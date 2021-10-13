Косметология необходима для сохранения красоты, молодости и здоровья – Нигяр Руфат (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В наше время забота о здоровье своего тела и организма в целом, идея красиво и здорово выглядеть являются очень актуальными. И в этом аспекте одним из основных направлений является косметология - наука, изучающая эстетические проблемы организма человека, их этиологию, проявления и методы коррекции, а также свод методик, направленных на коррекцию эстетических проблем внешности человека.

Известный врач - косметолог Нигяр Руфат в интервью Trend отметила, что эта сфера не имеет границ и способна помочь не только сохранить молодость и красоту, но и подарить желаемое физическое и психическое равновесие и здоровье.

- Является ли достаточным количество профессионалов, работающих в сфере косметологии в Азербайджане?

- Косметология - очень востребованное и необходимое направление, поэтому ученые неустанно трудятся для создания новых технологий, изобретаются новые препараты и аппараты. Основной целью косметологии является полноценное здоровье человека, его гармоничное и нормальное развитие в окружающем мире и во всех сферах жизни. Современная косметология имеет высокий показатель эффективности только потому, что ей удается правильно компоновать все существующие знания в этой области, препараты, разрабатываемые на протяжении тысячелетий, и современное оборудование, которое помогает все это удачно использовать. Но есть один нюанс: далеко не каждый может продвинуться в этой области. Несмотря на то, что получают соответствующее образование и проходят различные курсы, не каждый может достичь совершенства в косметологии. Работа рук, нежность, острый глаз, удовольствие от проделанной работы являются одним из самых важных аспектов в этой сфере. При отсутствии вышеназванных качеств, настоящего профессионализма невозможно будет продвинуться вперед, будь то кандидат медицинских наук или разрекламированный "специалист".

- Некоторые женщины жалуются на неудачные результаты после некоторых процедур и даже делают это достоянием общественности, чтобы другие были более осторожными. С чем связаны негативные результаты?

- Ни один врач не застрахован от неудачного результата. Но если это часто повторяется у одного и того же врача, то, бесспорно, связано либо с непрофессионализмом, либо препараты и аппараты не соответствуют современным требованиям, имеют низкое качество. Профессиональный и добросовестный врач всегда должен добросовестно подбирать препараты, которые он использует, а также применять к своим пациентам только то, что с уверенностью применил бы и к себе.

- Говорят, что некоторые искусственные препараты и процедуры могут иметь нежелательные последствия в будущем. В чем должны быть осторожными женщины?

- Искусственное наполнение - это самое болезненное место для женщин. Каждая женщина, решившись на применение на себе искусственных наполнителей, сталкивается с их последствиями. После применения искусственно - синтетических гелей иногда через месяц, иногда через год, а иногда через 5 лет происходит фиброзирование (накопление геля в форме капсул, его затвердение). Для избавления от этого необходимо удаление фиброзных тканей путем хирургического вмешательства. Но даже хирургическим путем полное удаление невозможно.

- Есть женщины, которые после косметологического вмешательства становятся похожи друг на друга, "как под копирку". Это их неудачное желание быть похожими на кого-то другого или косметолог не может добиться индивидуальности на лице?

- Иногда женщины делают процедуры, чтобы быть похожими на кого-то, выбирая для себя идеал и желая добиться идеальной схожести. Но не всегда одни и те же черты лица подходят лицу другой женщины. Мы постоянно предлагаем пациентам процедуры, которые им подойдут. Естественно, если ко всем применить сверх дозы - большие губы, маленький нос, затянутые глаза, резкие овалы, выпуклые щеки, все начнут быть похожими друг на друга. Поэтому, если вы хотите подчеркнуть красоту своего лица с минимальным наполнением, не переусердствовав, вам следует избегать "передозировок", которые покажут искусственность вашей красоты.

- Каковы детали ваших недавних деловых поездок в Турцию?

- У меня много пациентов в Турции, которым нравится моя работа. Каждый не может приехать, поэтому я планировала работать и давать мастер-класс в Стамбуле через каждые несколько месяцев. Я уже реализовала одну часть из этих планов. Дай Бог, в ближайшем будущем я реализую те же самые планы в Европе и других странах.

- Насколько Азербайджан продвинулся в области косметологии по сравнению с братской Турцией и другими странами?

- Скажу вам, что именно косметология в Азербайджане более развита по сравнению с другими странами. Причина заключается в том, что наши женщины склонны больше ухаживать за собой, чаще обращаются к косметологу. То есть, на мой взгляд, поскольку у наших врачей больше практики, они также делают процедуры более профессионально. По моему мнению, наши косметологи делают более качественную работу, чем их коллеги из многих стран.

- Почти многие знаменитости стучатся в вашу дверь. Как мы знаем, продукция, которую вы используете, также является самой дорогой и качественной. Удается ли вам удовлетворить требования каждого?

- Естественно, для меня отрадно то, что знаменитости удовлетворены моей работой и доверяют мне. Я получаю удовольствие, работая с каждым из них. Потому что все больше и больше людей реально видят мою работу и становятся более осведомленными о ней. Что касается чувства удовлетворенности от моей работы, то среди них пока недовольных ей не было. Слава Богу, каждая работа была успешной. Мы постоянно делимся информацией о нашей продукции, которую используем, с последователями и пациентами. Поскольку пациенты уже чрезвычайно доверяют нам, то выбор препарата они оставляют на наше усмотрение. Я получаю удовольствие от своей работы и передаю всю позитивную энергетику пациентам, поэтому результаты говорят сами за себя. Как говорится, результат налицо!