жанр радиопьес и попробовать внедрить его посредством нашего современного радио. Посоветовавшись с коллегами на радио, мы решили взяться за это дело. Учитывая сложившуюся обстановку, когда театры закрыты, а у любителей литературы и театрального искусства много свободного времени, и предложить на суд слушателей произведения как классиков, так и современников мировой литературы. Этот проект в настоящее время находится на стадии разработки, но думаю, в очень скором будущем, мы его сможем представить на суд слушателей", - добавила она.

Автор подчеркивает, что произведение "Небо без границ" (в оригинале "Sərhədsiz səma", написанное и сыгранное на азербайджанском языке) ей захотелось представить именно в формате радиопьесы.

"Конечно, я не буду говорить тут о его художественных сторонах, об этом не мне судить. Могу сказать только то, что мне было очень интересно работать над этим проектом, так как создавать что-то новое всегда увлекательно, тем более, когда тебя окружают талантливые и увлеченные люди. Когда в ходе работы ты получаешь удовольствие от самого процесса создания, а особенно, когда чувствуешь поддержку единомышленников и людей, которые понимают тебя с полуслова и предлагают идеи, способные обогатить и сделать общую работу еще интереснее и значимее. За это я бесконечно благодарна как актерам, так и замечательным звукорежиссерам ProMete (Пярвиз Исагов) и Теймуру Абдуллаеву, которые отнеслись к данному проекту очень чутко и профессионально.

На самом деле, от возникновения идеи до презентации проекта в соцсетях прошло без малого 20 дней. То есть, все это получилось, как говорится, на одном дыхании. Впрочем, наверное, все, что делается по зову души, имеет обыкновение воплощаться в жизнь самым естественным и трогательным образом…

Но все же не устаю повторять (ни смотря на то, что не устаю писать на Карабахскую тему) - мы мечтаем увидеть тот день, когда нам не придется писать на тему нашего родного Карабаха, находящегося под вражеской оккупацией. Мы хотим писать о Карабахе, который был, есть и будет нашим всегда! Впрочем, как и описано в пьесе "Небо без границ", которую, я надеюсь, вы послушаете, уделив всего 20 минут своего времени…", - подытожила Гюнель Анаргызы.

БАКУ /Trend Life/ - В социальной сети представлен проект руководителя Бакинского книжного центра (Baku Book Center), писательницы Гюнель Анаргызы (Рзаева) – радиопьеса "Sərhədsiz səma" (Небо без границ), сообщает Trend Life.

Отметим, что "Sərhədsiz səma" - это первая радиопьеса Гюнель Анаргызы. Она была создана около двух недель назад.

"Sərhədsiz səma" – это воспоминания Азера о Карабахской войне, его "диалог сквозь время" с сослуживцем, ставшим шехидом.

Пьесу озвучивали известные актеры Кямран Агабалаев и Хазар Сулейманлы. Звукорежиссеры – Теймур Абдуллаев и Пярвиз Исагов (ProMete).

(Автор: Джани Бабаева)