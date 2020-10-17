Эта Карабахская война начало конца мирового армянства, созданного на лжи, лицемерии и подлости - народный артист Мирджавад Джафаров

БАКУ /Trend Life/ - Эта Карабахская война начало конца мирового армянства, созданного на лжи, лицемерии, подлости, коварстве, подкупе политических и общественных деятелей, международных структур и СМИ, сказал в интервью Trend Life народный артист Мирджавад Джафаров.

«Победа нашей армии приближает конец мирового армянства, который будет заключен в политическом, экономическом и общественном крахе. Армянский терроризм, являющийся составной частью международного терроризма, существует на протяжении многих десятилетий. Еще в конце 19 века были созданы различные кровавые группировки, которые пытались воплотить в жизнь идею создания "великой Армении" на территории Азербайджана и Турции, проводя этнические чистки и истребляя коренное население. Помню, как в начале 90-х во время гастролей в одну из стран мне показали базу АСАЛА (Армянская секретная армия освобождения Армении). Сегодня в мире известно около двадцати запрещенных армянских террористических организаций. Но не только против нас они совершали злодеяния, теракты были осуществлены в Париже, Москве, а также в Греции, Швеции, Италии и других странах. Они по-прежнему орудуют в странах Ближнего Востока. Поэтому неудивительна террористическая сущность Армении. В конце 80-начале 90-х им удалось оккупировать 20 процентов территории Азербайджана, благодаря поддержке Горбачева и советских войск, а затем воспользовавшись слабостью руководства страны и группировок, ведущих борьбу за власть. И в те годы они бомбили наши города и села, учинили Ходжалинский геноцид, запугивали население, но сегодня это не получится. Прошло около 30 лет и многое поменялось. Никакие ракетные удары по мирным городам и селам не испугают нас. Мы стоим насмерть во имя свободы Азербайджана от армянских фашистов!», - отметил Мирджавад Джафаров.

По его словам, сегодня Азербайджан переживает трудные, но славные времена, пишет историю.

«Сегодня у нас двоякие чувства, когда один глаз плачет от жертв и шехидов, другой радуется, когда освобождаются города и села. Азербайджан сегодня это не страна 90-х, у нас сильное государство, сплоченный народ и мощная армия, и во главе с Верховным главнокомандующим, Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым ведет справедливую борьбу по восстановлению территориальной целостности, уничтожая армянских агрессоров. Обратите на один факт. Как правило, во время войны в любой стране появляются проблемы с обеспечением продуктами питания и медикаментами. У нас этого нет! Это говорит о том насколько все стратегически продумано и реализуется. Весь народ как одна семья, независимости от национальности и вероисповедания, помогает друг другу, а успехи в зоне боевых действий даже изучаются американскими генералами. В эти дни я восхищаюсь отвагой наших солдат и офицеров, преклоняюсь перед матерями шехидов, которые не только стойко переносят гибель сыновей, но и говорят, что флаг Азербайджана, которым покрывают гробы их сыновей, они водрузят в Шуше! Светлая память нашим шехидам! Слава нашему прекрасному и отважному народу!», - сказал народный артист.

Мирджавад Джафаров отметил, что армян нельзя назвать народом или нацией, это скорей племя, говорящее на одном языке.

«Только такие подонки со звериным оскалом могут обстреливать баллистическими ракетами большой разрушительной силы мирных жителей, тем более, спящих ночью. Они варвары, вандалы, убийцы – очень трудно подобрать слова, чтобы выразить свои чувства к этой подлости и низости. У них нет мужского достоинства и чести, только злость, коварство и ненависть к нам. Я это видел еще годы юности, когда служил в армии. По одиночке они были трусливыми зайцами, а в кучке – черными воронами и стервятниками. Посмотрите, как они стаей нападают на одного-двух азербайджанцев или тюрков в разных странах. Они же не мужчины, чтобы драться один на один! Не можете воевать, дезертируете с поля боя, бросая технику, ноете на весь мир, мол, какие вы несчастные и притесняемые – никакого достоинства, противно даже думать о них. Некоторые говорят, что в советские времена мы жили в дружбе и согласии, но это было лишь завесой. Помню, еще в советские годы в Армении они нас называли «туркиш». В 70-х годах они устроили большую смуту в Карабахе, затем еще несколько раз повторяли . Еще с тех пор, они готовились против нас. Еще с 80-х годов они тайно собирали деньги для армянской националистической организации "Крунк", которая активно действовала в Карабахе. Причем, взносы не были полностью добровольными: тех армян, которые отказывались поддерживать "Крунк", клеймили предателями и подвергали травле. И завершить хотелось бы одним воспоминанием. В 1986 году на Закавказском фестивале в Ереване мы вместе посадили дерево дружбы. Так вот, если оно осталось, то пусть вместо кислорода отныне источает яд. Мы больше ничего не забудем, ни кровавые преступления против нашего народа в начале 20 века, ни в 90-х, ни сейчас. Враг будет повержен, наша земля очистится от грязной армянской фашистской чумы, Азербайджан восстановит свою территориальную целостность. Карабах – это Азербайджан!», - добавил народный артист.

Напомним, что сегодня ночью в результате ударов баллистическими ракетами с территории Армении по Гяндже скончались 14 человек, в том числе три ребенка, четыре женщины и шесть мужчин. Ранения получили 55 мирных жителя, в том числе пятеро детей и 20 женщин. Ранее, 11 октября, и также ночью, в результате ракетного удара оккупационной армянской армии скончались 10 человек, включая 4 женщин, погибли, 35 человек, в том числе 16 женщин и 6 малолетних детей, получили ранения, три ребенка потеряли обоих родителей. С 27 сентября в результате агрессии ВС Армении и бомбардировки мирных городов и сел Азербайджана, находящихся вне зоны боевых действий, около 70 погибших и 300 раненых.

На протяжении около 30 лет Армения оккупировала 20 процентов территории Азербайджана - Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов. В стране около миллиона беженцев и вынужденных переселенцев. Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Вугар Иманов)