Все мои знания о жизни подростков в США опирались на американские фильмы – рассказ азербайджанки, студентки университета Нью-Джерси (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Как приятно лицезреть успехи представителей азербайджанской молодежи, видеть, как они ставят перед собой поистине грандиозные задачи и уверено идут к их осуществлению, не робея перед трудностями. Так, наша соотечественница, студентка Университета Сетон-Холл в Нью-Джерси Саида Гулиева, несмотря на то, что за знаниями отправилась в далекую Америку, мечтает вернуться на Родину и приносить пользу своей стране. Саида Гулиева учится на врача, при всем том, что учеба требует большой концентрации, студентка находит время и на хобби, в свободное время она рисует, вяжет, готовит и совершенствует свои знания иностранных языков.

В беседе с корреспондентом Trend Life Саида Гулиева рассказала о жизни в США, о том, как она адаптировалась к новой жизни.

- Саида, получить образование в США было вашей целью?

- Мне кажется больше сказалось влияние семьи, потому что на момент переезда в США мне было всего 13 лет. На тот период у меня не возникало четких мыслей об конкурентном университете, а также представления в какой стране я хотела бы получать высшее образование.

- Расскажите, как проходила адаптация, возникали ли какие-то сложности при переезде?

- Большой плюс, что моя семья была рядом и во всем меня поддерживала. Знаете, это не я за семьей поехала в Америку, а моя семья переехала из-за меня (улыбается). Но, что касается адаптации - например, быстро влиться в школьный коллектив, найти друзей все это мне давалось значительно сложно… Кстати, это не было связано с языковым барьером, ведь до США мы с семьей жили в Дубае, где я училась на английском языке. И языковой фундамент у меня уже был, просто для меня барьер возникал из-за различий в менталитете, культуре, восприятии некоторых вещей… Мне сложно было завести друзей, найти близких по духу мне людей. Поэтому вначале мне было немного сложно…

- Скажите, а тогда первые впечатления от Америки отличались от ваших ожиданий?

- На период переезда все мои знания о быте, школе, жизни подростков в США в основном опирались на американские фильмы. А как мы все знаем, картинка в кино порой значительно отличается от жизни…

- По вашему мнению, чем американские подростки отличаются от азербайджанских…

- Мы больше привязаны к семье, думаем о родных, будущем. Американские подростки больше времени проводят с друзьями…

- Но, мне кажется, американские подростки намного самостоятельнее, например, они рано начинают работать, у нас же такая модель пока не укрепилась.

- Да, вы правы, здесь могут начать подрабатывать уже в подростковом возрасте. Сначала мне тоже хотелось пойти работать, но потом решила, что время, которое я буду тратить на работу, могу посвятить учебе, своему развитию, и в будущем это станет для меня самым главным капиталом в достижении своей цели.

- Саида, вы сейчас учитесь на врача в Университете Сетон-Холл в Нью-Джерси, скажите, почему выбрали именно эту профессию?

- Стать врачом – мечта моего детства. Даже будучи ребенком, все время носила с собой игрушечный медицинский саквояж со стетоскопом и другими принадлежностями. Став старше, четко поняла, что ни в какой другой профессии себя не вижу, поэтому и учиться пошла именно на врача. Кстати, в нашей семье нет представителей медицинской сферы, и откуда у меня такая любовь к врачебному делу даже не знаю. Верно говорят, у каждого свое особое призвание, а мне всегда хотелось приносить людям пользу, помогать, излечивать от болезней. Сейчас я учусь на первом курсе, после четырех лет обучения можно будет выбрать конкретную медицинскую специализацию. Скорее всего выберу направление – кардиология.

- Не могу не спросить, будучи далеко от Родины, вы следили за событиями, которые происходили в нашей стране в связи со Второй Карабахской войной?

- Да, безусловно – все, что происходило в моей родной стране, трогало меня до глубины души. Все азербайджанцы, проживающие за рубежом, старались внести свой вклад в общее дело – вели информационную борьбу в интернет пространстве, участвовали в акциях в поддержу Азербайджана. Все мы, несмотря на то, что были территориально далеко, душой всегда рядом с Родиной. Я участвовала в акциях в Вашингтоне и Нью-Йорке, мы старались донести до всего мира правду. Безгранично счастлива Великой Победе моей родной страны. Азербайджанские солдаты проявили большое мужество, доблесть – они наши герои. Вечная память шехидам, славным сынам нашей Родины, их подвиг никогда не будет забыт.

- Саида, до завершения вашего образования еще много времени, но все же потом планируете остаться в США?

- Думаю, нет. Хочу вернуться в Азербайджан, чтобы приносить пользу моей стране.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Наталья Кочнева)