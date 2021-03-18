Всемирно известный хореограф Эльдар Алиев о родном Баку и творчестве – эксклюзивное интервью (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Эльдар Алиев - всемирно известный танцовщик и хореограф, главный балетмейстер Приморской сцены Мариинского театра. Он родился в Баку, где окончил Хореографическое училище (ныне – Бакинская академия хореографии).

Был ведущим солистом Кировского (Мариинского) театра. Гастрольная география Эльдара Алиева охватила более 40 стран мира и самые престижные сцены, в числе которых Кеннеди-центр в Вашингтоне, Метрополитен-опера в Нью-Йорке, Парижская опера, Римская опера, Ла Скала в Милане, Ковент-Гарден и Театр Колизеум в Лондоне, Сиднейский оперный театр и другие. Под его руководством в Ballet Internationale в США было создано более 30 спектаклей.

В настоящее время Эльдар Алиев является главным балетмейстером Приморской сцены Мариинского театра. Он совмещает эту работу с преподавательской деятельностью и работой хореографа-постановщика по всему миру.

В августе 2020 года на Приморской сцене Мариинского театра с огромным успехом прошла премьера новой постановки балета "Тысяча и одна ночь" великого азербайджанского композитора Фикрета Амирова, которая с неменьшим успехом в январе 2021 года была показана на прославленной сцене Мариинского театра в Санкт-Петербурге. Хореографом-постановщиком и автором новой версии балета выступил Эльдар Алиев.

В эксклюзивном интервью Trend Life он рассказал о том, как проходила работа над постановкой, какую роль балет "Тысяча и одна ночь" сыграл в его творческой карьере, ну и, конечно, вспомнил родной Баку.

- В постановке "Тысяча и одна ночь" задействован почти весь состав балетной труппы Приморской сцены. Скажите, как работалось с таким большим составом артистов? Возникали ли какие-то сложности, и если да, то в чем они выражались?

- Дело в том, что практически в любом спектакле классического наследия, будь то "Лебединое озеро", "Спящая красавица", "Дон Кихот", "Корсар" или любой иной масштабный спектакль, задействована вся наша труппа, которая сегодня насчитывает около 90 артистов и продолжает расширяться. Поэтому работа с полным составом для меня вполне нормальное явление, и необычной она не была. Сложности действительно возникали, но связаны они были вовсе не с созданием балета, а с теми проблемами, которые принесла с собой пандемия в каждую страну, в каждый театр мира, да и вряд ли ошибусь, если скажу, что в каждый дом. И самым сложным моментом был фактор неопределенности. На какой-то период все театры страны закрылись, затем артистам разрешили заниматься небольшими группами, затем снова всё закрыли. Но нам очень повезло с тем, что при проведении карантина и самоизоляции, учитывая нашу специфику работы и необходимость поддержания физической формы артистами балета, губернатор Приморского края Олег Николаевич Кожемяко установил с театром диалог и с пониманием отнесся к нашим просьбам и предложениям по безопасности организации рабочего процесса. Благодаря, в том числе и этому, мы прошли этап подготовки премьеры балета "Тысяча и одна ночь" по самому благоприятному сценарию, который мог быть в данной ситуации, связанной с COVID-19.

- "Тысяча и одна ночь" на Приморской сцене - это еще и роскошные костюмы и декорации. Вся эта красота не отвлекает зрителя от хореографии, а, может, она, наоборот, помогает артистам передать образы?

- Сюжетный балет – это, пожалуй, один из самых сложных жанров в хореографии. Самая большая сложность заключается в том, чтобы все составляющие спектакля, а именно: музыка, драматургия, хореография, художественное оформление, исполнение партий артистами, понимание дирижером сути музыки и выражение этого понимания через звучание оркестра, слились в единое целое, полностью погрузив зрителя в атмосферу спектакля на всем протяжении его действия. И если одна из его составляющих будет выпадать из общий гармонии, то желаемого результата достичь не удастся. Поэтому при создании спектакля для меня очень важно вывести все аспекты произведения на единый высочайший уровень. Этого непросто достичь, и здесь не бывает мелочей, но когда этого удается добиться ценой невероятных усилий, то сила энергетики, устремленная со сцены в зрительный зал, оказывается такой невероятной, что измерению она просто не подлежит, и эффект на зрительское восприятие происходящего оказывается фантастический. Очень надеюсь, что хотя бы в какой-то степени это произошло в нашем спектакле.

- Если не ошибаюсь, балет "Тысяча и одна ночь" играет важную роль в вашей творческой карьере…

- Нет, вы не ошибаетесь, это действительно так. Вполне возможно, что если бы не "Тысяча и одна ночь", то я бы никогда не начал ставить балеты, и, соответственно, моя творческая судьба развивалась бы иначе. Но по стечению обстоятельств я в 1994 году за очень короткий срок поставил этот балет в США, в труппе Indianapolis Ballet Theatre, которой руководил в те годы. Спектакль прошел с большим успехом, и это положило начало моему развитию как хореографа. После успеха в Индианаполисе я был приглашен на постановку в Cincinnati Ballet, Atlanta Ballet, Festival Ballet of Providence. Спектакль в рамках гастролей также был показан в других городах США, в Китае, включая Тайвань.

В прошлом году я осуществил постановку этого балета в Софии, в труппе Национального балета, и премьера была назначена на март 2020 года, но перенесена в связи с пандемией на более поздний срок. Новую дату премьеры мы согласуем с руководством Софийской оперы по ходу снятия в Европе ограничений, связанных с COVID-19.

Мне сейчас сложно сказать, как сложилась бы моя судьба как хореографа, если бы я отказался от постановки спектакля в том далеком 1994 году или если бы постановка тех лет не оказалась успешной.

- Вы ведь еще и исполняли партию Шахрияра в том спектакле? Какой эта роль была для вас?

- Да, действительно, я сам станцевал премьерный спектакль, но, честно говоря, все мое время занимала постановочная работа, и на работу над своей партией у меня времени, да и сил просто не оставалось. Партия Шахрияра в моей хореографии является одной из сложнейших героических партий мужского репертуара и требует от исполнителя полнейшей концентрации. Поэтому, исполнив ее в премьерных спектаклях, я понял, что совмещать работу исполнителя, хореографа и руководителя труппы мне не следует и четко определил для себя, что впредь я буду в полной мере посвящать себя работе директора компании, педагога и хореографа. Таким образом я решил подвести к логическому завершению свою сценическую деятельность в качестве танцовщика. Иными словами, эта роль стала для меня одной из завершающих в исполнительской карьере.

- С 2015 года вы - главный балетмейстер Приморского театра оперы и балета, а до этого работали в Ballet Internationale в США, были приглашенным консультантом, балетмейстером и хореографом ведущих балетных трупп Европы, Азии и Америки. Что побудило вас переехать во Владивосток?

- До моего первого приезда во Владивосток я со своей семьей уже 27 лет прожил в США, но работал и продолжаю работать по всему миру. Во Владивосток я был приглашен в 2014 году для постановки балета "Щелкунчик", то есть в то время, когда театр еще являлся Приморским театром оперы и балета. Приглашение я принял не сразу, так как у меня были определенные сомнения в успехе постановки в связи с очень молодой и не сформировавшейся труппой, которой был всего один год от роду. Но так сложилась ситуация, что приглашение мной было принято и постановка была осуществлена. В 2015 году по приглашению этого же театра, помимо постановок в Азии и Европе, мной и моей постановочной группой были осуществлены еще четыре масштабные постановки. Руководство театра предложило мне занять пост руководителя балетной труппы, но меня эта должность нисколько не интересовала.

В январе 2016 года, по решению Президента России, Приморский театр был преобразован в Мариинский, и от его руководителя, маэстро Валерия Абисаловича Гергиева мне поступило предложение возглавить балетную труппу Приморской сцены Мариинки. Сам по себе проект, не имеющий аналогов в мире, показался мне амбициозным и интересным, а потому и привлекательным. Также меня привлекла идея вернуться в свой родной театр, в котором я провел лучшие 13 лет как танцовщик, но уже в ином качестве, с багажом знаний и опыта, которые я приобрел за 27 лет работы не только в США, но и в других странах. Я по-прежнему осуществляю проекты по миру, а в отпуск, если удаётся, стараюсь побывать в своем доме в Америке. Но большую часть времени я, как и следует ожидать, отдаю Мариинскому театру. Мне приятно ощущать, что мою работу ценят, ко мне уважительно относится руководство театра, с которым у нас выстроен продуктивный диалог и который дает свои плоды в продвижении к достижению поставленных целей, в осуществлении порой непростых задач. Эта работа для меня представляет большой интерес и занимает особое место в моей сегодняшней жизни.

- Скажите, начав работать на Приморской сцене, вас удовлетворял уровень труппы? Приходилось ли вначале упрощать, менять хореографию постановок из-за уровня артистов?

- Отвечу коротко на оба ваших вопроса: в полной мере уровень труппы меня не удовлетворял и менять хореографию приходилось. Но прошло уже более пяти лет со дня открытия Приморской сцены Мариинского театра, и сегодня репертуар его балетной труппы уже включает в себя 18 названий, а следующая масштабная премьера, балет "Баядерка", запланирована на конец мая этого года. Мы дважды в сезон проводим гастроли в Санкт-Петербурге, на сцене Мариинского театра, которые проходят с неизменным успехом, а расположение питерской публики завоевать, поверьте, не так просто, это я уж точно знаю. Мы также ездим на гастроли за границу, но в связи с пандемией наши зарубежные проекты пришлось приостановить. И я очень надеюсь, что уже в скором времени театры вернутся к своей обычной жизни.

- В процессе рождения спектакля от чего вы отталкиваетесь – от музыки, сюжета, артистов?

- Прежде всего, от музыки, конечно. Сюжетная линия имеет немаловажную роль в выборе темы, но затем уже музыка диктует и развитие сюжетной линии, и драматургию всего спектакля и, конечно же, хореографию.

От таланта и способностей артистов зависит подача самого материала, поэтому к работе с ними я подхожу с особым вниманием и интересом. Работу с исполнителями я сравнил бы с лабораторией, в которой происходит таинство рождения балетного, да и, пожалуй, любого спектакля. Дело в том, что при рождении нового балета никто из исполнителей не может представить в своем воображении ту общую картину, которую четко представляет один единственный человек – постановщик спектакля. Так вот, одна из самых сложных его задач - это сделать так, чтобы эту картину в своем воображении увидели все участники процесса создания спектакля, включая, конечно же, и исполнителей, а затем общими усилиями воплотили бы ее на сцене. Сделать такое очень непросто, но если это удается осуществить, то спектакль получается успешным по всем параметрам.

- Как опыт танцовщика помогает вам сейчас в работе хореографа-постановщика?

- С годами и опытом я все больше убеждаюсь в том, что профессии танцовщика, педагога-репетитора, балетмейстера-постановщика – это абсолютно разные профессии, но имеющие одно общее начало - хореографию. Ведь налицо примеры, когда гениальные танцовщики или балерины так и не достигали того же уровня в своей карьере, становясь репетиторами, педагогами или хореографами. И наоборот, замечательными педагогами порой становились бывшие артисты, которые никогда не были звездами в своей исполнительской карьере. Просто для каждой из этих профессий необходимо обладать определенными качествами. И если артист обладает хотя бы некоторыми из них, то при определенном стечении обстоятельств успех на следующем этапе своего артистического развития ему обеспечен. Но общей и неотъемлемой частью этого успеха, конечно же, является работоспособность. Мне в жизни повезло: в Баку я получил крепкую образовательную основу, за что безмерно и по сей день благодарен моим педагогам в Бакинском хореографическом училище. Далее судьба привела меня в Мариинский театр, в котором прошло мое становление и где со мной работал выдающийся педагог Владилен Григорьевич Семенов и позднее - Сергей Михайлович Бережной. Именно в Мариинке я прошел путь от артиста балета до ведущего солиста. Затем на протяжении почти трех десятилетий работа в США, где я обучился совершенно новой для себя профессии - профессии руководителя. И вот теперь я снова в Мариинском театре, с которым рад делиться накопленным за все эти годы опытом. Так что, отвечая на вопрос, скажу, что опыт танцовщика в значительной мере помогает мне в работе с исполнителями. Мой мозг каким-то невероятным образом понимает, что на сцене работает, а что - нет, я могу подсказать, что нужно сделать, чтобы в той или иной сцене артист выглядел убедительней. И это, наверное, естественно, ведь мной исполнено огромное количество различных партий, и тот исполнительский опыт, который накапливался с годами, должен быть передан следующему поколению артистов, так же как этим опытом делились со мной мои педагоги. Поэтому опыт танцовщика в моей деятельности играет значительную роль. Опыт работы с опытным педагогом, несомненно, очень важен для развития артиста, но, к сожалению, педагог не волшебник, и не все в нашей жизни зависит от учителя. Знаете, по китайской философии учитель и ученик – это два сосуда, один из которых полный (учитель), а другой - пустой (ученик). Так вот, задача педагога - наполнить пустой сосуд. Но бывают случаи, когда у пустого сосуда очень узкое горлышко и наполнять его очень сложно…

- Вы уехали из Баку в 19 лет. Скажите, как часто удается посетить родной город? Есть ли любимые места, куда хочется возвращаться?

- К величайшему сожалению, бывать в Баку не получается. Пока были живы родители, я приезжал каждый год. Но они рано ушли, и в Баку я перестал приезжать. После более чем 20-летнего перерыва я прилетел в Баку в составе делегации на Международный культурный форум в 2010 году. Но, что самое интересное, прилетел я в составе венгерской делегации, так как в те годы руководил Венгерским национальным балетом. Разумеется, Баку сильно изменился, и город я не узнал. Пробыл там два дня и улетел обратно, понимая, что это совсем другой город, другая страна, другие люди… Я бы с радостью побывал в Баку снова и надеюсь, что такая возможность представится в недалеком будущем. Ведь Баку для меня - родной и любимый город, а иначе и быть не может: в нем прошли мое детство, школьные годы, юность… За культурной жизнью я по возможности слежу и горжусь успехами Азербайджана в области строительства, спорта, искусства. Прилететь с гастролями в Баку было бы здорово, и мы обязательно рассмотрим эту возможность, как только поступит предложение от принимающей стороны. Думаю, это было бы очень интересно.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Константин Шапиро)