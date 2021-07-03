Дом, который построил юбиляр Алигисмет Лалаев: Представьте себе семью из четырехсот человек... (ФОТО)

Интервью 3 июля 2021 21:17 (UTC+04:00)
Дом, который построил юбиляр Алигисмет Лалаев: Представьте себе семью из четырехсот человек... (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Директор одного из старейших театров Азербайджана – Государственного академического музыкального театра, доктор философии по искусствоведению, доцент Государственного университета культуры и искусств, заслуженный деятель искусств Алигисмет Лалаев на свое 65-летие получил замечательный подарок от режиссера Самира Гуламова – фильм "Ömrümü sizə vermişəm" (Я посвятил свою жизнь вам), сообщает Trend Life.

В документальном фильме народные артисты Тарана Мурадова и Ильхам Намиг Кямал, заслуженный деятель искусств Мехрибан Алекберзаде, профессора Али Амирли, Марьям Ализаде, Ильхам Рагимли и члены семьи юбиляра рассказали о его жизни и творчестве.

Алигисмет Лалаев на протяжении 13 лет возглавляет театр, пройдя практически все ступени профессионального становления - был актером, режиссером, чиновником. Интеллигентный человек, требовательный к себе и творческому коллективу, он даже в дни пандемии старается делать все во имя развития театрального искусства, проводит конкурсы, реализует проекты. От руководителя очень многое зависит - организация творческого процесса, контроль за выполнением всеми своих обязанностей, от него зависит фактически само существование театра: какие постановки подготовить, куда отправиться с гастролями, как распространять новости о театре – решение этих и многих других важных вопросов возлагается на директора. А еще Алигисмет Лалаев хороший семьянин – у него двое дочерей и шестеро внуков.

Насколько трудно быть главой семьи и театра? Алигисмет Лалаев говорит: "Очень трудно быть аксакалом даже в собственной семье, не говоря уже о творческом коллективе, где каждый является личностью со своим характером и мировоззрением, своим "я" и эгоизмом в хорошем смысле этого слова. И теперь представьте себе семью из четырехсот человек, среди которых артисты, режиссеры, художники, певцы, музыканты, технические работники, и у каждого есть собственное "я" (смеется). И, конечно же, приходится уделять особое внимание актерам, выполнять их зачастую детские прихоти, поддерживать их в творчестве. От руководителя зависит очень многое, в частности, то, насколько обстановка в его коллективе будет доброжелательной, способствующей к выполнению поставленных задач. Я и сам долгие годы был актером и режиссером, поэтому знаю, чем живут творческие люди, насколько трудно и в то же время необходимо создавать условия для их работы. Стараюсь ограждать их от проблем. Насколько мне это удается - пусть судит сам коллектив".

Алигисмет Лалаев родился 4 июля 1956 года в городе Сальян. С отличием окончил режиссерский факультет Государственного университета культуры и искусств, мастерскую видного режиссера Тофига Кязымова. С 1980 года работал в газете "Qələbə", возглавлял отдел культуры Сальянского района, работал в министерстве культуры Нахчыванской Автономной Республики, а затем в Нахчыванском государственном музыкальном театре, где создал ряд запоминающихся образов и начал режиссёрскую деятельность. С 1993 года работал заместителем директора Государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева, возглавлял Главное управление искусств министерства культуры, отдел искусств министерства культуры и туризма. Алигисмет Лалаев также занимался организацией широкомасштабных правительственных мероприятий, Дней культуры Азербайджана в различных странах, принимал участие в реализации проектов по пропаганде национальной культуры в России, Турции, Германии, Франции, Грузии, Беларуси, Австрии, Албании, Саудовской Аравии, США и других странах, входил в состав международных жюри. Является членом Союза журналистов, Союза театральных деятелей и Союза кинематографистов, лауреатом национальных премий, почетных наград и медалей. В мае 2008 года был назначен директором Музыкального театра.

"Прежде чем переступить порог этого очага культуры, я много думал, а готовиться начал с экскурса в его историю, составления и изучения списка спектаклей, ставившихся на сцене театра со дня его зарождения в 1910 году - в течение более ста лет. Полученный обширный материал помогает понять, как развивались в Азербайджане драматургия и музыкальный театр, какими силами обладал актерский коллектив, что было востребовано обществом в разные времена. Быть руководителем - большая ответственность, когда приходится шаг за шагом, день за днем доказывать, что ты можешь быть лидером. Излишние амбиции, необоснованное самомнение - плохие для руководящего работника спутники. Чтобы в доме, в родном театре был мир, руководителю надо уметь сохранять спокойствие, не забывать о лояльности и при этом оставаться строгим - без этого никак нельзя. Ведь во время творческого процесса всякое бывает: спорят, ссорятся, ругаются. Главное - театр надо любить! За годы работы в театре все становятся "единым организмом", и тогда театр превращается в полноценный дом и семью. К счастью, нам удалось создать новый тип театра с безграничными возможностями, к чему мы и стремимся", - рассказывает Алигисмет Лалаев.

Коллектив театра с успехом гастролировал в различных странах, удостаивался международных призов фестивалей. Юбиляр отметил, что гордится театром.

"Здесь я ощущаю себя как рыба в воде. Репертуар - это главное, что составляет лицо театра, а лицо театра - это и лицо его руководителя. Понимаю, насколько непросто и ответственно самостоятельно определиться с репертуаром, обновлять его, дать возможность творческому коллективу ощутить подъем, приходящий с востребованностью, заботиться о каждом и при этом помнить, что главное - радовать зрителей. Но эти трудности из круга тех, преодоление которых окрыляет. А уважение к зрителю - одна из наших важнейших заповедей. С гордостью хотелось бы отметить, что наш театр стал уникальным современным очагом культуры во всем мире, оснащенным самой передовой техникой, на сцене выступают известные артисты. Особое внимание уделяем привлечению молодежи, впервые среди театров в стране принимаем на работу два раза в год на конкурсной основе. К большому сожалению, пандемия нанесла театральной сфере очень большой удар, но мы очень надеемся, что вновь будет радовать зрителей новыми постановками, спектаклями по произведениям классических и современных авторов", - отмечает Алигисмет Лалаев.

От имени АМИ Trend поздравляем Алигисмета Лалаева с юбилеем и желаем дальнейших успехов!

(Автор: Вугар Иманов)

Дом, который построил юбиляр Алигисмет Лалаев: Представьте себе семью из четырехсот человек... (ФОТО) - Gallery Image
Дом, который построил юбиляр Алигисмет Лалаев: Представьте себе семью из четырехсот человек... (ФОТО) - Gallery Image
Дом, который построил юбиляр Алигисмет Лалаев: Представьте себе семью из четырехсот человек... (ФОТО) - Gallery Image
Дом, который построил юбиляр Алигисмет Лалаев: Представьте себе семью из четырехсот человек... (ФОТО) - Gallery Image
Дом, который построил юбиляр Алигисмет Лалаев: Представьте себе семью из четырехсот человек... (ФОТО) - Gallery Image
Дом, который построил юбиляр Алигисмет Лалаев: Представьте себе семью из четырехсот человек... (ФОТО) - Gallery Image
Дом, который построил юбиляр Алигисмет Лалаев: Представьте себе семью из четырехсот человек... (ФОТО) - Gallery Image
Дом, который построил юбиляр Алигисмет Лалаев: Представьте себе семью из четырехсот человек... (ФОТО) - Gallery Image
Дом, который построил юбиляр Алигисмет Лалаев: Представьте себе семью из четырехсот человек... (ФОТО) - Gallery Image
Дом, который построил юбиляр Алигисмет Лалаев: Представьте себе семью из четырехсот человек... (ФОТО) - Gallery Image
Дом, который построил юбиляр Алигисмет Лалаев: Представьте себе семью из четырехсот человек... (ФОТО) - Gallery Image
Дом, который построил юбиляр Алигисмет Лалаев: Представьте себе семью из четырехсот человек... (ФОТО) - Gallery Image
Дом, который построил юбиляр Алигисмет Лалаев: Представьте себе семью из четырехсот человек... (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Дом, который построил юбиляр Алигисмет Лалаев: Представьте себе семью из четырехсот человек... (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Дом, который построил юбиляр Алигисмет Лалаев: Представьте себе семью из четырехсот человек... (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Дом, который построил юбиляр Алигисмет Лалаев: Представьте себе семью из четырехсот человек... (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Дом, который построил юбиляр Алигисмет Лалаев: Представьте себе семью из четырехсот человек... (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Дом, который построил юбиляр Алигисмет Лалаев: Представьте себе семью из четырехсот человек... (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Дом, который построил юбиляр Алигисмет Лалаев: Представьте себе семью из четырехсот человек... (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Дом, который построил юбиляр Алигисмет Лалаев: Представьте себе семью из четырехсот человек... (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Дом, который построил юбиляр Алигисмет Лалаев: Представьте себе семью из четырехсот человек... (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Дом, который построил юбиляр Алигисмет Лалаев: Представьте себе семью из четырехсот человек... (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Дом, который построил юбиляр Алигисмет Лалаев: Представьте себе семью из четырехсот человек... (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Дом, который построил юбиляр Алигисмет Лалаев: Представьте себе семью из четырехсот человек... (ФОТО) - Gallery Thumbnail
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