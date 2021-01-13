Объявленные Президентом Азербайджана "Год Низами Гянджеви" и восстановление "Дней поэзии Вагифа" станут значимыми событиями для поэтического искусства – Баба Везироглу

БАКУ /Trend Life/ - Объявленный Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым "Год Низами Гянджеви" и восстановление "Дней поэзии Вагифа" станут значимыми событиями для поэтического искусства, сказал в интервью Trend Life поэт и кинодраматург, член Союза писателей Азербайджана, кавалер ордена "Шохрат", заслуженный деятель искусств Баба Везироглу.

"Великое творчество Низами Гянджеви и Моллы Панаха Вагифа заключено в высоких нравственных ценностях, пропагандирующих идеи гуманизма, патриотизма, любви к своей Родине, несущие высокий философский смысл для истории человечества. Президент Азербайджана Ильхам Алиев продолжает традиции, заложенные великим лидером Гейдаром Алиевым, особой заботы и внимания к культуре и искусству, представителям этой сферы, выдающимся поэтам и писателям нашей истории. Стоит подчеркнуть плодотворную деятельность Первого вице-президента Азербайджана, Президента Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой в развитии и пропаганде национальной культуры и искусства во всем мире",- сказал Баба Везироглу.

Поэту посчастливилось принимать участие в торжественном открытии Мавзолея Вагифа с участием руководителя Азербайджана, великого лидера Гейдара Алиева и известных деятелей культуры и искусства, которое состоялось 14 января 1982 года в Шуше, а также во время проведения "Дней поэзии Вагифа".

"В те годы я был студентом Московского литературного института имени М. Горького (заочно), инструктором бюро по пропаганде литературных произведений Союза писателей Азербайджана и референтом министра культуры Мирзы Ибрагимова. На эти мероприятия великий лидер Гейдар Алиев приезжал со своей семьей, супругой Зарифой ханум Алиевой и сыном Ильхамом Алиевым – ныне нашим многоуважаемым президентом. Вся поэтическая элита принимала участие в открытии Мавзолея Вагифа, среди них были такие личности, как Сулейман Рустамов, Наби Хазри, Джабир Новрузов, представители других сфер культуры. Была зима и шел снег, все вокруг было настолько прекрасным, что каждый из участников чувствовал себя счастливым человеком. А летом того же года были проведены "Дни поэзии Вагифа", которые стали традиционными. Сначала мы приняли участие на открытии бюста поэтессе, дочери последнего Карабахского хана Мехтигули-хана Хуршидбану Натаван, затем на Джыдыр-дюзю была представлена большая концертная программа с участием мастеров искусств и молодых талантов. На протяжении нескольких дней весь город Шуша был большой праздничной площадкой, где выступали поэты, писатели, певцы, музыканты, различные коллективы, гости из других республик. Это были грандиозные праздники не только национальной поэзии, но и всей культуры страны, проходившие на международном уровне с участием именитых литераторов, поэтов, писателей, чтецов. Причем, состоялись не только поэтические вечера, но и организовывались концертные программы. Я принимал участие и на последующих "Днях поэзии Вагифа" – это были всенародные праздники культуры и искусства, которые проходили не только в Шуше, но и других городах", - сказал Баба Везироглу.

По словам поэта, освобождение от почти 30-летней армянской оккупации азербайджанских земель даст новое дыхание не только с точки зрения восстановления разрушенной инфраструктуры, но и культурного возрождения.

"Как известно, армянами уничтожено множество архитектурных и культурных памятников на ранее оккупированных землях, нанесен значительный урон нашему национальному наследию. Но, несмотря на огромные средства, которые уже вкладываются в восстановлении освобождённых территорий после большого ущерб, нанесенного многолетней оккупацией и Карабахской войной, для нашего государства по-прежнему одним из приоритетных направлений является развитие и пропаганда культуры и искусства. В этом году будет также реализовано множество культурных проектов, отмечены юбилеи, проведены различные мероприятия. Конечно, обязательно будут учтены вопросы безопасности в связи с пандемией коронавируса. И в заключении хотелось привести историческую притчу о великом полководце и поэте, основателе государства Сефевидов, классике азербайджанской литературы Шахе Исмаиле Хатаи. Однажды, в период военных действий, его визири приносят ему доклад о предстоящих расходах, где было предусмотрено все - от экономики до армии. Выслушав визирей и просмотрев доклад, Шах Исмаил Хатаи спросил: "А почему я не увидел главную статью расходов – про культуру?". Визири ответили: "До культуры ли сегодня, когда идет война и очень много экономических проблем, мы строим новое государство?". Тогда Шах Исмаил Хатаи сказал: "Кому нужно это государство, если в его основе нет культуры!". О каждой стране и народе судят по их культуре. И поэтому, благодаря деятельности нашего государства, о древней и богатой культуре Азербайджана сегодня известно во всем мире, чем все мы гордимся!", - добавил Баба Везироглу.

(Автор: Вугар Иманов Редактор: Наталья Кочнева)