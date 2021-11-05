Рамиль Гасымов рассказал об образе визиря Карабахского ханства Моллы Панаха Вагифа (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджанском государственном академическом театре оперы и балета седьмого ноября состоится показ оперы "Вагиф", посвященный 120-летию со дня рождения видного азербайджанского ханенде, народного артиста республики Хана Шушинского.

Trend Life побеседовал в преддверии показа с исполнителем главной партии, заслуженным артистом Рамилем Гасымовым.

"Для меня как оперного исполнителя большая честь воплотить образ Вагифа в одноименной опере, занимающей важное место в моей музыкальной биографии. Моя любовь, восхищение и привязанность к данному музыкальному произведению зародились много лет назад, когда я, еще будучи ребенком, слушал исполнение в этом спектакле нашего известного вокалиста, народного артиста СССР Лютфияра Иманова. Так сложилось, что по приглашению видного композитора Рамиза Мустафаева в 2001 году я был принят на работу солистом хора имени Джахангира Джахангирова, который сейчас является частью Азербайджанского телевидения и радио. Спустя время у нас сложились такие теплые отношения, что у меня даже хватило смелости подойти к нему и попросить, чтобы он прослушал арию Вагифа в моем исполнении. В то время я был очень молод, но Рамиз Мустафаев меня внимательно выслушал и после прослушивания сказал, что со временем я стану лучшим исполнителем этого образа после Лютфияра Иманова", - сказал Рамиль Гасымов.

По его словам, среди различных ролей на сцене Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета образ Вагифа является для него одним из самых замечательных.

"Я очень счастлив, что участвую в этом оперном спектакле и играю на сцене визиря Карабахского ханства XVIII века, гениального поэта Моллу Панаха Вагифа. Думаю, что 7 ноября 2021 года вместе с дирижером, заслуженным артистом Эйюбом Гулиевым, высокопрофессиональным коллективом и творческой труппой Государственного академического театра оперы и балета мы исполним оперу "Вагиф" с большим успехом. Пользуясь случаем, хочу поприветствовать своих коллег и пожелать им успехов в работе. В заключение хотел бы отметить, что показ оперы "Вагиф" пройдет накануне первой годовщины Победы Азербайджана в 44-дневной Отечественной войне. Азербайджанской армией во главе с Верховным главнокомандующим, Президентом Ильхамом Алиевым была одержана историческая Победа, вписанная золотыми буквами в славную летопись страны. Отмечу также, что показ оперы посвящен 120-летнему юбилею легендарного ханенде из Карабаха, народного артиста Хана Шушинского. Пользуясь случаем, приглашаю всех любителей оперы на этот великолепный показ. Да здравствует азербайджанская культура, культура, которая нас объединяет!" - сказал Рамиль Гасымов.

Молла Панах Вагиф (1717-1797) является одним из последних выдающихся поэтов Азербайджана периода средневековья и первым поэтом новой реалистической, близкой к народному творчеству, поэзии.

"Творчество Вагифа оказало большое влияние на развитие азербайджанской поэзии и музыки. Вагиф использовал в своем творчестве все классические формы восточной поэзии. Он писал газели, теджнисы, мухаммасы, мустезада, муашшара, мушаире, месневи и элегии. Однако особое место в его творчестве занимает поэтическая форма гошма из ашугского народного творчества. Язык этих стихов предельно приближен к народному. Особая отличительная черта лиpики Вагифа – показать первозданную красоту родной Карабахской земли и свою безмерную любовь к ней посредством ярких поэтических красок", - добавил Рамиль Гасымов.

В спектакле примут участие ведущие солисты оперы - народный артист Азербайджана Али Аскеров (партия Визиря), заслуженные артисты Рамиль Гасымов (партия Вагифа), Фарида Мамедова (партия Хураман), Фарид Алиев (партия Каджара), Джахангир Гурбанов (партия Эльдара), Эльнур Зейналов (партия Ханенде), Турал Агасиев (партия Алибека), а также солисты Талех Яхъяев (партия Ибрагим хана), Айтен Магеррамова (партия Старухи), Рза Хосровзаде (партия Видади), Зумруд Давудова (партия Гюльнар) и другие.

Оперой будет дирижировать главный дирижер Театра оперы и балета, заслуженный артист Азербайджана, лауреат международных конкурсов Эйюб Гулиев.

Режиссером-постановщиком спектакля является заслуженный деятель искусств Хафиз Гулиев, главным хормейстером - заслуженный деятель искусств Севиль Гаджиева, художником-постановщиком - заслуженный работник культуры Юсиф Бабаев.

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(Автор: Вугар Иманов)