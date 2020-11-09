Моя бабушка из города Шуша, теперь её душа радуется на небесах - гражданка Великобритании

БАКУ /Trend Life/ - Освобождение от почти 30-летней армянской оккупации городов и сел Азербайджана радует не только миллионы азербайджанцев по всему миру, но и мою семью. Моя бабушка из города Шуша, а ее родители из Губадлы, и теперь их души радуются на небесах, сказала сегодня в интервью Trend Life известная азербайджанская поэтесса, гражданка Великобритании Нигяр Гасанзаде.

«Если мои глаза раньше плакали от горя, то теперь от счастья. Невозможно передать словами чувства, захлестнувшие меня в эти дни! Моей радости, как и радости миллионов азербайджанцев, нет предела! Как долго все мы ждали эти дни, и сегодня, когда доблестная армия во главе с Верховным главнокомандующим, Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым освобождает наши земли, народ ликует, и, в то же время, с почтением провожает шехидов, встречает своих героев. Каждый из нас - часть этого исторического времени, которое уже вписано золотыми буквами в нашу летопись. От всей души благодарю всех, кто дарит нам эти самые счастливые мгновения нашей жизни», - сказала Нигяр Гасанзаде.

По ее словам, Шуша – это сердце и душа Азербайджана, родина великих азербайджанских исполнителей мугама и народных песен, музыкантов и поэтов.

«Я никогда не была в Шуше, но этот город всегда жил во мне на генетическом уровне, всегда мечтала побывать в тех краях. Моя бабушка Дильбер ханум, которая вырастила и воспитала меня, всегда рассказывала мне интересные истории о Шуше, о прекрасной природе, чистом воздухе, флоре и фауне, замечательных Карабахских скакунах; о том, как в горах собирала лекарственные травы и готовила лекарства. Она говорила, что такого воздуха и природы нет нигде в мире. Все это с детства впиталось в мою душу, сердце. Мой дед был родом из иранского Сераба, который до русско-персидской войны был в составе азербайджанских земель, он полжизни прожил в Шуше. У них там был очень красивый и уютный дом, пока не пришлось покинуть его и по работе переехать жить в Баку. Освобождение города Шуша стало исполнением моей самой большой мечты, наконец, я смогу посетить этот прекрасный уголок мира», - сказала Нигяр Гасанзаде.

По словам поэтессы, она гордится своей страной и народом.

«Президент Азербайджана Ильхам Алиев на сегодняшний день является единственным главой государства, которого так любят и поддерживают все граждане страны! Мы все гордимся и восхищаемся таким Президентом! Вся страна превратилась в один единый кулак, направив все свои силы на борьбу с армянским сепаратизмом и фашизмом. Светлая память шехидам и вечная слава героям, которые даруют нам эти дни. Преклоняюсь перед их родителями, воспитавшими самых достойных граждан страны. Каждая капля крови, пролитая нашими воинами, освобождающими Карабах и прилегающие районы, расцветет самыми прекрасными благоухающими цветами свободы и мира. Все эти годы мы старались преодолеть эту великую боль и трагедию азербайджанского народ, решить все мирным путем, но армянские агрессоры, при содействии международных структур, продолжали оккупацию. Эти международные силы и по сей день поддерживают армянский фашизм, не желая видеть справедливую позицию Азербайджана по восстановлению территориальной целостности страны. В древнем эпосе «Китаби деде Коркуд» говорится, что родную землю надо защищать от врагов. Землю, которую ты не смог защитить, не стоит засевать, на ней не пожнешь урожая. Поэтому мы возродим все освобожденные территории, и моя семья станет первой, кто поедет туда и будет целовать эту землю! Сегодня пишется великая история Азербайджана! Мы побеждаем врага во имя мира на нашей земле! Это счастье!», - добавила Нигяр Гасанзаде.

Нигяр Гасанзаде - член Союза писателей Азербайджана и Международного литературного общества РЕN, лауреат национальных и международных премий, руководитель проекта "Söz" при Министерстве культуры Азербайджана. Участница международных поэтических фестивалей и литературных вечеров в Европе. Стихи публиковались в литературных изданиях Великобритании, Германии, Италии, Турции, США, Канады, Австралии, Польши, Венгрии, России, Израиля, Египта и других стран. Произведения вошли в антологию Russian Women Poets, вышедшую как один из выпусков журнала Modern Poetry in Translations (Великобритания), а также в антологию 70 русских женщин-поэтов XX века – Russian Women Poets (издательство Carcanet, США). Ее имя было включено в список 10-ти лучших зарубежных поэтов 2009 года, проживающих в Великобритании (в 2000-2014 годах жила и работала в Лондоне). Сочинения Нигяр Гасанзаде в авторском исполнении входят в аудиоархивы Британской библиотеки.

(Автор: Вугар Иманов Редактор: Наталья Кочнева)