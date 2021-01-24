Народный артист Сабир Мамедов отмечает юбилей: Самый большой подарок мне сделали солдаты и офицеры (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Сегодня замечательному актеру театра, кино и сериалов, артисту Азербайджанского государственного академического национального драматического театра Сабиру Мамедову исполнилось 60 лет. В интервью Trend Life Сабир Мамедов отметил, что за свою жизнь актер проживает десятки других жизней. Когда творчество становится частью существования и находит отражение практически во всем: как в работе, так и в обычных делах. Поэтому представителей этой профессии нередко называют людьми искусства – они тонко чувствуют все его грани, вживаются в роли и не забывают о том, что каждый из сыгранных героев навсегда оставляет частичку себя в душе актера.

Сабир Мамедов родился 24 января 1961 года в селе Пойлу Газахского района. Этот регион Азербайджана – настоящая кладезь талантов личностей культуры и искусства, которые вписали свои имена в летопись нашей истории. Среди них поэты и писатели - Молла Панах Вагиф, Молла Вели Видади, Самед Вургун, Исмаил Шихлы, Мехти Гусейн, Осман Сарывелли, Мирварид Дильбази, киноактриса и хореограф Лейла Шихлинская, тарист Гамид Векилов, исполнитель Баба Махмудоглу, первые азербайджанские женщины мира искусства - художница Гейсар Кашыева, пианистка Хадиджа Гайыбова и другие.

"Наше село Пойлу всегда было известно своими поэтами, достаточно назвать имя Наримана Гасанзаде. У меня тоже была тяга к поэзии, но выбрал актерскую стезю. В школе литературу у нас преподавал человек, который по профессии был врачом, но при этом являлся большим фанатом театрального искусства. Он создал в школе театральный кружок, где я с большим удовольствием стал заниматься. На праздники мы всегда радовали родителей, учителей и школьников своими спектаклями, выступали также в других школах региона. Поэтому я принял решение поступить на факультет актера драмы и кино Государственного института искусств, учился на курсе выдающегося мастера Гасанаги Турабова. Уже на первом курсе сыграл одну из главных ролей - Тапдыга в фильме Тофига Тагизаде "Дедушка дедушки нашего дедушки", вместе с такими мастерами, как Гусейнага Садыгов, Самандар Рзаев, Гамида Омарова, Гамлет Гурбанов и другими. Интересно, что сценарий был написан на русском языке и для этого надо было пройти кинопробы, а я не знал русского языка. В кинопробах принимала участие одна грузинская актриса, она пробовалась на роль Зейнаб. Когда она узнала, что я не знаю русского языка, удивилась и спросила - а как же мы будем понимать друг друга и играть сцены? Тогда Тофиг Тагизаде поручил, чтобы специально для меня перевели сценарий некоторых сцен на азербайджанский язык. Так и провели кинопробы – она на русском, а я – на азербайджанском. В итоге, меня утвердили на роль, а ее нет (смеется). Этот фильм сразу имел большую популярность, а я стал "греться в лучах славы", был звездой института (смеется)", - начал беседу Сабир Мамедов.

Вот так, с кино, началась творческая жизнь Сабира Мамедова, который после института был направлен в Сумгайытский государственный драматического театра. В 1989 году его пригласил в Аздраму народный артист Гасанага Турабов, который был художественным руководителем театра. На этой сцене он воплотил множество ярких ролей, более двадцати из которых были главными. Сыграл в около сорока фильмах и сериалах, принимал участие в дубляже и озвучке картин.

"Я очень люблю театр. Даже когда проходил военную службу просил друзей прислать фото со спектаклей, очень скучал. А первая роль в Аздраме была эпизодическая, в массовке, даже помню единственную свою фразу из спектакля по произведению Ильяса Эфендиева "Воссоединение влюбленных в аду", когда в военной форме декламирую "Тысяча сорок первый год". Да, прошло много лет… Уже 60 лет! Раньше думал, что с возрастом у человека иссякают физические и моральные силы, но, поверьте, абсолютно не чувствую этот возраст. Для меня это лишь цифры! (смеется). Готов всегда творить, создавать новые образы в театре и кино. Конечно, есть роли, которые всегда мечтал сыграть на сцене, но уже не получится в силу возраста образа героя, например Меджнуна, Гамлета или Ромео. Считаю, что каждый актер должен играть роли в соответствии с возрастом героя произведения, только так роль получается естественной, даже при самом прекрасном гриме", - говорит актер.

Являясь зрителями, мы видим внешнюю сторону работы актера, чистовую, тщательно подготовленную для демонстрации. И многие, смотря фильмы и спектакли, мечтают о профессии актера, будучи очарованными внешним блеском. Многих манит слава и интересная жизнь. Однако мало кто понимает, как тернист путь к достижению цели, и никто не может гарантировать, что добьешься успеха в этой сфере. Как много выпускников театральных вузов, и лишь небольшой процент из них становится известными актерами. Молодым актерам приходится пробивать себе место под солнцем, постоянно работать над собой.

"Основой актерского мастерства является принцип перевоплощения - внешнего и внутреннего. В первом случае актер использует грим, костюмы, маски, вырабатывает интонацию, мимику, жесты. Во втором - актеру необходимо раскрыть духовный мир своего героя, показать его характер, передать мысли и переживания. Актер создает определенный художественный образ и вносит что-то свое в героя, изображает его по-своему, естественно, в соответствии с требованиями режиссёра. Главной целью любого актера является желание воздействовать на зрителей, вызвать у них ответную реакцию, эмоции, чувства. Однажды, когда я играл алкоголика Гусейна в спектакле "Обручальное кольцо", после представления ко мне подошел мальчик, обнял меня и стал плакать. И когда я спросил – что случилось, он ответил – мой отец такой же алкоголик, мучает маму и меня. Мне стало очень плохо… Более того, он показал отца, который все еще сидел в зале, из его глаз шли слезы… Позже я узнал, что он бросил пить и стал заботиться о своей семье", - говорит народный артист.

В заключение Сабир Мамедов подчеркнул, что главным подарком на юбилей стало освобождение оккупированных на протяжении около 30 лет армянскими агрессорами азербайджанских земель нашей доблестной армией во главе с Верховным главнокомандующим, Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

"У меня было множество успехов в творчестве и счастливых моментов в личной жизни, но эта Победа стала для меня самым большим воплощением моей мечты - увидеть свою страну по-настоящему свободной и независимой. Самый большой подарок мне сделали солдаты и офицеры! И этот победный дух, когда каждый из нас испытывает огромное чувство гордости за свой народ, дает нам силы творить с еще большей энергией и прославлять нашу культуру, чтобы наш кинематограф и театральное искусство и далее покоряли мировую сцену", - добавил народный артист.

От имени АМИ Trend поздравляем Сабира Мамедова с юбилеем и желаем дальнейших творческих успехов.

(Автор: Вугар Иманов)