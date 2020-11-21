Атаман Сергей Касиков осудил разрушение армянами Православной церкви в Азербайджане: армяне русским такие же братья по вере, как баптисты Австралии…

БАКУ /Trend Life/ - Армянский вандализм, уничтожающий не только национальное и культурное достояние азербайджанцев, религиозное наследие мусульман, арменизирующий древние албанские храмы, но и разрушающий святыни православных христиан, не знает границ, сказал сегодня в интервью Trend Life руководитель историко-патриотического спортивного боевого клуба "Пластун", атаман северного региона Азербайджана, член Землячества казаков Азербайджана Сергей Касиков.

Очередным свидетельством армянского вандализма стала единственная в Нагорном Карабахе Русская Православная церковь в честь Преображения Господня. Эта церковь, возведенная в селе Куропаткино в 1894 году, была разрушена за годы армянской оккупации Ходжавендского района, который был захвачен ВС Армении в феврале 1992 года. Церковь находится в 13 км от райцентра Ходжавенд, а село Куропаткино разрушено до основания.

Церковь принадлежала Терским казакам - группе казаков, проживающих на территории бывшей Терской области Российской империи вдоль Терека и других прилегающих рек на Северном Кавказе.

В исторических документах говорится: "Церковь 1-го Сунженско-Владикавказского полка Терского Казаческого войска в память Преображения Господня. Престольный праздник 6 августа. Походная (при полку) церковь существует с 1894 г. Расположена полковая церковь в центре уроч. Хан-Кенды. Заложена 16-м гренадерским Мингрельским полком, во время его стоянки здесь в 1864 г. и освящена в честь Преображения Господня 9 февраля 1868 г. По уходе Мингрельского полка в 1877 г. из уроч. Хан-Кенды, церковь была в ведении 2-го пешего пластунского батальона до 1896 г., а с этого времени и доныне состоит в ведении 1-го Сунженско-Владикавказского полка. Зданием церковь - каменная, в виде креста, в связи с колокольнею. Вмещает до 1000 человек. По штату при церкви положен: один священник." (Источник: Краевой Центр развития творчества детей и юношества имени Ю. А. Гагарина "История и культура Терского Казачества", Сборник 1, стр.31).

Кстати, в этом документе привлекает внимание такой момент - "в центре из уроч. Хан-Кенды", т.е. в центре региона Ханкенди – азербайджанского города Нагорного Карабаха. В годы, когда Азербайджан входил в состав Российской империи, село Куропаткино было в составе Шушинского уезда Елизаветпольской губернии. Расстояние от Ханкенди до Шуша около 10 км. Исторический документ называет азербайджанский топоним города Ханкенди (в переводе означает - поселение хана), а не Степанакерт – в 1923 году город был переименован Советской властью в честь кровавого большевика Степана Шаумяна.

"Армяне всегда прикрываются христианской религией, совершая свои злодеяния, но как только им становится плохо, начинают просить помощи у России. Хотя мы в реальности видим, как они относятся к русскому народу. Ведь в Армении закрыты русские школы, российские телеканалы, также проходили акции под девизом "Россия-оккупант". Армяне жгли флаги России, а теперь это Великое государство, которое спасло их от катастрофы, называют "предателем". А сколько раз их казаки спасали от верной гибели? Очень неблагодарный народ! Конечно, нельзя обобщать всю нацию, но есть такая поговорка: "Не все армяне террористы в Карабахе, но все террористы в Карабахе - армяне". К тому же, они реально больны своими бредовыми идеями о создании "Великой Армении", живут лживыми мифами и легендами, созданными их псевдоисториками. Более того, они считают, что являются христианами на протяжении около двух с половиной тысяч лет, хотя христианству около двух тысяч лет. Сейчас ведь 2020 год, а не 2500. Они что, до Иисуса Христа стали христианами? Ей Богу, смешно! Только позорят себя на весь мир своей ложью и лицемерием", - сказал Сергей Касиков, потомок Донских казаков.

Атаман также выразил свое удивление, что армяне считают себя "защитниками христианства на Кавказе", а русских - своими братьями по вере.

"Армяне нам, казакам, и всему русскому народу такие же братья по вере, как баптисты Австралии, католики Голландии, Свидетели Иеговы США. Они не имеют никакого отношения к нам, не признают Русскую православную церковь и Святейшего Патриарха Московского и всея Руси. У них своя Армянская церковь. Деоккупация азербайджанских земель раскрывает не только факты армянского вандализма, но и очередные факты фальсификации истории. В частности, в Кяльбаджарском районе были выявлены цеха по производству и изготовлению хачкаров. На камнях высекались стилизованные изображения и кресты, затем их пропитывали уксусом и окисляли, чтобы камни выглядели древними. Далее эти "древние хачкары" закапывались в землю и выдавались за свидетельство проживания армян на этих землях в древние времена. Но ум и хитрость – разные вещи. У армян никогда не было государственности, они пришлые на Кавказе, даже фамилии у них в основном с тюркскими корнями с добавлением "ян". Конь троян – всё, уже армянин (смеется). Я активен в соцсетях и всегда веду борьбу с армянскими пользователями конкретными фактами из истории и достоверных источников, за что неоднократно был заблокирован по жалобе "древнейших". Один из пользователей хотел доказать, что Армавир, начинающийся на "ар" – древний армянский город. Я ответил, что армия тоже начинается на "ар" – чисто армянское слово (смеется). А почему они так делают? Закладывают фундамент для будущих территориальных претензий уже самой России! Например, армянские историки утверждают, что первое появление армянского населения на территории Краснодарского края относится к 1 веку до н.э. - это происходило во время пребывания здесь многотысячных армянских легионов мифического Тиграна Великого. То есть, эта территория входит в состав "Великой Армении" и тогда здесь русских вообще не было. Они даже хотят создать Кубанскую армянскую автономию. Армянские притязания и сепаратизм, как головная боль Азербайджана, переходят на территорию России, с этим надо покончить ради всеобщего блага", - сказал атаман.

Сергей Касиков поздравил Азербайджан с блестящей победой над Арменией, которая добыта единством народа, независимо от национальности и вероисповедания, и доблестной армией во главе с Верховным главнокомандующим, Президентом Ильхамом Алиевым.

"Спортсмены моего клуба "Пластун", входящего в Федерацию ММА, Панкратиона и Грэпплинга Азербайджана - казаки, лезгины, аварцы, лакцы и представители других народов, находились на передовой в рядах спецназа и десанта вооружённых сил Азербайджана, принимали участие в освобождении городов Шуша, Физули и других населенных пунктов. И я очень горжусь своими бойцами, которые неоднократно становились чемпионами страны, призерами международных соревнований, только за последние полтора года мы завоевали около сорока наград! Хотелось бы отметить, что они уже были подготовлены для боевых условий. В своем клубе я готовлю не только бойцов для ринга, но и для выживания в труднодоступной местности, горах и лесах, без еды и воды, а также рукопашному бою, ориентированию на местности и т.д. Слава нашим героям и вечная память тем, кто пал за свободу и независимость Азербайджана!", - добавил Сергей Касиков.

(Автор: Вугар Иманов Редактор: Наталья Кочнева)