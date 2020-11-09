Эта освободительная борьба войдет в историю, как новый метод ведения войны - казахский писатель Мади Раимов в честь свобождения города Шуша

БАКУ /Trend Life/ - Казахский писатель и тюрколог Мади Раимов, в честь освобождения города Шуша, выпускает новое издание книги "Тюрки Южного Кавказа", посвященное истории Азербайджана. Автор таких книг, как "Последний оплот тюрков", "Молитва", "Турецкий оплот", "Однажды в Грузии" и других произведений, на протяжении всех этих дней на своей общественной странице "Мы Тюрки" активно освещает происходящие события – освобождение армией Азербайджана своей территории, оккупированной на протяжении около 30 лет армянскими агрессорами. В интервью Trend Life Мади Раимов рассказал о новом издании "Тюрки Южного Кавказа".

«Эта книга - мой очередной результат продолжающегося исследовательского проекта, посвящённого роли тюркских государств в современном мире. До этого никогда не думал, что придёт пора, и я буду писать об истории и культурных традициях Азербайджана. Согласитесь, что сегодня мало кто вспоминает о пятнадцати братских республиках бывшего СССР, просуществовавшего более 70 лет. Но поездка в Азербайджан несколько лет назад, в эту удивительную Страну Огней, меня поразила, произвела самое неизгладимое впечатление.

Азербайджан в чём-то схож с моей родиной – Казахстаном. Обе республики в своё время вышли из состава СССР, у обоих народов тюркские корни, оба государства обладают большим количеством нефти, и, самое главное, эти два государства лидируют по экономике в своих регионах. Возможно, многие бывали в Азербайджане, жили там или отдыхали, но вряд ли знакомы с азербайджанскими историографическими традициями, так что многое в книге для них окажется настоящим открытием, что-то может вызвать вопросы, а какие-то трактовки событий далёкого и более близкого прошлого могут удивить. Эта книга – попытка анализа всей истории Азербайджана», - сказал писатель.

По его словам, после развала Советского Союза стремительный ветер перемен коснулся и Азербайджана, который сумел восстановить утраченную в 1920 году независимость.

«Республика сразу взяла курс на создание на развалинах коммунистической системы политически стабильного и экономически преуспевающего демократического государства. Правда, как и другие молодые государства бывшего Советского Союза, Азербайджан сразу же столкнулся со многими проблемами: с кровавой и тяжёлой, по своим последствиям, агрессией Армении в Нагорном Карабахе и прилегающих территориях страны, с развалом экономики и пр. В то же время Азербайджан начал привлекать к себе всё большее внимание, поскольку только он в регионе обладал значительными запасами нефти и газа. Несмотря на сложности, после подписания в 1994 году «Контракта века» Гейдаром Алиевым с рядом ведущих нефтяных компаний мира позиция Азербайджана укрепилась. В XXI век Азербайджан вступил с надеждой на стабильное и демократическое будущее. Выбрав путь на евроинтеграцию и демократическое развитие, 17 января 2001 года Азербайджан стал полноправным членом Совета Европы. Но конфликты и проблемы внутри страны остались.

К тому же заметное воздействие на развитие ситуации в Азербайджане до сих пор оказывают внешние факторы, особенно геополитические противоречия в регионе между США, Россией, Турцией и Ираном. Это вызывает обоснованное беспокойство за развитие страны. Вначале издания я задаюсь вопросами. Что ждёт Азербайджан в ближайшей и отдалённой перспективе? Пойдёт ли страна по пути дальнейшей евроинтеграции, станет ли демократической и экономически состоявшейся страной? Или так и не выйдет из конфликтов, экономической и политической нестабильности и столкнётся с перспективой распада? Какие угрозы безопасности страны имеются извне? Какие факторы внутри страны могут повлиять на дестабилизацию ситуации в Азербайджане? И что можно и нужно делать для её предотвращения? Все эти вопросы были очень важны для изучения вышеуказанных проблем и поиском путей их решения, а также предугадыванием потенциальных конфликтов по мере дальнейшего развития страны. Сложность в том, что, с одной стороны, прошло всего неполных два десятилетия с момента провозглашения Азербайджаном своей независимости.

И они прошли столь стремительно и динамично, с таким большим числом важных политических событий, что историкам удавалось лишь фиксировать их, передавая аналитическое осмысление будущим поколениям. Поэтому я решился провести анализ ситуации в стране за последние двадцать лет», - отметил писатель.

По словам автора, исследование и осмысление прошлого и современной жизни необходимо, чтобы развеять многочисленные мифы и стереотипы, сложившиеся об Азербайджане.

«Самое главное, я не собираюсь советовать или указывать Азербайджану, какой вектор развития выбрать. Я только хочу, чтобы азербайджанцы увидели свою страну глазами иностранца. А иностранцы посмотрели на Азербайджан другим, более позитивным взглядом.

Книга начинается с рассказа о возникновении Азербайджана и самого азербайджанского народа. Я постарался описать жизнь Азербайджана и в составе Российской империи, затем историю существования Азербайджанской Демократической Республики, её падение и вхождение в СССР. В одной из глав поднята тема азербайджанской диаспоры, плюсы и минусы её деятельности. В книге особо затронута проблема Нагорного Карабаха. Я проанализировал много проармянских книг, труды некоторых российских авторов на эту тему. Правда, когда узнаёшь, что тот или иной автор входит в российско-армянскую общественную организацию, понимаешь, что он не может написать нейтрально, без эмоций. Факт остаётся фактом – Азербайджан здесь пострадавшая сторона», - говорит казахский писатель.

Описание становления молодого Азербайджанского государства, его взлётов и падений, наверняка будет интересно читателю, считает автор.

«Чем для народа явились карабахская и бакинская трагедия - "чёрный январь 1990"? Кто стал виновником происшедших в начале 90-х известных событий? Мне было интересно, кем для Азербайджана является Турция, Россия, США, Евросоюз и другие государства. Сотрудничество с ними – удача или головная боль? Как складываются отношения Азербайджана с другими бывшими союзными государствами – Арменией, Грузией и Казахстаном? В предпоследней главе я рассказал о феномене великого лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева в истории Азербайджана. А в заключение я описал своё путешествие по Азербайджану, поделился впечатлениями от встреч с его жителями. Я осознаю, что многие мои доводы спорны. И читатели будут относиться к ним по-разному – одни с возмущением, другие с благодарностью, – но никто из них, думается, не останется равнодушным. К сожалению, не все факты, суждения, версии можно подтвердить надёжным источником. Я постарался собрать всё, что в моих силах. И теперь представляю свой труд на суд читателя», - отметил Мади Раимов.

Казахский писатель подчеркнул, что ныне Азербайджан в первую очередь восстанавливает территориальную целостность своего государства, 20 процентов которой на протяжении около 30 лет находились под армянской агрессией.

«Азербайджан проводит контртеррористическую операцию, против террористов на своей законной территории. И я очень рад, что Азербайджан усвоил урок первой Карабахской войны. Говорят, если хочешь мира, готовься к войне. За эти годы, вооружив свою армию по последнему слову техники, Азербайджан создал одну из грозных армий Кавказского региона и не только. Все делается четко с соблюдением международных актов и резолюций, все решения принимаются во главе с очень мудрым, образованным и опытным политиком Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, и как мы теперь видим, еще и очень сильным Верховным главнокомандующим страны. Эта освободительная борьба будет вписана в историю, учебники, как новый и уникальный метод введения войны. Как сейчас говорят – война дронов. Но самое главное, создала прецедент в мировой истории, после Израиля, вернув свои захваченные территории. Поздравляю братский азербайджанский народ с победами!», - добавил Мади Раимов.

(Автор: Вугар Иманов Редактор: Наталья Кочнева)