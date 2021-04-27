Азербайджанского драматурга назвали в России настоящим современным героем – интервью

Интервью 27 апреля 2021 16:39 (UTC+04:00)
Азербайджанского драматурга назвали в России настоящим современным героем – интервью

БАКУ /Trend Life/ - Одним из самых интересных театральных проектов, реализованных в России в пандемийный год, стал первый сезон фабрики нарративного театра «Дисциплина», организованный новосибирским театром «Старый Дом». Принять участие в отборе могли все желающие русскоязычные авторы, и в число 11 лучших из 423 заявившихся участников вошёл азербайджанский драматург Исмаил Иман. Директор «Старого дома» Антонида Гореявчева рассказала журналисту межпарламентской группы дружбы Россия-Азербайджан под руководством депутата Госдумы Дмитрия Савельева о том, в чём актуальность конкурсной работы азербайджанского автора, о перспективах проекта и будущем «цифрового» театра.

В пьесе Исмаила Имана "После Бали" говорится о молодом и перспективном азербайджанском дипломате, который готовится к свадьбе. Брак по любви, но невеста, в отличие от жениха - из богатой семьи. Камерная, частная история вскрывает поколенческие и классовые конфликты, разделяющие современный Баку.

Исмаил Иман - драматург, прозаик, сценарист, автор театральных проектов в Азербайджане, член Союза театральных деятелей Азербайджана. Автор пьес "Сады Астары" (шорт-лист конкурса "Первая читка" Всероссийского театрального фестиваля "Пять вечеров" 2018, третье место Международного конкурса драматургии "Баденвайлер 2018") и Big in Japan (шорт-лист Фестиваля молодой драматургии "Любимовка 2020", шорт-лист IV Независимого Международного конкурса современной драматургии "Исходное событие - XXI ВЕК"- 2020). Театровед и театральный критик Павел Руднев включил Big in Japan в список лучших пьес сезона 2019/2020.

— Антонида Александровна, не так давно вашим театром были подведены итоги проекта «Дисциплина», одним из финалистов которого стал азербайджанский драматург Исмаил Иман. По каким критериям была выбрана его кандидатура для участия в проекте — чем он привлёк внимание экспертной комиссии?

— Заявки рассматривали кураторы проекта — сценарный коуч Александр Молчанов, режиссер Андрей Прикотенко, театральные критики Оксана Ефременко и Антон Хитров. Основные критерии отбора касались качества присланных авторами текстов. Перед нами не стояла задача открыть новые имена или наоборот взять в проект только уже зарекомендовавших себя драматургов. Конечно, мы уже были знакомы с творчеством Исмаила Имана, читали его произведения, видели читки и спектакли по его пьесам. Заявка показала, что уровень таланта и возможности работы с текстом у драматурга очень высокий, а тот факт, что Исмаил Иман захотел принять участие в конкурсе, лишь подтверждал его желание поработать в новом формате.

— Российские специалисты назвали его пьесу «После Бали» историей о правильном выборе, которого нам не хватает сегодня, а её протагониста — настоящим современным героем, верным своим убеждениям и ценностям. Создание подобного «современного героя» входило в задачу проекта?

В задачи проекта входило создание «хорошо сделанных пьес», но с важной этической проблемой внутри. Пожалуй, сегодня проблема выбора между человеческими отношениями и «рыночными ценностями» — наиболее актуальна. Можно ли заменить искренние отношения между людьми бизнесом? Конечно, Исмаил взял очень интересную в этом плане тему. Перед нами не абстрактное публицистическое обсуждение, а сюжет, построенный на личном отношении героя к проблеме. Он колеблется: остаться ли самим собой — честным, порядочным, достойным себя и своих предков человеком, или поступиться своей честностью? Как настоящий драматический герой он выбирает позитивную с точки зрения подлинных духовных ценностей программу — самого себя. И этот выбор вселяет в нас, зрителей, надежду.

— Проект «Дисциплина» предполагал обучение участников. Какие лекции и мастер-классы прошли, кто помогал в их проведении?

Над учебным наполнением программы трудились все без исключения наставники проекта. На протяжении нескольких месяцев еженедельно проходили встречи в Zoom. Драматурги получили экскурс в историю театра и театральной мысли, смогли посмотреть на создание текста пьесы с позиции автора, режиссера, критика и зрителя, узнали о главных современных тенденциях в мировой драматургии. Но непосредственно вопросом написания текстов занимался сценарист, драматург и коуч Александр Молчанов. У него есть своя методика работы над пьесой. Участники рассматривали речевое наполнение текстов, обсуждали героя, конструкцию сюжета, какая ситуация сегодня может «выстрелить», а какая нет, кто может стать главным действующим лицом современной драмы. В марте этого года мы объявили о старте второго сезона проекта «Дисциплина» и уже приняли заявки от потенциальных участников. Правила останутся прежними, но с драматургами будет работать другой наставник — российский писатель и сценарист Родион Белецкий.

— Как вы оцениваете результаты первого проекта? В чём, по-вашему, его уникальность?

— Уникальность проекта заключается в том, что никогда еще в рамках драматургических лабораторий не было ориентации на «хорошо сделанную пьесу» и каноны сериальной индустрии. Обычно подобные проекты ориентируются на экспериментальный формат, а мы решили работать для широкого круга зрителей. И, как показывает результат первого сезона проекта, своей цели мы добились. Две пьесы — «Наизнанку» Карины Бесолти и «Наташа» Марины Крапивиной будут поставлены на сцене «Старого дома». Еще несколько пьес приняты для постановки в других театрах — скоро об этом будет объявлено. Поэтому главный результат для нас — это то, что пьесы становятся спектаклями.

— Идут разговоры о том, чтобы в дальнейшем продолжить проект «Дисциплина» на федеральном уровне. Порекомендуете ли вы азербайджанским писателям и драматургам участие в конкурсном отборе?

Во втором сезоне проекта «Дисциплина» принимают участие четыре театра: московская «Практика», Чехов-центр из Южно-Сахалинска, Калининградский областной драматический театр и, конечно же, новосибирский «Старый дом». Все это серьезные точки на театральной карте страны, которые позволяют проекту звучать на всероссийском уровне и повышают шанс постановки спектаклей по написанным в рамках «Дисциплины» пьесам. Кроме того, проект позволяет нам видеть развитие русскоязычной драматургии на постсоветском пространстве — для нас это важная миссия. Заявки на участие во втором сезоне проекта уже собраны, но мы призываем всех драматургов следить за развитием нашего проекта и принимать участие в следующих сезонах, которые, надеюсь, последуют. Ни опыт, ни место проживания автора значения не имеют необходимо лишь прислать заявку с рассказом о себе и два своих текста, написанных в любых жанрах.

— А возможен ли потенциально и международный уровень проведения проекта, с привлечением, например, театров стран постсоветского пространства, в частности, Азербайджана?

— Нам как организаторам проекта такой формат работы был бы интересен. Мы готовы к расширению возможностей. Главное, чтобы интерес со своей стороны проявили зарубежные театры, которые ставят пьесы на русском языке. На мой взгляд, формат «хорошо сделанной пьесы», с которым работает «Дисциплина», не имеет границ.

Какое ещё сотрудничество с азербайджанским театральным сообществом вашему театру интересно сегодня?

Наш театр еще ни разу не выезжал на гастроли в Азербайджан, хотя спектакль «Идиот» получал приглашение на один из фестивалей. К сожалению, пандемия изменила планы организаторов. Но мы открыты к сотрудничеству и готовы к диалогу. Думаю, спектакли нашего репертуара будут интересны азербайджанскому зрителю, как оказалась интересна нашей аудитории драматургия Исмаила Имана.

Азербайджанского драматурга назвали в России настоящим современным героем – интервью - Gallery Image
Азербайджанского драматурга назвали в России настоящим современным героем – интервью - Gallery Image
Азербайджанского драматурга назвали в России настоящим современным героем – интервью - Gallery Thumbnail
Азербайджанского драматурга назвали в России настоящим современным героем – интервью - Gallery Thumbnail
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