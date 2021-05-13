Из Германии в Шушу. Фуад Ибрагимов нашел родной дом и показал уникальные фото: Это настоящее чудо! (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - "Мама, я не хочу улетать. Я хочу остаться, у меня здесь друзья, мне надо в школу". "Ничего, сынок, нам надо улетать, но мы обязательно вернемся. Обещаю!"...

Это произошло пятого января 1991 года, в самый разгар Карабахской войны, которую развязали армянские агрессоры. Тогда жители города Шуша приняли решение эвакуировать женщин, детей и стариков. Это был разговор 9-летнего Фуада и Летафет ханум. 8 мая 1992 года Шуша была захвачена армянскими оккупантами, но прошло 30 лет, и, как обещала мама, они вместе вернулись в родной дом.

39-летний дирижер, заслуженный артист Азербайджана Фуад Ибрагимов сейчас находится в Шуше, где принимает участие в фестивале "Харыбюльбюль" на Джидыр дюзю, организованном Фондом Гейдара Алиева. В рамках фестиваля представлена концертная программа классической музыки с участием известных и молодых исполнителей, в числе которых Фархад Бадалбейли, Юсиф Эйвазов, Эльчин Азизов, Динара Алиева, Мурад Адыгезалзаде, Азер Рзазаде, Сельджан Насибли. Они выступают в сопровождении одного из крупнейших музыкальных коллективов Азербайджана – Государственного симфонического оркестра имени Узеира Гаджибекова, которым дирижирует Фуад Ибрагимов.

В интервью Trend Life Фуад Ибрагимов рассказал о фестивале и о том, как спустя столько лет нашел свой дом, поделившись с нами уникальными фотографиями из прошлого, своеобразно повторив кадры, сделанные 30 лет назад около своего дома, на Джидыр дюзю. Труден был путь домой, многое пришлось пережить…

"Сейчас мне очень трудно описать словами свои чувства, для этого надо быть великим поэтом, чтобы отобразить их в газелях. Неимоверное счастье в моей душе и сердце! Спустя столько лет вернулся в родной край и выступаю на грандиозном фестивале "Харыбюльбюль", на самой прекрасной сцене мира - Джидыр дюзю с потрясающими исполнителями и музыкантами. Звучат классическая музыка, мугам, народные композиции, выступают коллективы в составе представителей различных народов, проживающих в нашей многонациональной стране. И все это происходит на лоне расцветающей природы, в атмосфере грандиозного праздника. В эти дни не устаю повторять себе, что чувствую себя самым счастливым человеком на свете, я родился в самом красивом городе и живу в самой прекрасной стране мира. Бесконечно благодарен Верховному главнокомандующему Вооруженными силами Азербайджана, Президенту Ильхаму Алиеву и нашим доблестным воинам за это счастье. Светлая память шехидам! На репетиции перед оркестром не смог удержать слезы, и это были эмоции счастья! И мечта моя сбылась: не только вернулся домой, но и кульминация моего выступления – "Азербайджанское каприччио" Фикрета Амирова звучит в Шуше", - рассказывает музыкант.

Все это происходит сейчас, и это прекрасно, но тогда…

"Мой дедушка прекрасно исполнял мугам, всегда брал меня с собой на музыкальные мероприятия в села и города Карабаха. Моя мама - пианистка, окончившая консерваторию в Баку, и в нашем доме всегда звучали классические произведения. В Шуше я ходил в школу №4, а также учился в музыкальной школе играть на скрипке. Но своей скрипки у меня не было. И когда об этом узнал известный композитор Сулейман Алескеров, живший в Шуше и друживший с моим дедушкой, он преподнес мне мой первый музыкальный инструмент. Я был счастлив! Помню детский сад, после которого по дороге домой бабушка покупала мне пешмек (сахарная вата). С дедом часто гуляли на лоне прекрасной природы, ходили в горы, к ручьям, дышали этим удивительным воздухом. А зимой с друзьями лепили снеговика и играли в снежки, катались на санках, приходил домой весь мокрый. Мама переодевала, я садился у горящего камина, и дед рассказывал мне интересные истории, а я предавался детским мечтам… И все это в один миг рухнуло. До сих пор перед глазами предстает страшная картина тех дней, как спасаясь от обстрелов, мы прятались в подвалах. А потом выходили и видели разрушенные дома и улицы. Над Шушой часто летали вертолеты, мы выбегали и смотрели. Люди боялись оставаться в городе, потому что с утра до вечера его бомбили, это был ужас. В городе много старинных домов с толстыми стенами. Наш дом был таким и спас нашу семью и соседей, его подвал использовали как бомбоубежище. А затем нас на вертолете эвакуировали в Агдам. Там были очень тяжелые условия для жизни, не было работы, и через полгода мы переехали в Баку, где жили на правах беженцев в шиховском санатории, в комнате площадью девять квадратным метров, с бабушкой, дедушкой, мамой, папой, тетей и дядей. Было очень трудно и материально, и морально, приходилось выживать, уже было не до музыки...", - вспоминает Фуад Ибрагимов.

Прошло три года, и Фуад без занятий музыкой был, как рыба без воды. Мать видела, как сын сразу же "прилипал" к телевизору или радио когда играла музыка, и решила отвезти его на прослушивание к профессору Бакинской музыкальной академии Тофигу Асланову. Вроде бы уже было поздно учиться музыке в 12 лет, но Тофиг Асланов заметил талант юноши и по его рекомендации мальчика взяли в школу-студию. Уже через три года, полностью освоив программу даже 11-го класса, он в 15 лет поступил в Бакинскую музыкальную академию имени Узеира Гаджибейли. Более того, пройдя серьезный отборочный конкурс, был принят в группу альтов Азербайджанского государственного симфонического оркестра под управлением народного артиста Рауфа Абдуллаева. А на третьем курсе академии во время мастер-класса легендарного Мстислава Ростроповича его талант заметил Маэстро. Благодаря содействию Мстислава Ростроповича с 2003 года музыкант продолжил учебу в Германии по классу альта у профессора Райнера Моога. В 2006–2011 годах обучался в Кёльнской высшей школе музыки по классу оперно-симфонического дирижирования у Михаэля Луига, окончив ее с отличием. Более того, после окончания консерватории в Германии поступил в немецкую летную школу, где учился два года.

"Это было настоящим чудом, и я безмерно благодарен учителям, которые работали над моим образованием! На обучение за границей не было средств, и все расходы взял на себя "Фонд друзей культуры Азербайджана", а потом - Фонд Гейдара Алиева. Так началась моя жизнь в Германии, которая длилась 15 лет. Здесь я создал семью с флейтисткой по имени Магда, она полячка и очень любит Азербайджан, нашу страну, культуру и традиции, у нас две дочери", - говорит Фуад.

На протяжении всего этого времени он выступал в 15 странах мира вместе с известными коллективами Великобритании, Франции, Чехии, Австрии, Германии, России и Японии. С 2014 года является дирижером Азербайджанского государственного симфонического оркестра имени Узеира Гаджибекова, а также главным дирижером Нового филармонического оркестра Мюнхена и Бакинского камерного оркестра… Он уехал из родного города мальчишкой, а вернулся в него знаменитым музыкантом!

"Некоторые дома сохранились, но наш разрушили – остались только стены, все внутри заросло кустарником и деревьями, но я все равно счастлив, что вернулся в родной край. Вместе с матерью прогулялись по городу, по всем его улочкам, по которым бегал ребенком. Я узнаю все в городе даже с закрытыми глазами. Мама удивляется, как много я запомнил о Шуше в детские годы. Очень жаль, что дедушка и бабушка не увидели эти дни, но уверен, что их души сейчас радуются на небесах. И хочу им сказать и всем тем, кому не суждено было увидеть этот день - "Дорогая Шуша, мы вернулись в родной дом! Это большое счастье видеть родную землю свободной!", - сказал Фуад Ибрагимов.

В руках Фуада фото как раньше выглядел его дом

С отцом на Джидыр дюзю (горная равнина - Поле для скачек)

Отсюда пришлось улетать на вертолете

(Автор: Вугар Иманов)