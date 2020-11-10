Армения никогда не забудет сокрушительный удар от азербайджанских воинов - Родион Исмаилов

Интервью 10 ноября 2020 13:48 (UTC+04:00)
Армения никогда не забудет сокрушительный удар от азербайджанских воинов - Родион Исмаилов

БАКУ /Trend Life/ - Сегодня Азербайджан - сильное, могущественное, богатое государство, обладающее самой мощной армией в регионе, которая способна выполнять любую задачу, включая освобождение своих земель от оккупации. Об этом сказал Trend Life продюсер, режиссер, сценарист Родион Исмаилов, который известен и в России, и в Азербайджане своими документальными фильмами.

"Мы хорошо знаем свое историческое прошлое, и хорошо знаем, что Нагорный Карабах является неотъемлемой составной частью всего Карабаха, и представляет собой один из древнейших населенных пунктов и центров культуры Азербайджана. Но в конце 80-х - начале 90-х армянам повезло в том понимании, что власть оказалась слишком слабой и не смогла противостоять армянскому сепаратизму. В результате военной экспансии Армении было оккупировано 20% территории Азербайджанской Республики – Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов, свыше миллиона азербайджанцев были насильственно изгнаны со своих исконных земель", - отмечает режиссер, добавляя, что сегодня Азербайджан - сильное государство, обладающее самой мощной армией в регионе - празднует Победу!, .

По словам Исмаилова, на наших глазах эта доблестная армия Азербайджана во главе с Верховным главнокомандующим пишет новую историю: "Я был абсолютно уверен в том, что в ближайшее время Азербайджан восстановит свою территориальную целостность полностью. После освобождения оккупированных территорий, на эти многострадальные земли вновь придет мирная жизнь - люди вернутся на земли своих предков, все здания будут отстроены заново, разрушенные исторические памятники будут восстановлены. Карабах будет процветать, как прежде".

Режиссер подчеркивает, что весь мир наблюдал, как Азербайджан вел освободительную войну за свою территориальную целостность, весь мир наблюдал, как отважная армия Азербайджана шаг за шагом освобождала свои земли от оккупации.

"Вооруженные силы Армении каждый день несли тяжелые потери на оккупированных землях Азербайджана, а Президент Ильхам Алиев ежедневно обнародовал список населенных пунктов, освобожденных от оккупации. Армия Пашиняна была полностью деморализована: не хватало боеприпасов, не хватало продовольствия, голодные солдаты бунтовали, а самое главное, пропала мотивация умирать на чужой земле. Они прекрасно понимали, за что воевали сверстники-азербайджанцы: они отстаивали свои земли, спасали свои дома, защищали семьи, но ради какой цели погибать им на чужой земле, этого они явно не понимали. От того и повальное дезертирство, поскольку армия, у которой нет ни надежды, ни цели, ни стимула, не способна эффективно сражаться. Армения на долгие годы запомнит, какой сокрушительный удар получила со стороны азербайджанских воинов. Она никогда не забудет, как азербайджанский солдат на глазах у всего мира развеял миф о непобедимости армянской армии. Им теперь жить с этой горькой правдой!

Сегодня, в эти исторические дни, когда наши славные воины, достойные потомки своих дедов, вписывают свои имена в историю Азербайджана, я от всей души передаю слова благодарности каждому солдату и офицеру. Вы сегодня являетесь примером мужества, стойкости, героизма и весь азербайджанский народ гордится вами! Благодаря вашим подвигам в обществе царит воодушевление. Я поздравляю вас с Победой! Также хочу передать слова благодарности вашим близким, всем, кто вас ждёт. Пусть в каждой семье будет мир, и война больше никогда не придет в наши дома.

Вы должны знать, что на примере ваших подвигов многие поколения будут воспитывать своих детей и внуков. Про ваши подвиги будут писать романы, снимать фильмы, ставить спектакли, слагать песни, вашими именами назовут улицы городов, в память о вас воздвигнут монументы. Мы победили, Карабах наш, Карабах – это Азербайджан!", - сказал он.

Говоря о ракетных обстрелах мирных азербайджанских городов, Исмаилов подчеркивает, что ночные бомбардировки по мирно спящим городам, находящиеся далеко от зоны боевых действий, в соответствии с Уставом Организации Объединенных Наций, квалифицируются как военное преступление и преступление против человечества.

"Очевидно, что эти массовые бомбардировки мирных городов Азербайджана носили не случайный, а целенаправленный характер и свидетельствуют о том, что этот преступный план был подготовлен заранее и включен в программу боевой подготовки вооруженных сил Армении. На самом деле, подобная тактика, продолжалась более 30 лет, и являлась частью политики агрессии и военной оккупации против Азербайджана", - отмечает режиссер.

Родион Исмаилов добавляет, что празднуя Победу, мы не забываем о наших шехидах и о подвиге наших ребят, а режим Пашиняна должен ответить за свои преступления.

"Мы также не забудем все те преступления, совершенные в течение всего периода Карабахской войны, где ее самой трагической страницей стала массовая резня мирных жителей азербайджанского города Ходжалы. Сегодня уже весь мир оценивает Ходжалинскую трагедию, как акт геноцида.

Пройдет некоторое время, прежде чем мы дождемся справедливости для невинных жертв, но мы дождемся непременно. Потому что у военных преступлений и преступлений против человечества, независимо от того, были ли они совершены во время войны или в мирное время, нет срока давности", - сказал он.

Режиссер отмечает, что Пашинян принес армянам не только разгром, но и нищету после войны.

"У всякой войны есть свой зачинщик, свое лицо – история помнит их поименно. К сожалению, предыдущего зачинщика мир не успел судить в Нюрнберге... У сегодняшней войны тоже есть свое конкретное лицо, о котором мир должен знать. Зовут его Никол Пашинян. Это он бомбил мирные города Азербайджана по ночам, это он спровоцировал бойню, в которой гибли ни в чём не повинные люди с обеих сторон. Кроме этого, он еще обманным путем пытался в свою войну вовлечь Россию, Францию и другие страны.

Для него наступили дни апокалипсиса: Карабах потерян полностью, да и власть ускользает из рук. Армянский народ, наконец, должен осознать, что он не может постоянно враждовать с азербайджанским народом, и потому немедленно должен остановиться!", - сказал он.

(Автор: Джани Бабаева )

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