И тяжелораненые рвутся в бой… – из зоны боевых действий рекордсмен мира, ветеран Карабахской войны Ильхам Закиев

БАКУ /Trend Life/ - Прославленный азербайджанский спортсмен, вице-президент Национального паралимпийского комитета Азербайджана, ветеран Карабахской войны Ильхам Закиев вернулся из зоны боевых столкновений, где поддержал солдат и офицеров, ведущих героическую борьбу с армянскими оккупантами, и поделился впечатлениями с Trend Life.

"Настрой наших солдат и офицеров зашкаливает своим желанием скорейшей победы над армянскими фашистами, которые на протяжении около 30 лет оккупируют наши земли – Нагорный Карабах и семь прилегающих районов. С начала контрнаступления нашей славной армии освобожден ряд населенных пунктов, сел и стратегические высоты. И каждая новость об освобождении вызвает огромную радость в моем сердце и среди миллионов азербайджанцев, граждан нашей интернациональной страны и соотечественников за рубежом. В эти дни наш боевой дух, сильная армия, оснащенная самой соврменной техникой, и сплоченный народ по главе с Верховным главнокомандующим, Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым являются главными факторами победоносных действий", - сказал Ильхам Закиев.

40-летний Ильхам Закиев является рекордсменом мира среди дзюдоистов-паралимпийцев (в весовой категории 100 и более кг, категории слепоты B1 - совсем невидящие), став двукратным паралимпийским чемпионом, двукратным чемпионом мира, семикратным чемпионом Европы, чемпионом первых Европейских игр. Он заслуженный мастер спорта Азербайджана по дзюдо, обладатель седьмого дана, награжден государственными орденами "Терегги" и "Шохрат". Был знаменосцем азербайджанской сборной на торжественной церемонии открытия летних Паралимпийских игр 2008 года в Пекине, игр 2012 года в Лондоне и игр 2016 года в Рио-де-Жанейро.

"Армянские вооруженные силы показывают свое истинное лицо, проигрывая в зоне боевых действий, дезертируя из армии, оставляя военную технику, пытаются "отыграться" на наших мирных жителях, обстреливая ракетами наши населенные пункты. К сожалению, начиная с 27 сентбря более сорока жертв и двухсот раненых, среди которых дети, старики и женщины. Для них это не впервые. Еще в 90-е годы они совершали такие злодеяния, всему миру известно про Ходжалинский геноцид и другие факты. Этим самым армянские фашисты пытаются посеять панику среди нашего населения, не учитывая самого главного – нашу любовь к Родине и бесстрашие перед подлым и коварным врагом. Идет Отечественная война, и каждый из нас на своем месте – в политической, общественной, культурной, спортивной, СМИ и других сферах делает все для скорейшей победы и водружения флага Азербайджана на всей деоккупированной территории – Ханкенди, Шуши, Лачина, Кельбаджара, Физули, Агдама и т.д.", - сказал Ильхам Закиев.

Ильхам с 15 лет занимался дзюдо и самбо, побеждал в различных соревнованиях среди тяжеловесов. В 1998 году ушел в армию и проходил службу в Физулинском районе Азербайджана, в зоне соприкосновения армянских и азербайджанских вооружённых сил. Благодаря отменным физическим данным и подготовке, был зачислен в разведчики, проведя несколько успешных заданий. 9 февраля 1999 года при выполнении боевого задания был тяжело ранен в голову пулей армянского снайпера. Долго находился в коме, ослеп. По словам врачей, то, что Закиев выжил после такого ранения (пуля зашла в левый висок и вышла из правого), - это чудо. Домой он вернулся как ветеран Карабахской войны, инвалид первой группы. Оставшись в 19 лет без зрения, благодаря огромной силе воли не смирился со случившимся, и, вернувшись в спорт, стал добиваться успехов, неоднократно возвышая флаг Азербайджана на мировых аренах.

"Я побывал в зоне боевых действий, пообщался с солдатами и офицерами, и был счастлив! У нас сильная армия и высокий патриотический и боевой дух, дисциплина и каждый солдат и офицер стоят друг за друга горой. Молодежь добровольно и с большим воодушевлением записывается в ряды вооруженных сил страны. Я посетил госпиталь, где лежал 22 года назад, также пообщался с ранеными и даже самые тяжелые ждут скорейшего выздоровления и возращения в строй, чтобы продолжать битву с врагом. Никто после излечения даже не думает возвращаться домой, только в бой! Здесь необходимо отметить врачей и медперсонал, которые окружили раненых всяческой заботой и вниманием. Воля к победе азербайджанского народа - верный путь к освобождению от армянских агрессоров. Я горжусь нашими воинами, народом и Президентом! Вместе мы сильнее и наши сердца бьются в унисон. Вечная слава нашим героям и светлая память шехидам! Пусть все живыми и невредимыми вернутся домой с Победой. Все наши молитвы Всевышнему направлены для этого, во имя свободы и независимости Азербайджана!", - добавил Ильхам Закиев.

(Автор: Вугар Иманов)