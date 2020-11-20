Мы рождаемся и умираем со словами: "Карабах – это Азербайджан!" - уроженец Агдама, заслуженный артист Тайяр Байрамов

БАКУ /Trend Life/ - Грандиозная победа Азербайджана над Арменией, ее полная капитуляция перед доблестной армией во главе с Верховным главнокомандующим, Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, стала для нас самым большим праздником жизни. Сегодня, когда я увидел освобождение родного Агдама, чувства переполняют мою душу, сказал сегодня в интервью Trend Life исполнитель мугама, лауреат республиканских и международных конкурсов, заслуженный артист Тайяр Байрамов.

Тайяр Байрамов родился 14 сентября 1976 года в селе Агдамкенд Агдамского района. С детства увлекался мугамным искусством, но в восьмом классе ему, вместе с семьей, пришлось оставить родной дом из-за армянской агрессии и продолжить обучение в Агджабеди. Тайяр Байрамов -выпускник юридического факультета Нахчыванского государственного университета, музыкального колледжа имени Асафа Зейналлы, солист Государственного театра оперы и балета, обладатель президентских премий, преподаватель Бакинского гуманитарного колледжа, музыкального колледжа имени Асафа Зейналлы и Национальной консерватории, доцент, автор ряда научных работ и учебных пособий.

"Каждый освобождённый город и село, каждый холм и каждая пядь земли Карабаха и семи прилегающих районов, дороги нашему сердцу, каждая частица земли священна, потому что отвоевана кровью наших шехидов и героев, солдат и офицеров, слезами матерей и отцов, братьев и сестер, жен и детей. И в эти дни все мы поистине счастливы, испытываем чувство гордости за наш славный народ, доблестных воинов и многоуважаемого Верховного главнокомандующего, Президента Азербайджана Ильхама Алиева. Всем низкий поклон и огромное спасибо! Души наших шехидов и тех, кто не дожил до этого светлого дня, сейчас радуются на небесах, в том числе мирных жителей – невинных людей, ставших жертвами армянского фашизма. На протяжении около 30 лет всему миру мы доносили о зверствах армянских агрессоров, но всё это ограничивалось пустыми словами и обещаниями, фактически поддержкой оккупантов. Главное, что все мы с гордостью называем себя азербайджанцами, являемся гражданами сильного государства, независимо от национальности и вероисповедания", - отметил исполнитель мугама.

По словам Тайяра Байрамова, у него не было счастливой юности, так как в начале 90-х перед глазами происходили страшные события. Армянскими сепаратистами, в ноябре 1991 года, над селом Гаракенд Ходжавендского района был сбит вертолет - погибли более двадцати видных государственных деятелей и журналистов страны. Был совершен кровавый Ходжалинский геноцид, когда в феврале 1992 года произошло массовое уничтожение жителей города армянскими головорезами (из 613 человек - 106 были женщины, 63 дети, 70 старики). Вокруг царила разруха, хаос, оккупация земель повлекла за собой около миллиона беженцев. А 23 июля 1993 года вооруженные силы Армении оккупировали большую часть территории Агдамского района. В результате военной агрессии, продолжавшейся до 12 мая 1994 года, армянам удалось оккупировать около 80 процентов района. В кровопролитных боях за Агдам в течение более 5 лет 5897 человек стали шехидами, 3531 человек стал инвалидом, 1871 ребенок потерял родителей. Более 126 тысяч жителей Агдама были вынуждены покинуть свои дома.

"Очень тяжелые были годы, очень… Помню, как после взятия армянами Ходжалы в Агдам было доставлено около пятисот трупов, которые сначала разместили в Агдамской мечети, почти весь город был разрушен тогда. Только такие воспоминания остались в моей памяти. Все эти годы я жил с болью в душе, с жаждой мести за невинные жертвы и шехидов. Когда исполнял мугам "Сегях", эти кадры проносились перед моими глазами: разрушенные улицы Агдама и страдания людей, эти ужасные события, от которых наворачивались слезы. И чем больше проходило с того времени, тем сильнее болела душа. Армянские обстрелы мирных городов и сел Азербайджана - Гянджи, Барды, Тертера, Нафталана и т.д., в ходе которых погибло около ста человек и более четырёхсот было ранено, стали продолжением Ходжалинского геноцида. Вспоминаю, как меня, в то время юного парня, соседи вытащили из под руин нашего дома, а мой отец стал шехидом в первой Карабахской войне. А что творили армяне сегодня, уходя из Кяльбаджара и Агдама – сжигали дома и леса, уничтожали древние албанские христианские храмы. Это не люди, а настоящие варвары и вандалы. И сегодня я тоже плачу, но это уже слезы счастья от освобождения родных земель. Меня одолевают такие счастливые чувства, которые не сравнить с ценностями всего мира!", - отметил Тайяр Байрамов.

По его словам, вторая Карабахская война, увенчавшаяся блестящей победой Азербайджана над армянской хунтой, радует не только всех азербайджанцев мира, но и души погибших мирных жителей и шехидов, всех великих творческих личностей Карабаха – Узеира Гаджибейли, Бюльбюля, Хана Шушинского и других.

"Среди моих близких и знакомых были люди, которые, умирая, завещали похоронить их именно на родной земле, максимально близко к родному дому. Это большая трагедия - не быть похороненным там, где родился, потому что твоя Родина находится под пятой врагов. Но слава Всевышнему, освобождение пришло на нашу землю! После восстановления жизни в родных местах, я обязательно выступлю там с концертами, а первой композицией станет "Карабах шикестести". Мы рождаемся и умираем со словами: "Карабах – это Азербайджан!", - добавил Тайяр Байрамов.

(Автор: Вугар Иманов Редактор: Наталья Кочнева)