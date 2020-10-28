Евгения Невмержицкая: армянские власти превзошли самого Гитлера! Такие шаги переходят все границы человеческого разума

БАКУ /Trend Life/ - Обстрел мирных жителей азербайджанских городов, находящихся вне зоны боевых действий, переходит все границы человеческого разума. Об этом сказала Trend Life народная артистка Азербайджана, актриса Государственного академического русского даматического театра имени Самеда Вургуна Евгения Невмержицкая.

"Целенаправленно обстреливать мирных жителей - это беспредел, такие поступки могут совершить только нелюди. Зачем они стреляют по мирным азербайджанским городам - Гяндже, Барде, Хызы, Габале, Кюрдемиру, Сиязани…? Такие шаги переходят все границы человеческого разума. Ужас!

Даже войну можно вести порядочно, но армянские власти превзошли самого Гитлера. Самый настоящий фашизм – ночью бомбить спящие мирные города. В результате этих обстрелов погибли дети, женщины, старики. За что они стреляют в детей, убивают ангелов? Вчера был нанесен удар по Барде, погибла семилетняя Айсу. Это настолько возмутительно, бесчеловечно, что даже не хватает слов выразить возмущение по поводу этого зверского акта", - отметила народная артистка.

Евгения Невмержицкая подчеркивает, что власти Армении постоянно устраивают провокации, сами же ищут сострадания у мировых держав.

"Они везде сетуют на свои "бесконечные страдания", на то, что всюду все их "ущемляют". Но, посмотрите – это же они захватили наши земли, держали их в оккупации почти 30 лет, пользовались дарами нашей природы. Они думали, мы подарим им наши земли? Азербайджан старался договориться, вел переговоры, но чаша терпения переполнилась, всему есть предел. Я была в Шуше, Ханкенди, Агдаме на гастролях. Помню этот воздух, природу, там такая красота! Карабах - невероятный край! И во что превратили его армянские оккупанты?! Сколько архитектурных памятников пострадало от рук этих вандалов. Но ничего, совсем скоро азербайджанская армия во главе с Верховным главнокомандующим Вооруженными силами Азербайджана, Президентом Ильхамом Алиевым освободит от захватчиков наши земли, и в Карабах вернется жизнь. Благодаря мудрой, дальновидной политике Президента Азербайджана, нашей могучей армии мы восстановим историческую справедливость, ведь Карабах – исконная, историческая земля Азербайджана!

Всегда с глубоким уважением относилась к Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву, а сейчас испытываю огромную гордость, что живу с ним в одно время. Хотела сказать, что его отец – Великий лидер Гейдар Алиев, гордился бы им. Президент Ильхам Алиев в каждом выступлении, обращении к народу, интервью зарубежным СМИ дает точную оценку событиям, подчеркивая, что всю ответственность за происходящее несет военно-политическое руководство Армении", - сказала актриса.

Народная артистка, у которой есть украинские, польские, литовские, еврейские корни, подчеркивает, что Азербайджан - толерантная страна, где испокон веков между представителями разных национальностей и религий царит мир, взаимное уважение и взаимопонимание.

"По материнской линии я бакинка в шестом поколении - родилась здесь, окончила школу, институт. Эта страна дала мне все. Здесь я удостоена почетного Государственного звания "Народная артистка Азербайджана". Более полувека служу в Государственном академическом русском драматическом театре. Своей творческой деятельностью стараюсь вносить вклад в культуру и искусство своей родной страны. Азербайджан известен во всем мире своим мультикультурализмом и толерантностью. Отношение к русскому театру в нашей стране - лучший показатель. Помню, в Советское время мы были на гастролях в Ереване, на афишах их русского театра не было ни одной русской фамилии, ещё в те времена там русских не было, а что уж говорить о теперешней ситуации. Наша страна всегда была многонациональной. Мы никогда не интересовались, кто наш сосед по национальности - здесь это не принято", - добавила она.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Наталья Кочнева)