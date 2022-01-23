50-й участок жизни Ильгара Сафата – от шаманизма и мистики до освободительной войны (ФОТО)
БАКУ/Trend Life/ - Сегодня известному театральному и кинорежиссеру, сценаристу, прозаику, поэту, рок-барду, писателю Ильгару Сафату исполнилось 50 лет. Представляем читателям Trend Life материал о жизни и творчестве личности, получившего международное признание.
Творческий путь начинался с документального кино, его ленты "Корни неба", "Внук горы", "На злачных пажитях", "Дух, живущий в камне" были отмечены призами международных кинофестивалей. А первая художественная картина "Участок", снятая в 2010 году, была сразу же представлена на соискание премии "Оскар" среди зарубежных фильмов и стала обладателем ряда престижных международных призов.
Ильгар Сафат родился 23 января 1972 года в Баку. С детства ему нравилось читать книги о приключениях и путешествиях в дальние страны, мечтал стать писателем. И началась жизнь, полная странствий и новых идей.
"Еще в школе я начал писать романы, короткие истории, увлекался фотографией, на 8-миллиметровую камеру снимал любительские фильмы, потом увлекся музыкой, авторской песней, поэзией. Обожал кино и часто прогуливал уроки ради нового фильма. В 15 лет меня так увлек кинематограф, что начал читать специальную литературу об истории кино и различные статьи кинокритиков. Стал смотреть классику - ленты режиссеров Федерико Феллини, Лукино Висконти, Витторио де Сика, которые казались моим ровесникам слишком старомодными. Сейчас с помощью интернета можно найти и посмотреть все что душе угодно. Кинематограф во времена моего детства был единственной отдушиной, при помощи которой мы погружались в мир грез. Он оказал на меня магическое воздействие. В 16 лет я уже сделал свой выбор в плане профессии и четко знал, что стану режиссером".
После школы поступил в Московский химико-технологический институт и, не проучившись в нем даже года, ушел из института. В 1988 году записался в театральную студию в Москве и стал посещать просмотры классических фильмов во ВГИКе. Вернувшись в Баку, стал работать на киностудии "Азербайджанфильм". Для продолжения образования поступил на филологический факультет Азербайджанского педагогического института. В 2000 году отправился в Москву и стал студентом Высших режиссерских курсов, учился у одного из самых именитых режиссеров Владимира Хотиненко. После окончания уехал в Хабаровск по приглашению Дальневосточной студии кинохроники, где снял документальный фильм "Корни неба" об удэгейском шаманизме. В Германии картину внесли в каталог лучших этнографических фильмов, а в США включили в библиотеку American Museum of Natural History. Вернувшись в Баку стал работать на киностудии "Нариманфильм".
Фильм, фильм, фильм… Уйти в мир подсознания своего героя
На выбор кинорежиссуры на юного Ильгара повлияли фильмы братьев Васильевых "Чапаев", ленты с Чарли Чаплиным, Максом Линдером и картина Александра Довженко "Земля". Он любил смотреть старые азербайджанские фильмы "Гайнана", "Аршин мал алан", "О олмасын, бу олсун", пересматривать киноклассику Бергмана, Брессона, Антониони.
Дебют в художественном кинематографе – фильм "Участок" стала судьбоносным. Фильм был снят студиями "Нариманфильм" (Азербайджан), "Грузия-фильм" и "Багира-филмс", что стало первым опытом сотрудничества в постсоветское время между студиями двух республик Закавказья. Картина повествует о модном бакинском фотографе, пытающемся разобраться в своих чувствах и попадающем в фантасмагорическую ситуацию.
""Участок" - это первый мистический триллер в нашем кино. Идея снять этот фильм пришла мне во сне. Я записал сюжетную канву и стал ее обдумывать. Мне важно было показать, что мой герой попадает в некую полуфантастическую, сюрреалистическую среду. Ему как бы устраивают допрос с пристрастием, а, с другой стороны, он сам анализирует свою жизнь, переоценивая морально-этические компромиссы, на которые он постоянно шел. Попытался, насколько это возможно, уйти в мир подсознания своего героя, заглянуть в его внутренний мир со всеми страхами и отчаянием. Я очень люблю эту картину. В ней я попытался высказать очень важные для меня идеи. Еще фильм дорог мне тем, что это последняя наша совместная работа с Вагифом Ибрагимоглу, который сыграл одну из главных ролей. К большому сожалению, эта роль оказалась для него последней в кино. Мы потеряли великого человека, выдающегося режиссера, теоретика театра, одного из реформаторов и новаторов современного театра".
Режиссеру нравятся фильмы, в которых обнажаются человеческие чувства и заключен особый смысл.
"Зрелищное, жанровое кино, когда оно талантливо снято, мне тоже интересно. Ведь экран для того и существует, чтобы погружать нас в сон и иногда тем самым пробуждать в нас более глубокие уровни восприятия реальности. Сон, сказка, поэзия - вот из чего должен черпать свою силу кинематограф".
Всего режиссер снял около 20 фильмов. Особое место в творчестве занимает фильм "İçəri Şəhər" (Внутренний город), удостоенный ряда международных премий. Главная героиня - молодая девушка, жизнь которой меняется после встречи с сыном ее педагога. Он – ветеран Карабахской войны, намного старше ее и ниже по социальному статусу. Для девушек это не повод для беспокойства, она нашла родного человека. Но их отношения, выходящие за общепринятые рамки - повод для беспокойства всего окружения девушки.
"Каждый режиссер сам решает, о чем он хочет снять фильм, меня же больше всего интересует человек, его душа, и те переживания, с которыми ей приходится сталкиваться в реальном мире. Каждый фильм, получивший признание за рубежом, повышает престиж государства, стимулирует интерес к национальному кинематографу и культуре. Мы живем в мире, который хотя и не имеет границ, но, тем не менее, быть услышанным в этом многоголосье тоже не так-то уж просто. В последние годы появились новые фильмы, новые режиссеры, которые создают свежие по восприятию, мироощущению картины. Эти картины участвуют в международных фестивалях, завоевывают призы, что, конечно же, меня очень радует. Появляется много дебютных работ, много новых имен, в кинематографе происходит плавная смена поколений. И каждый показ фильма, каждая, пусть даже самая незначительная победа, это победа всей страны, всей национальной культуры".
Последней картиной стал полнометражный художественный фильма Doğma Torpaq (Родная Земля, Motherland), съемки которого прошли в прошлом году в Баку, Гобустане, Гахе, Загатале, Губе, Барде и в освобождённой Шуше. В масштабном проекте приняло участие более тысячи человек. Картина посвящена Ходжалинскому геноциду и шехидам Карабахской войны, славной Победе в 44-дневной Отечественной войне.
"Для меня эта картина - Карабахская сага. Идея фильма "Родная земля" появилась у меня пять лет назад. И так совпало, что накануне 44-дневной Отечественной войны я закончил сценарий для своего фильма про Карабах. Написал достаточно быстро. Картина охватывает советский период с начала 80-х, время изгнания тысяч азербайджанцев с родных земель из Армении, оккупации армянскими агрессорами Карабаха и прилегающих районов Азербайджана, Ходжалинского геноцида, учиненного военными преступниками, 30-летнего ожидания освобождения и, наконец, Дня Победы – 8 ноября 2020 года. Снимать картину мы начали в конце февраля 2021 года. Нам было очень трудно, все время были в экспедициях, снимали в горах, лесах, болотах, в тяжелых погодных условиях. Но, слава Богу, мы справились со всеми трудностями! Шуша в картине показана в двух временных пластах – довоенная 80-х годов, и город после его освобождения. Презентация запланирована на весну этого года. Зрители увидят галерею персонажей, образов, их трансформацию в разных ситуациях. Помимо профессиональных артистов, в нем задействованы солдаты, участники войны, местные жители. У нас съемки также проходили в госпитале, и там мы сняли реальных участников войны. В фильме красной нитью проходит судьба егеря из Карабаха, который во время армянской агрессии становится разведчиком и бьется во имя защиты родной земли".
Театр - моя особенная слабость, я очень его люблю.
Талантливый человек талантлив во всем. Ильгару Сафату удалось сказать слово и на театральной сцене. Поставил на сцене Азербайджанского государственного академического русского драматического театра "Гордость и предубеждение" Джейн Остин, "Осенняя соната" Ингмар Бергман, "Али и Нино" Курбана Саида, а также "Артист и его тень", "Казанова: уроки любви", "Бульвар Сансет" . Ильгар Сафат создал свой театр "Сафат-театр". И первой работой стала премьера спектакля "В поисках смысла" по одноименной пьесе израильского писателя и драматурга Идо Нетаньяху, поставленной в Международном центре мугама с большим успехом.
"Идея создать свой театр была у меня давно. Много лет она витала в воздухе, но все произошло как-то само собой, и мы с моим братом Нариманом Мамедовым создали "Сафат-Театр". Главная моя цель, как художественного руководителя в том, чтобы наш театр был живым и не банальным, мог удивлять. Мне хотелось бы выразить те эстетические и интеллектуальные принципы, которым не легко найти место на традиционной сцене, и с которыми наш зритель в большинстве своем либо не знаком вовсе, либо отвык. Театр - моя особенная слабость, я очень его люблю. Театр - это как семья, его нельзя бросить, в нем нужно постоянно находиться, быть в гуще событий. Кино в этом смысле - более эгоцентрическая форма искусства, тут есть возможность дистанцироваться от людей, от социума, оградить себя от любых контактов, в театре же такой возможности нет. Ты всегда должен быть с труппой, иначе все рухнет".
Спектакль "В поисках смысла" рассказывает об известном психологе, выдающемся ученом Викторе Франкле, прошедшем ужасы Холокоста, выжившим в четырёх фашистских лагерях смерти, и создавшем такое мощное направление в психологии как логотерапия. Трагедия Холокоста очень близка азербайджанскому народу, который пережил Ходжалинский геноцид.
Режиссер считает, что в современных реалиях надо работать для зрителя, который должен получать в театре то, чего ему не хватает в реальной жизни.
"Это прежде всего эмоции и жизненные истории. Несмотря на обилие информации, льющейся на нас со всех сторон, у людей сейчас наблюдается эмоциональный голод. Людям не хватает чего-то подлинного, настоящего. Настоящего общения, настоящих эмоций - одним словом, настоящей реальности. Нам нужно что-то подлинное, что объединяло бы людей и хоть немного нашу меркантильную действительность одухотворяло. В этом сила и магия театра. Актеры вживаются в роли и передают реальные эмоции своих персонажей".
Писатель - исследователь феномена люсидных
Отметим и значимую литературную деятельность Ильгара Сафата. Автор книг "LUCIDITY: Сны о Режиссуре", "Камлание Рыб" и т.д. В 2019 году в Бакинском книжном центре был представлен дебютный роман Ильгара Сафата "Моя необработанная форма", который был издан в Москве и попал в список ярких новинок современной прозы, после презентации на российской книжной ярмарке "Нонфикшн".
"Моя необработанная форма" - это психологический триллер о боксере-профессионале по прозвищу Голем, в котором читателей ждут захватывающие приключения главного героя, шокирующие погружения в бездну человеческого отчаяния и интеллектуальные головоломки. Он - чемпион, но мало кто знает, что ни слава, ни деньги не приносят ему удовольствия. Тяжелое детство превратило его в монстра, который испытывает яркие эмоции, только впадая в неистовство.
"Этот триллер вырос из интересов всей моей жизни. В свое время я исследовал феномен люсидных, то есть осознанных сновидений, когда человек понимает, что он спит, и пытается контролировать свои сны. Мне захотелось поместить героя в сакральный континуум, но при этом подвергнуть его испытаниям захватывающей одиссеи. На одном крыле книги стоят Гомер, Софокл и Апулей, на другом Чехов, Гоголь и Достоевский. А еще, несмотря на всю свою кровавость и странность - эта книга очень личная. Есть там, к примеру, линия боксера-профессионала, пришедшая из моего детства и занятий боксом в школьные годы".
По его словам, потенциально каждый человек талантлив, и нужно лишь развивать эти возможности. Но иногда без титанических усилий невозможно реализовать свой потенциал. Постоянное самосовершенствование - это и есть формула успеха. Ильгар к тому же хорошо играет на гитаре, поэтому сочиненные им стихи легли в основу песен, которые он проникновенно исполнял на различных мероприятиях как в Азербайджане, так и в России. Кстати, его настоящая фамилия – Мамедов, а Сафат является псевдонимом
"Впервые под этим сценическим псевдонимом я начал выступать более 20 назад на различных площадках Баку и Москвы в качестве рок-барда. У нас с Мехрибан Зеки был совместный музыкальный перформанс в Музее Низами, где мы выступили с программой "Четыре солнца" по названию одной из моих песен. Я исполнял свои песни под гитару, а она свои - под саз. С того самого дня я публиковал свои стихи, прозу, выступал с песнями и снимал фильмы уже только под псевдонимом "Сафат". Как только я взял этот псевдоним, моя жизнь стала круто меняться. Сейчас я не отделяю себя от своего имени".
(Автор: Вугар Иманов)