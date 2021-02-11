Как попасть в рейтинги Forbes и BBC - интервью с Рейхан Джамаловой (ФОТО)

Интервью 11 февраля 2021 16:05 (UTC+04:00)
Как попасть в рейтинги Forbes и BBC - интервью с Рейхан Джамаловой (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ -11 февраля отмечается Международный день женщин и девочек в науке. Этот день является напоминанием, что женщины и девочки играют важную роль в научном и технологическом сообществе, и что их участие должно быть расширено.

В Азербайджане много представительниц прекрасного пола, достигших успеха и признания в этой сфере не только в родной стране, но и за рубежом. Среди них и 18-летняя Рейхан Джамалова – молодой изобретатель, предприниматель, которая, несмотря на свой возраст, уже многого добилась. Рейхан Джамалова основатель компании Rainergy, занимающейся выработкой энергии из дождевой воды. В школьные годы она вместе с друзьями изобрела оборудование Rainergy, вырабатывающее энергию из дождевой воды. В 15 лет Джамалова уже была одним из полуфиналистов Глобального саммита предпринимательства (GES 2017) в Индии, где её изобретение привлекло внимание главы делегации США на саммите, советника Белого дома Иванки Трамп (2017 год).

Джамалова является первой юной предпринимательницей в истории Азербайджана, вошедшей в рейтинг американского Forbes – 30 самых перспективных бизнесменов и изобретателей в сфере промышленности, производства и энергии моложе 30 лет. Также ее имя включено в рейтинг британской общественной телерадиовещательной организации BBC "Сто самых влиятельных и вдохновляющих женщин мира" за 2018 год.

Сегодня Рейхан Джамалова продолжает плодотворную работу в сфере исследований и изобретений, она вдохновляет и направляет молодое поколение азербайджанцев к новым свершениям.

Представляя интервью с Рейхан Джамаловой, о ее видении дальнейших перспектив, Trend Life верит, что в будущем она впишет свое имя в мировую историю науки.

- Рейхан, в прошлом году Вы окончили школу, расскажите, где и как продолжили свое образование?

- Да, в 2020 году я стала выпускницей школы. Сейчас продолжаю работу над проектом Rainergy, я одна из участниц программы степендиантов Global Good Fund, в ходе которой проходят занятия, и еще являюсь стипендиатом BP Net Zero, что дает мне возможность участвовать на Всемирном саммите, запланированном в Мюнхене на 23–26 апреля 2021 года. В связи этими обучающими программами и работой в 2020 году не стала поступать в университет, решив, что не смогу все успеть...

Считаю, поступать в университет на год раньше, на год позже – нет никакой разницы. Самое главное - опыт, знания, которые я приобретаю за этот период. На данный момент также работаю с молодежным движением "DAVAM", которое будет представлять молодежь с инновационными идеями.

Знаете, бывает, что у тебя очень интересные идеи, замыслы, большой потенциал, но ты не знаешь к кому обратиться, у кого искать поддержки. И если вот такие способные представители молодежи услышат отказ от первого человека, к которому они обратились, то их мечты и надежды могут разрушиться, а идеи останутся только в голове и не реализуются. Цель движения "DAVAM" собрать такую молодежь, создать ей все условия для развития идей, чтобы она свой потенциал превратила в бизнес. Мы планируем реализовывать совместные проекты с инновационными центрами в Азербайджане, Центрами бизнес-инкубации, а также с международными компаниями.

- В будущем подавать документы в университет планируете в Азербайджане или за рубежом?

- Для того, чтобы оценить возможности, буду подавать документы как в отечественные университеты, так и зарубежные. Это может быть Европа, Канада, США - чем в большее количество университетов подам документы, тем больше у меня будет шансов. Что касается специальности – вероятнее всего, она будет связана с техническими предметам, возможно в направлении инженерии физики… Но я пока конкретно не определилась.

- По Вашему мнению, если студент окончил университет за рубежом, он обязательно должен вернуться на Родину и работать здесь?

- Порой создается ошибочное мнение на этот счет, например, на определенных представителей молодежи смотрят, будто они совершили измену, предательство, потому что, завершив обучение, не вернулись в родную страну. Но я так не считаю… Да, молодежь, оставшаяся в Азербайджане, работает на внутреннее развитие республики, но и наши соотечественники, живущие за рубежом, трудятся на ее благо.

Даже если упомянуть диаспору – она становится семьей для представителей молодежи, приехавших за границу на обучение. Проживающие за рубежом азербайджанцы являются посланцами нашей страны, их роль в ознакомлении мира с Азербайджаном, с его историей, культурой, традициями, национально-духовными ценностями очень велика. Они тоже трудятся на благополучие Азербайджана. Что касается меня, то точно не могу сказать буду ли я жить в Азербайджане или за рубежом. Однако всегда буду связана с родной страной, буду ее пропагандировать.

- Вы с достаточно юного возраста представляли нашу страну на престижных международных саммитах и форумах, наверное, чувствовали огромную ответственность?

- В 15 лет я стала участницей Глобального саммита предпринимательства с аудиторией более 1500 человек, затем мое имя было включено в список американского Forbes – 30 самых перспективных бизнесменов и изобретателей в сфере промышленности, производства и энергии моложе 30 лет, в 2018 году - в рейтинг BBC "Сто самых влиятельных и вдохновляющих женщин мира"… Для меня большая честь и гордость представлять Азербайджан на международной арене.

Выступая от Азербайджана на международных саммитах и конференциях в Индии, Израиле, Вьетнаме, Турции, России, США, Франция, ОАЭ и других странах, я также рассказывала участникам этих проектов об истории, культуре нашей страны и видела их заинтересованность к Азербайджану. Ответственно представлять страну, но в то же время большое счастье делать что-то на ее благо.

- Рейхан, какой совет вы могли бы дать представителям молодежи, которые так же как и вы хотят реализовать свой потенциал?

- За последние несколько лет поняла, что человек в первую очередь должен верить в себя. Когда нет цели, задачи, веры, ты словно находишься на корабле, но у него нет направления… Поэтому представители молодежи перво-наперво должны верить в себя, в свой потенциал, идеи и замыслы. Даже если другие в них не верят, не нужно падать духом, отчаиваться. Посмотрите на людей, оставивших свой след в науке, вначале пути многих из них не воспринимали всерьез. Например, Никола Тесла – изобретатель технологий, которыми мы все сегодня пользуемся. Однако в свое время его называли фантазером, считали чуть ли не сумасшедшим, а все потому, что его идеи опережали время.

Поэтому, если какие-то ваши идеи не всегда воспринимаются в обществе, вы не должны отчаиваться. Нужно учиться и работать, не жалея сил. Знаю - любой труд принесет плоды.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Наталья Кочнева)

Как попасть в рейтинги Forbes и BBC - интервью с Рейхан Джамаловой (ФОТО) - Gallery Image
Как попасть в рейтинги Forbes и BBC - интервью с Рейхан Джамаловой (ФОТО) - Gallery Image
Как попасть в рейтинги Forbes и BBC - интервью с Рейхан Джамаловой (ФОТО) - Gallery Image
Как попасть в рейтинги Forbes и BBC - интервью с Рейхан Джамаловой (ФОТО) - Gallery Image
Как попасть в рейтинги Forbes и BBC - интервью с Рейхан Джамаловой (ФОТО) - Gallery Image
Как попасть в рейтинги Forbes и BBC - интервью с Рейхан Джамаловой (ФОТО) - Gallery Image
Как попасть в рейтинги Forbes и BBC - интервью с Рейхан Джамаловой (ФОТО) - Gallery Image
Как попасть в рейтинги Forbes и BBC - интервью с Рейхан Джамаловой (ФОТО) - Gallery Image
Как попасть в рейтинги Forbes и BBC - интервью с Рейхан Джамаловой (ФОТО) - Gallery Image
Как попасть в рейтинги Forbes и BBC - интервью с Рейхан Джамаловой (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Как попасть в рейтинги Forbes и BBC - интервью с Рейхан Джамаловой (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Как попасть в рейтинги Forbes и BBC - интервью с Рейхан Джамаловой (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Как попасть в рейтинги Forbes и BBC - интервью с Рейхан Джамаловой (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Как попасть в рейтинги Forbes и BBC - интервью с Рейхан Джамаловой (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Как попасть в рейтинги Forbes и BBC - интервью с Рейхан Джамаловой (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Как попасть в рейтинги Forbes и BBC - интервью с Рейхан Джамаловой (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Как попасть в рейтинги Forbes и BBC - интервью с Рейхан Джамаловой (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Как попасть в рейтинги Forbes и BBC - интервью с Рейхан Джамаловой (ФОТО) - Gallery Thumbnail
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