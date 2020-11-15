Ханенде Бабек Нифталиев родом из Кельбаджара на протяжении 44 дней боев находился на передовой – интервью (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Исполнитель мугама, преподаватель музыкального колледжа имени Асафа Зейналлы, заслуженный артист Азербайджана Бабек Нифталиев на протяжении 44 дней боев находился на передовой. Он оказывал не только моральную поддержку, но и способствовал доставке различных подарков для военнослужащих, и даже принимал участие в ремонте военной техники. В интервью Trend Life Бабек Нифталиев рассказал об этих днях.

Бабек Нифталиев родился 29 мая 1985 года в Кельбаджаре, в возрасте 8 лет вместе с семьей ему пришлось спасаться от армянских агрессоров. Все эти годы он жил с надеждой о возвращении в родные края, и наконец этот день, спустя 27 лет, настал - Кельбаджарский район освобождается от армянской оккупации.

«Хотя наши солдаты и офицеры ни в чем нуждались и были всем обеспечены, каждый старался сделать что-то свое, посылал продукты, сигареты, обогреватели, воду и т.д. – все во имя нашей победы. Сколько людей приезжало, поддерживало наших солдат, провожало их на битву - огромный патриотический дух народа и героизм наших воинов. После событий в Товузе летом этого года, когда армяне совершили очередную военную провокацию, я записался добровольцем, но не стал ждать, когда меня призовут, а решил в меру своих сил поддержать наших воинов на фронте. Поддерживал морально, общался, исполнял музыкальные композиции, помогал проводить различные акции в поддержку солдат, вел просветительскую работу, в том числе в соцсетях, опровергая различную дезинформацию. Все эти 44 дня я посещал места, где велись ожесточенные бои, видел происходящее своими глазами, и это навсегда останется в моей памяти. Недавно я выставил видео с Илькином Фарзалиевым, водрузившим флаг Азербайджана над освобожденным Суговушаном, пнув ногой армянскую тряпку. Все видели эти видеокадры, а потом распространился слух, что этот солдат стал шехидом, но я показал всем, что он жив. Некоторые мои друзья захотели оказать ему материальную поддержку, но он отказался и сказал, чтобы деньги были переданы семьям двух его погибших боевых товарищей. Они погибли на его глазах… Когда я узнал об этом, то не смог сдержать слез. Вот какие у нас люди! С честью, гордостью и достоинством!» - сказал Бабек Нифталиев.

Ханенде подчеркнул, что очень гордится азербайджанской армией и единством азербайджанского народа.

«Наши солдаты и офицеры настолько сильны и отважны, что враг убегал, оставляя всю свою технику, дезертировал с поля боя, вообще не хотел воевать. Я постоянно беседовал с солдатами, интересовался, как прошел бой, и надо было видеть их лица и слышать слова – это бесстрашные герои, которые жертвовали своими жизнями во имя Азербайджана. Все эти годы мы хотели мирно решить конфликт, но терпение закончилось. Армяне всячески, разными путями, пытались оставить у себя наши земли, разрушили почти все наши архитектурные памятники на оккупированных территориях, хотели уничтожить нашу историю, но не получилось. Силой оружия мы вернули свои земли! Возмущает то, что армянская военная хунта так и не была серьёзна осуждена. Ходжалинский геноцид 1992 года и нынешние военные преступления, совершенные армянскими агрессорами против мирных жителей Гянджи, Барды, Нафталана, Тертера и других городов и сел Азербайджана, должны быть осуждены мировым сообществом, а виновные должны быть привлечены к Гаагскому трибуналу», - сказал Бабек Нифталиев.

Ханенде отмечает, что в течение этих 44 дней армянские вооруженные силы, трусливо проигрывая на поле боя, показали всю свою подлость, начав наносить ракетные и артиллерийские удары по находящимся далеко от зоны конфликта городам и районам Азербайджана. В результате этого погибло более 90 мирных жителей, среди которых множество детей и женщин, около 400 мирных жителей получили ранения, разрушены многочисленные гражданские объекты, жилые дома, школы и детские сады.

«Но ничто не могло сломить дух азербайджанского народа, мы становились еще более сплоченными и победили врага. И в эти дни каждый из нас чувствует себя счастливым! От всего сердца благодарю за это счастье, за эту победу нашу доблестную армию во главе с Верховным главнокомандующим, Президентом Ильхамом Алиевым! Единство нашего народа стало одной из главных составляющих этой великой победы, которая навсегда вошла в нашу славную историю. Но в эти дни я не только радуюсь, но и огорчаюсь, ведь у нас были жертвы среди мирного населения, пали на полях битвы наши воины. Светлая память шехидам! Желаю терпения родителям, перед которыми за воспитание таких сыновей преклоняется весь наш народ. Желаю скорейшего выздоровления раненым, и горжусь нашими героями. Мы возвращаемся на свои земли, которые около 30 лет находились под пятой армянских фашистов, и эти края вновь расцветут и будут развиваться. Мой родной Кельбаджар и другие города и села Азербайджана встречают своих истинных хозяев. Это великое счастье! Да здравствует Азербайджан!» - сказал Бабек Нифталиев.

(Автор: Вугар Иманов)