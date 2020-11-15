Ханенде Бабек Нифталиев родом из Кельбаджара на протяжении 44 дней боев находился на передовой – интервью (ВИДЕО, ФОТО)

Интервью 15 ноября 2020 21:01 (UTC+04:00)
Ханенде Бабек Нифталиев родом из Кельбаджара на протяжении 44 дней боев находился на передовой – интервью (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Исполнитель мугама, преподаватель музыкального колледжа имени Асафа Зейналлы, заслуженный артист Азербайджана Бабек Нифталиев на протяжении 44 дней боев находился на передовой. Он оказывал не только моральную поддержку, но и способствовал доставке различных подарков для военнослужащих, и даже принимал участие в ремонте военной техники. В интервью Trend Life Бабек Нифталиев рассказал об этих днях.

Бабек Нифталиев родился 29 мая 1985 года в Кельбаджаре, в возрасте 8 лет вместе с семьей ему пришлось спасаться от армянских агрессоров. Все эти годы он жил с надеждой о возвращении в родные края, и наконец этот день, спустя 27 лет, настал - Кельбаджарский район освобождается от армянской оккупации.

«Хотя наши солдаты и офицеры ни в чем нуждались и были всем обеспечены, каждый старался сделать что-то свое, посылал продукты, сигареты, обогреватели, воду и т.д. – все во имя нашей победы. Сколько людей приезжало, поддерживало наших солдат, провожало их на битву - огромный патриотический дух народа и героизм наших воинов. После событий в Товузе летом этого года, когда армяне совершили очередную военную провокацию, я записался добровольцем, но не стал ждать, когда меня призовут, а решил в меру своих сил поддержать наших воинов на фронте. Поддерживал морально, общался, исполнял музыкальные композиции, помогал проводить различные акции в поддержку солдат, вел просветительскую работу, в том числе в соцсетях, опровергая различную дезинформацию. Все эти 44 дня я посещал места, где велись ожесточенные бои, видел происходящее своими глазами, и это навсегда останется в моей памяти. Недавно я выставил видео с Илькином Фарзалиевым, водрузившим флаг Азербайджана над освобожденным Суговушаном, пнув ногой армянскую тряпку. Все видели эти видеокадры, а потом распространился слух, что этот солдат стал шехидом, но я показал всем, что он жив. Некоторые мои друзья захотели оказать ему материальную поддержку, но он отказался и сказал, чтобы деньги были переданы семьям двух его погибших боевых товарищей. Они погибли на его глазах… Когда я узнал об этом, то не смог сдержать слез. Вот какие у нас люди! С честью, гордостью и достоинством!» - сказал Бабек Нифталиев.

Ханенде подчеркнул, что очень гордится азербайджанской армией и единством азербайджанского народа.

«Наши солдаты и офицеры настолько сильны и отважны, что враг убегал, оставляя всю свою технику, дезертировал с поля боя, вообще не хотел воевать. Я постоянно беседовал с солдатами, интересовался, как прошел бой, и надо было видеть их лица и слышать слова – это бесстрашные герои, которые жертвовали своими жизнями во имя Азербайджана. Все эти годы мы хотели мирно решить конфликт, но терпение закончилось. Армяне всячески, разными путями, пытались оставить у себя наши земли, разрушили почти все наши архитектурные памятники на оккупированных территориях, хотели уничтожить нашу историю, но не получилось. Силой оружия мы вернули свои земли! Возмущает то, что армянская военная хунта так и не была серьёзна осуждена. Ходжалинский геноцид 1992 года и нынешние военные преступления, совершенные армянскими агрессорами против мирных жителей Гянджи, Барды, Нафталана, Тертера и других городов и сел Азербайджана, должны быть осуждены мировым сообществом, а виновные должны быть привлечены к Гаагскому трибуналу», - сказал Бабек Нифталиев.

Ханенде отмечает, что в течение этих 44 дней армянские вооруженные силы, трусливо проигрывая на поле боя, показали всю свою подлость, начав наносить ракетные и артиллерийские удары по находящимся далеко от зоны конфликта городам и районам Азербайджана. В результате этого погибло более 90 мирных жителей, среди которых множество детей и женщин, около 400 мирных жителей получили ранения, разрушены многочисленные гражданские объекты, жилые дома, школы и детские сады.

«Но ничто не могло сломить дух азербайджанского народа, мы становились еще более сплоченными и победили врага. И в эти дни каждый из нас чувствует себя счастливым! От всего сердца благодарю за это счастье, за эту победу нашу доблестную армию во главе с Верховным главнокомандующим, Президентом Ильхамом Алиевым! Единство нашего народа стало одной из главных составляющих этой великой победы, которая навсегда вошла в нашу славную историю. Но в эти дни я не только радуюсь, но и огорчаюсь, ведь у нас были жертвы среди мирного населения, пали на полях битвы наши воины. Светлая память шехидам! Желаю терпения родителям, перед которыми за воспитание таких сыновей преклоняется весь наш народ. Желаю скорейшего выздоровления раненым, и горжусь нашими героями. Мы возвращаемся на свои земли, которые около 30 лет находились под пятой армянских фашистов, и эти края вновь расцветут и будут развиваться. Мой родной Кельбаджар и другие города и села Азербайджана встречают своих истинных хозяев. Это великое счастье! Да здравствует Азербайджан!» - сказал Бабек Нифталиев.

(Автор: Вугар Иманов)

Ханенде Бабек Нифталиев родом из Кельбаджара на протяжении 44 дней боев находился на передовой – интервью (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
Ханенде Бабек Нифталиев родом из Кельбаджара на протяжении 44 дней боев находился на передовой – интервью (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
Ханенде Бабек Нифталиев родом из Кельбаджара на протяжении 44 дней боев находился на передовой – интервью (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
Ханенде Бабек Нифталиев родом из Кельбаджара на протяжении 44 дней боев находился на передовой – интервью (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
Ханенде Бабек Нифталиев родом из Кельбаджара на протяжении 44 дней боев находился на передовой – интервью (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
Ханенде Бабек Нифталиев родом из Кельбаджара на протяжении 44 дней боев находился на передовой – интервью (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
Ханенде Бабек Нифталиев родом из Кельбаджара на протяжении 44 дней боев находился на передовой – интервью (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
Ханенде Бабек Нифталиев родом из Кельбаджара на протяжении 44 дней боев находился на передовой – интервью (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
Ханенде Бабек Нифталиев родом из Кельбаджара на протяжении 44 дней боев находился на передовой – интервью (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
Ханенде Бабек Нифталиев родом из Кельбаджара на протяжении 44 дней боев находился на передовой – интервью (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
Ханенде Бабек Нифталиев родом из Кельбаджара на протяжении 44 дней боев находился на передовой – интервью (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
Ханенде Бабек Нифталиев родом из Кельбаджара на протяжении 44 дней боев находился на передовой – интервью (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
Ханенде Бабек Нифталиев родом из Кельбаджара на протяжении 44 дней боев находился на передовой – интервью (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
Ханенде Бабек Нифталиев родом из Кельбаджара на протяжении 44 дней боев находился на передовой – интервью (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
Нефтесервисная компания Казахстана закупит трубы
Нефтесервисная компания Казахстана закупит трубы
Ж/д оператор Казахстана привлечет услуги капремонта
Ж/д оператор Казахстана привлечет услуги капремонта
БТА объявило тендер для проведения работ в парковочных павильонах
БТА объявило тендер для проведения работ в парковочных павильонах
Loading Bars
Лента новостей
Ханенде Бабек Нифталиев родом из Кельбаджара на протяжении 44 дней боев находился на передовой – интервью (ВИДЕО, ФОТО) Интервью 21:01
Не менее семи человек погибли при пожаре в жилом доме в Гонконге Другие страны 20:46
Кабмин Израиля ратифицировал мирное соглашение с Бахрейном Израиль 20:33
Сербия ввела ограничение на работу всех развлекательных заведений Европа 20:21
Авиасообщение Узбекистана с Афганистаном планируется возобновить с 2021 года Узбекистан 20:03
Иранским исследователям удалось создать стимулятор роста яровых культур Экономика 19:58
В Грузии количество умерших от COVID-19 превысило 700 человек Грузия 19:55
В Латвии отменили массовые новогодние мероприятия из-за COVID-19 Европа 19:38
Видеорепортаж из освобожденного от оккупации села Дашбаши Ходжавендского района Азербайджана Политика 19:22
О роли миротворцев в Нагорном Карабахе Политика 19:17
Участок во Франкфурте на выборах главы Молдавии заблокировали после звонка о бомбе Европа 18:55
Хэмилтон стал семикратным чемпионом "Формулы-1", сравнявшись с Шумахером Спорт 18:37
Трамп фактически признал победу Байдена на выборах президента в США США 18:28
Состоялся телефонный разговор между главами МИД Азербайджана и России Политика 18:24
Даже уходя, армяне поджигают дома и леса – уроженец Кельбаджарского района, актер Эйваз Ибрагимов Социум 18:19
В Азербайджане выявлены 2259 новых случаев инфицирования COVID-19, вылечился 1101 человек Общество 18:06
В Ахалском регионе Туркменистана сдана в эксплуатацию инфекционная больница Строительство 17:42
В Кельбаджаре тоже будет построен Олимпийский комплекс, где будут тренировать и дзюдоистов – Кифаят Гасымова Спорт 17:37
Свыше 200 проектов одобрено в рамках программы «Экономика простых вещей» в ВКО Бизнес 17:26
Завершение строительства TAP позволит начать первые поставки газа из Азербайджана в Европу к концу 2020 года - BP Энергетика 16:34
Baku City Circuit прокомментировала демонтаж здания "пит-стопа" Политика 15:59
Началась коммерческая эксплуатация TAP (ФОТО) Энергетика 15:56
Подготовлен отчет об угрозах и давлении армян на международные СМИ и журналистов Политика 15:47
Армяне сделали все для уничтожения религиозных памятников Азербайджана - Хикмет Гаджиев Политика 15:38
Кельбаджар - бесподобный по красоте край, где я засыпала под звуки реки Тертер – интервью с телеведущей Нигяр Сабиргызы Интервью 15:36
Артефакты, найденные в ходе археологических раскопок в Агдаме, вывозятся в Армению - Хикмет Гаджиев Нагорно-карабахский конфликт 15:35
Армяне покидают территории Азербайджана, нанося ущерб окружающей среде - помощник Президента Политика 15:34
Армения абсолютно незаконно разместила гражданское население в Кельбаджаре - Хикмет Гаджиев Политика 15:30
Азербайджан контролирует процесс выхода армян из Кельбаджара Политика 15:27
Азербайджан с применением технологических возможностей отслеживает процесс передачи территорий - Хикмет Гаджиев Политика 15:23
Азербайджанская армия готова выдвинуться в направлении Кельбаджара – минобороны Политика 15:13
Абсолютное большинство вынужденных переселенцев Азербайджана настроено вернуться на родные земли Общество 14:56
Азербайджан дал Армении отсрочку на передачу Кельбаджара до 25 ноября Нагорно-карабахский конфликт 14:46
АМИ Trend выражает глубокие соболезнования в связи с кончиной главы Болгарского телеграфного агентства Общество 14:33
Аэровидеосъемка из освобожденных от оккупации поселка Гадрут и села Туг Ходжавендского района (ВИДЕО) Политика 14:27
Азербайджанские солдаты празднуют победу в Кельбаджаре (ВИДЕО) Социум 14:23
В ВМС Азербайджана прошла церемония принятия присяги (ФОТО) Общество 13:56
Армения признала потерю еще 51 военнослужащего Нагорно-карабахский конфликт 13:45
Министерство труда и социального обеспечения Турции объявило тендер Турция 13:24
Рудные запасы месторождения Кызыл увеличены на 25% в Восточно-Казахстанской области Бизнес 13:01
В Грузии выявлено 3 020 новых случаев коронавируса, 3 387 пациентов выздоровели Грузия 12:51
С начала года Азербайджан сократил импорт стали из Турции Турция 12:05
Наши генералы бежали с поля боя - признание армян (ВИДЕО) Политика 11:51
Ереван оставил Карабах с демографическими проблемами Нагорно-карабахский конфликт 11:26
Турецкий парламент расследует преступления Армении против Азербайджана Турция 10:56
Нефтесервисная компания Казахстана закупит трубы Тендеры 10:50
Армянка ответила Пашиняну - Я стану гражданкой Азербайджана (ФОТО) Политика 10:49
На фото трое сирийцев, воевавших на стороне Армении - сирийский правозащитник Политика 10:46
Ж/д оператор Казахстана привлечет услуги капремонта Тендеры 10:14
Информация об отзыве посла Азербайджана в России не соответствует действительности - МИД Азербайджана Политика 09:31
Сегодня Кельбаджарский район освобождается от армянской оккупации Нагорно-карабахский конфликт 09:23
Грузинские азербайджанцы празднуют освобождение Кельбаджара - председатель Национального конгресса Нагорно-карабахский конфликт 08:59
Иран представил ВОЗ восемь вакцин от COVID-19 Иран 08:30
630 заболевших коронавирусом выявлены за сутки в Казахстане Казахстан 08:15
В Турции произошло землетрясение Турция 07:44
Израиль сообщил о пуске двух ракет по его территории из сектора Газа Израиль 07:19
В Мексике число заразившихся коронавирусом превысило 1 млн Другие страны 06:34
Telegraph сообщила возможное название вакцины от коронавируса компаний Pfizer и BioNTech В мире 05:50
Оксфордский энергетический институт рассказал об основных аспектах туркменского нефтегазового сектора Энергетика 05:00
Сборная Франции по футболу стала первым полуфиналистом Лиги наций Спорт 04:12
Автобус с рабочими подорвался на мине в Алеппо Арабские страны 03:56
В Мексике последствия наводнений затронули 238 тыс. жителей трех штатов В мире 02:46
Глава Минздрава Украины заразился коронавирусом Другие страны 01:41
Артиллерия Ирана нанесла удар по позициям боевиков у северо-западной границы Иран 01:19
В Москве за сутки умерли 75 пациентов с коронавирусом Россия 01:02
При пожаре в больнице на востоке Румынии погибли 10 человек Другие страны 00:42
Число выздоровевших от коронавируса в Турции превысило 351 тысячу Турция 00:15
Состоялся телефонный разговор между президентами Азербайджана и России Политика 14 ноября 23:50
В Иране начали испытания на людях двух вакцин от Covid-19 Иран 14 ноября 23:41
ВОЗ зарегистрировала рекордное число случаев заражения коронавирусом за сутки в мире В мире 14 ноября 23:17
ЦИК: 62 гражданина Кыргызстана подали заявления для участия в досрочных президентских выборах Кыргызстан 14 ноября 22:45
В адрес Президента Ильхама Алиева продолжают поступать поздравления по случаю победы Политика 14 ноября 22:42
В США за сутки коронавирус выявили более чем у 180 тыс. человек впервые с начала пандемии США 14 ноября 22:00
Карабах обладает богатым туристическим потенциалом - эксперт Общество 14 ноября 21:41
Узбекистан поднялся на 9 позиций в рейтинге крупнейших национальных брендов Узбекистан 14 ноября 21:35
В Грузии выявлено 3 504 новых случая коронавируса Грузия 14 ноября 21:31
Власти Ирана с 18 ноября вводят запрет на поездки по стране без теста на коронавирус Иран 14 ноября 21:29
Три человека погибли в результате схода оползня в Колумбии Другие страны 14 ноября 21:27
Сотрудник ANAMA подорвался на мине и получил тяжелую травму - генпрокуратура Политика 14 ноября 21:12
Армяне в течение 30 лет разрушали наши мечети и архитектурные памятники, пытаясь поменять историю Политика 14 ноября 20:50
Обзор событий агросектора Азербайджана за неделю Бизнес 14 ноября 20:40
Обзор основных событий транспортного сектора Азербайджана за неделю Транспорт 14 ноября 20:24
В Баку продезинфицированы 554 улицы (ФОТО) Общество 14 ноября 20:10
Турция нацелена на увеличение инвестиций в транспортный коридор, соединяющий Азербайджан, Грузию и Турцию Транспорт 14 ноября 20:09
Пусть даже без театральной сцены, хоть в снег, хоть в дождь - мы выступим! - директор Шушинского театра Интервью 14 ноября 20:04
В Греции закрывают школы из-за растущего числа заражений коронавирусом Европа 14 ноября 19:42
Два гражданина Азербайджана подорвались на мине в освобожденном от оккупации районе, есть погибший - генпрокуратура Политика 14 ноября 19:23
Садыр Жапаров сложил полномочия и. о.президента Кыргызстана Кыргызстан 14 ноября 19:21
Объем внешней торговли Ирана с Европой составил 8,8 млрд долларов Иран 14 ноября 19:09
Госдепартамент США опубликовал подробности предстоящего визита Майка Помпео в Грузию Грузия 14 ноября 19:02
PREZİDENT. Müstəqillik. Təhlükəsizlik. Rifah - Видеопроект. Выпуск от 14.11.2020 Политика 14 ноября 19:00
Армяне покидают Кельбаджарский район (ВИДЕО) Политика 14 ноября 18:57
Британия намерена запретить продажу бензиновых и дизельных машин к 2030 году Европа 14 ноября 18:44
Şanlı Vətən! Гимн Азербайджана в устном стихотворном исполнении известных артистов (ВИДЕО) Культура 14 ноября 18:38
Экс-главу СНБ Армении задержали по обвинению в подготовке убийства Пашиняна Армения 14 ноября 18:09
Минобразования Азербайджана об осенних каникулах Общество 14 ноября 17:46
Всемирно известные спортсмены с любовью и заботой о детях из семей шехидов Карабахской войны (ВИДЕО, ФОТО) Спорт 14 ноября 17:22
Содержание заявления Механизма специальных процедур Совета ООН по правам человека не соответствует действительности - МИД Турции Турция 14 ноября 17:10
Памяти шехидов Карабахской войны. Представляем цикл: "Интервью, которого не было…" (ФОТО) Интервью 14 ноября 16:57
Посол Азербайджана рассказала о славной победе страны на самом популярном ток-шоу Украины "Свобода слова" (ФОТО) Политика 14 ноября 16:39
Все новости