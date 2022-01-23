50-й участок жизни Ильгара Сафата – от шаманизма и мистики до освободительной войны (ФОТО)

Интервью 23 января 2022 17:06 (UTC+04:00)
50-й участок жизни Ильгара Сафата – от шаманизма и мистики до освободительной войны (ФОТО)

БАКУ/Trend Life/ - Сегодня известному театральному и кинорежиссеру, сценаристу, прозаику, поэту, рок-барду, писателю Ильгару Сафату исполнилось 50 лет. Представляем читателям Trend Life материал о жизни и творчестве личности, получившего международное признание.

Твор­че­с­кий путь на­чи­нал­ся с до­ку­мен­таль­но­го ки­но, его лен­ты "Кор­ни не­ба", "Внук го­ры", "На злач­ных па­жи­тях", "Дух, жи­ву­щий в кам­не" бы­ли от­ме­че­ны при­за­ми меж­ду­на­род­ных ки­но­фе­с­ти­ва­лей. А первая художественная картина "Уча­с­ток", снятая в 2010 году, была сразу же пред­став­ле­на на со­ис­ка­ние пре­мии "Ос­кар" среди зарубежных фильмов и стала обладателем ряда престижных международных призов.

Ильгар Сафат родился 23 января 1972 года в Баку. С детства ему нра­ви­лось чи­тать кни­ги о при­клю­че­ни­ях и пу­те­ше­с­т­ви­ях в даль­ние стра­ны, меч­тал стать пи­са­те­лем. И началась жизнь, полная странствий и новых идей.

"Еще в шко­ле я на­чал пи­сать ро­ма­ны, ко­рот­кие ис­то­рии, ув­ле­кал­ся фо­то­гра­фи­ей, на 8-мил­ли­ме­т­ро­вую ка­ме­ру сни­мал лю­би­тель­ские филь­мы, по­том ув­лек­ся му­зы­кой, ав­тор­ской пес­ней, по­эзи­ей. Обо­жал ки­но и часто прогуливал уроки ради нового фильма. В 15 лет ме­ня так ув­лек ки­не­ма­то­граф, что на­чал чи­тать спе­ци­аль­ную ли­те­ра­туру об ис­то­рии ки­но и раз­лич­ные ста­тьи ки­но­кри­ти­ков. Стал смо­т­реть клас­си­ку - лен­ты ре­жис­се­ров Фе­де­ри­ко Фел­ли­ни, Лу­ки­но Ви­с­кон­ти, Вит­то­рио де Сика, ко­то­рые ка­за­лись мо­им ро­вес­ни­кам слиш­ком ста­ро­мод­ны­ми. Сейчас с помощью интернета можно найти и посмотреть все что душе угодно. Кинематограф во времена моего детства был единственной отдушиной, при помощи которой мы погружались в мир грез. Он оказал на меня магическое воздействие. В 16 лет я уже сде­лал свой вы­бор в пла­не про­фес­сии и чет­ко знал, что ста­ну ре­жис­се­ром".

Пос­ле шко­лы по­сту­пил в Мо­с­ков­ский хи­ми­ко-тех­но­ло­ги­че­с­кий ин­сти­тут и, не про­учив­шись в нем да­же го­да, ушел из ин­сти­ту­та. В 1988 году за­пи­сал­ся в те­а­т­раль­ную сту­дию в Мос­к­ве и стал по­се­щать про­смо­т­ры клас­си­че­с­ких филь­мов во ВГИКе. Вер­нув­шись в Ба­ку, стал работать на ки­но­сту­дии "Азер­бай­джан­фильм". Для продолжения образования по­сту­пил на фи­ло­ло­ги­че­с­кий фа­куль­тет Азер­бай­джан­ско­го пе­да­го­ги­че­с­ко­го ин­сти­ту­та. В 2000 го­ду от­пра­вил­ся в Мос­к­ву и стал сту­ден­том Выс­ших ре­жис­сер­ских кур­сов, учился у одного из са­мых име­ни­тых ре­жис­се­ров Вла­ди­мира Хо­ти­нен­ко. После окончания уе­хал в Ха­ба­ровск по при­гла­ше­нию Даль­не­во­с­точ­ной сту­дии ки­но­хро­ни­ки, где снял документальный фильм "Кор­ни не­ба" об удэ­гей­ском ша­ма­низ­ме. В Германии картину внесли в каталог лучших этнографических фильмов, а в США включили в библиотеку American Museum of Natural History. Вернувшись в Баку стал работать на киностудии "Нариманфильм".

Фильм, фильм, фильм… Уй­ти в мир под­со­зна­ния сво­е­го ге­роя

На выбор кинорежиссуры на юного Ильгара повлияли фильмы бра­ть­ев Ва­си­ль­е­вых "Ча­па­ев", лен­ты с Чар­ли Чап­ли­ным, Мак­сом Лин­де­ром и кар­ти­на Алек­сан­д­ра Дов­жен­ко "Зем­ля". Он лю­бил смо­т­реть ста­рые азер­бай­джан­ские филь­мы "Гай­на­на", "Ар­шин мал алан", "О ол­ма­сын, бу ол­сун", пересматривать киноклассику Бергмана, Брессона, Антониони.

Дебют в художественном кинематографе – фильм "Участок" стала судьбоносным. Фильм был снят студиями "Нариманфильм" (Азербайджан), "Грузия-фильм" и "Багира-филмс", что стало первым опытом сотрудничества в постсоветское время между студиями двух республик Закавказья. Картина повествует о модном бакинском фотографе, пытающемся разобраться в своих чувствах и попадающем в фантасмагорическую ситуацию.

""Уча­с­ток" - это пер­вый ми­с­ти­че­с­кий трил­лер в на­шем ки­но. Идея снять этот фильм пришла мне во сне. Я записал сюжетную канву и стал ее обдумывать. Мне важно было показать, что мой герой попадает в некую полуфантастическую, сюрреалистическую среду. Ему как бы устраивают допрос с пристрастием, а, с другой стороны, он сам анализирует свою жизнь, переоценивая морально-этические компромиссы, на которые он постоянно шел. По­пы­тал­ся, на­сколь­ко это воз­мож­но, уй­ти в мир под­со­зна­ния сво­е­го ге­роя, за­гля­нуть в его вну­т­рен­ний мир со все­ми стра­ха­ми и от­ча­я­ни­ем. Я очень люб­лю эту кар­ти­ну. В ней я по­пы­тал­ся вы­ска­зать очень важ­ные для ме­ня идеи. Еще фильм до­рог мне тем, что это по­след­няя на­ша совместная ра­бо­та с Ва­ги­фом Иб­ра­ги­мог­лу, который сы­г­рал од­ну из глав­ных ро­лей. К большому сожалению, эта роль ока­за­лась для не­го по­след­ней в ки­но. Мы потеряли великого человека, выдающегося режиссера, теоретика театра, одного из реформаторов и новаторов современного театра".

Режиссеру нра­вят­ся филь­мы, в ко­то­рых об­на­жа­ют­ся че­ло­ве­че­с­кие чув­ства и за­клю­чен осо­бый смысл.

"Зре­лищ­ное, жа­н­ро­вое ки­но, ко­г­да оно та­лан­т­ли­во сня­то, мне то­же ин­те­рес­но. Ведь эк­ран для то­го и су­ще­с­т­ву­ет, что­бы по­гру­жать нас в сон и ино­г­да тем са­мым про­буж­дать в нас бо­лее глу­бо­кие уров­ни вос­при­ятия ре­аль­но­с­ти. Сон, сказ­ка, по­эзия - вот из че­го дол­жен чер­пать свою си­лу ки­не­ма­то­граф".

Всего режиссер снял около 20 фильмов. Особое место в творчестве занимает фильм "İçəri Şəhər" (Внутренний город), удостоенный ряда международных премий. Главная героиня - молодая девушка, жизнь которой меняется после встречи с сыном ее педагога. Он – ветеран Карабахской войны, намного старше ее и ниже по социальному статусу. Для девушек это не повод для беспокойства, она нашла родного человека. Но их отношения, выходящие за общепринятые рамки - повод для беспокойства всего окружения девушки.

"Каждый режиссер сам решает, о чем он хочет снять фильм, меня же больше всего интересует человек, его душа, и те переживания, с которыми ей приходится сталкиваться в реальном мире. Каждый фильм, получивший признание за рубежом, повышает престиж государства, стимулирует интерес к национальному кинематографу и культуре. Мы живем в мире, который хотя и не имеет границ, но, тем не менее, быть услышанным в этом многоголосье тоже не так-то уж просто. В по­след­ние го­ды по­яви­лись но­вые филь­мы, но­вые ре­жис­се­ры, ко­то­рые со­зда­ют све­жие по вос­при­ятию, ми­ро­ощу­ще­нию кар­ти­ны. Эти кар­ти­ны уча­с­т­ву­ют в меж­ду­на­род­ных фе­с­ти­ва­лях, за­во­е­вы­ва­ют при­зы, что, ко­неч­но же, ме­ня очень ра­ду­ет. По­яв­ля­ет­ся мно­го де­бют­ных ра­бот, мно­го но­вых имен, в ки­не­ма­то­гра­фе про­ис­хо­дит плав­ная сме­на по­ко­ле­ний. И каждый показ фильма, каждая, пусть даже самая незначительная победа, это победа всей страны, всей национальной культуры".

Последней картиной стал полнометражный художественный фильма Doğma Torpaq (Родная Земля, Motherland), съемки которого прошли в прошлом году в Баку, Гобустане, Гахе, Загатале, Губе, Барде и в освобождённой Шуше. В масштабном проекте приняло участие более тысячи человек. Картина посвящена Ходжалинскому геноциду и шехидам Карабахской войны, славной Победе в 44-дневной Отечественной войне.

"Для меня эта картина - Карабахская сага. Идея фильма "Родная земля" появилась у меня пять лет назад. И так совпало, что накануне 44-дневной Отечественной войны я закончил сценарий для своего фильма про Карабах. Написал достаточно быстро. Картина охватывает советский период с начала 80-х, время изгнания тысяч азербайджанцев с родных земель из Армении, оккупации армянскими агрессорами Карабаха и прилегающих районов Азербайджана, Ходжалинского геноцида, учиненного военными преступниками, 30-летнего ожидания освобождения и, наконец, Дня Победы – 8 ноября 2020 года. Снимать картину мы начали в конце февраля 2021 года. Нам было очень трудно, все время были в экспедициях, снимали в горах, лесах, болотах, в тяжелых погодных условиях. Но, слава Богу, мы справились со всеми трудностями! Шуша в картине показана в двух временных пластах – довоенная 80-х годов, и город после его освобождения. Презентация запланирована на весну этого года. Зрители увидят галерею персонажей, образов, их трансформацию в разных ситуациях. Помимо профессиональных артистов, в нем задействованы солдаты, участники войны, местные жители. У нас съемки также проходили в госпитале, и там мы сняли реальных участников войны. В фильме красной нитью проходит судьба егеря из Карабаха, который во время армянской агрессии становится разведчиком и бьется во имя защиты родной земли".

Те­атр - моя осо­бен­ная сла­бость, я очень его люб­лю.

Талантливый человек талантлив во всем. Ильгару Сафату удалось сказать слово и на театральной сцене. Поставил на сцене Азербайджанского государственного академического русского драматического театра "Гордость и предубеждение" Джейн Остин, "Осенняя соната" Ингмар Бергман, "Али и Нино" Курбана Саида, а также "Артист и его тень", "Казанова: уроки любви", "Бульвар Сансет" . Ильгар Сафат создал свой театр "Сафат-театр". И первой работой стала премьера спектакля "В поисках смысла" по одноименной пьесе израильского писателя и драматурга Идо Нетаньяху, поставленной в Международном центре мугама с большим успехом.

"Идея создать свой театр была у меня давно. Много лет она витала в воздухе, но все произошло как-то само собой, и мы с моим братом Нариманом Мамедовым создали "Сафат-Театр". Главная моя цель, как художественного руководителя в том, чтобы наш театр был живым и не банальным, мог удивлять. Мне хотелось бы выразить те эстетические и интеллектуальные принципы, которым не легко найти место на традиционной сцене, и с которыми наш зритель в большинстве своем либо не знаком вовсе, либо отвык. Те­атр - моя осо­бен­ная сла­бость, я очень его люб­лю. Театр - это как семья, его нельзя бросить, в нем нужно постоянно находиться, быть в гуще событий. Кино в этом смысле - более эгоцентрическая форма искусства, тут есть возможность дистанцироваться от людей, от социума, оградить себя от любых контактов, в театре же такой возможности нет. Ты всегда должен быть с труппой, иначе все рухнет".

Спектакль "В поисках смысла" рассказывает об известном психологе, выдающемся ученом Викторе Франкле, прошедшем ужасы Холокоста, выжившим в четырёх фашистских лагерях смерти, и создавшем такое мощное направление в психологии как логотерапия. Трагедия Холокоста очень близка азербайджанскому народу, который пережил Ходжалинский геноцид.

Режиссер считает, что в современных реалиях надо работать для зрителя, который должен получать в театре то, чего ему не хватает в реальной жизни.

"Это прежде всего эмоции и жизненные истории. Несмотря на обилие информации, льющейся на нас со всех сторон, у людей сейчас наблюдается эмоциональный голод. Людям не хватает чего-то подлинного, настоящего. Настоящего общения, настоящих эмоций - одним словом, настоящей реальности. Нам нужно что-то подлинное, что объединяло бы людей и хоть немного нашу меркантильную действительность одухотворяло. В этом сила и магия театра. Актеры вживаются в роли и передают реальные эмоции своих персонажей".

Писатель - исследователь феномена люсидных

Отметим и значимую литературную деятельность Ильгара Сафата. Автор книг "LUCIDITY: Сны о Режиссуре", "Камлание Рыб" и т.д. В 2019 году в Бакинском книжном центре был представлен дебютный роман Ильгара Сафата "Моя необработанная форма", который был издан в Москве и попал в список ярких новинок современной прозы, после презентации на российской книжной ярмарке "Нонфикшн".

"Моя необработанная форма" - это психологический триллер о боксере-профессионале по прозвищу Голем, в котором читателей ждут захватывающие приключения главного героя, шокирующие погружения в бездну человеческого отчаяния и интеллектуальные головоломки. Он - чемпион, но мало кто знает, что ни слава, ни деньги не приносят ему удовольствия. Тяжелое детство превратило его в монстра, который испытывает яркие эмоции, только впадая в неистовство.

"Этот триллер вырос из интересов всей моей жизни. В свое время я исследовал феномен люсидных, то есть осознанных сновидений, когда человек понимает, что он спит, и пытается контролировать свои сны. Мне захотелось поместить героя в сакральный континуум, но при этом подвергнуть его испытаниям захватывающей одиссеи. На одном крыле книги стоят Гомер, Софокл и Апулей, на другом Чехов, Гоголь и Достоевский. А еще, несмотря на всю свою кровавость и странность - эта книга очень личная. Есть там, к примеру, линия боксера-профессионала, пришедшая из моего детства и занятий боксом в школьные годы".

По его словам, потенциально каждый человек талантлив, и нужно лишь развивать эти возможности. Но иногда без титанических усилий невозможно реализовать свой потенциал. Постоянное самосовершенствование - это и есть формула успеха. Ильгар к тому же хорошо играет на гитаре, поэтому сочиненные им стихи легли в основу песен, которые он проникновенно исполнял на различных мероприятиях как в Азербайджане, так и в России. Кстати, его настоящая фамилия – Мамедов, а Сафат является псевдонимом

"Впервые под этим сценическим псевдонимом я начал выступать более 20 назад на различных площадках Баку и Москвы в качестве рок-барда. У нас с Мехрибан Зеки был совместный музыкальный перформанс в Музее Низами, где мы выступили с программой "Четыре солнца" по названию одной из моих песен. Я исполнял свои песни под гитару, а она свои - под саз. С того самого дня я публиковал свои стихи, прозу, выступал с песнями и снимал фильмы уже только под псевдонимом "Сафат". Как только я взял этот псевдоним, моя жизнь стала круто меняться. Сейчас я не отделяю себя от своего имени".

(Автор: Вугар Иманов)

50-й участок жизни Ильгара Сафата – от шаманизма и мистики до освободительной войны (ФОТО) - Gallery Image
50-й участок жизни Ильгара Сафата – от шаманизма и мистики до освободительной войны (ФОТО) - Gallery Image
50-й участок жизни Ильгара Сафата – от шаманизма и мистики до освободительной войны (ФОТО) - Gallery Image
50-й участок жизни Ильгара Сафата – от шаманизма и мистики до освободительной войны (ФОТО) - Gallery Image
50-й участок жизни Ильгара Сафата – от шаманизма и мистики до освободительной войны (ФОТО) - Gallery Image
50-й участок жизни Ильгара Сафата – от шаманизма и мистики до освободительной войны (ФОТО) - Gallery Image
50-й участок жизни Ильгара Сафата – от шаманизма и мистики до освободительной войны (ФОТО) - Gallery Image
50-й участок жизни Ильгара Сафата – от шаманизма и мистики до освободительной войны (ФОТО) - Gallery Image
50-й участок жизни Ильгара Сафата – от шаманизма и мистики до освободительной войны (ФОТО) - Gallery Image
50-й участок жизни Ильгара Сафата – от шаманизма и мистики до освободительной войны (ФОТО) - Gallery Image
50-й участок жизни Ильгара Сафата – от шаманизма и мистики до освободительной войны (ФОТО) - Gallery Image
50-й участок жизни Ильгара Сафата – от шаманизма и мистики до освободительной войны (ФОТО) - Gallery Image
50-й участок жизни Ильгара Сафата – от шаманизма и мистики до освободительной войны (ФОТО) - Gallery Image
50-й участок жизни Ильгара Сафата – от шаманизма и мистики до освободительной войны (ФОТО) - Gallery Image
50-й участок жизни Ильгара Сафата – от шаманизма и мистики до освободительной войны (ФОТО) - Gallery Image
50-й участок жизни Ильгара Сафата – от шаманизма и мистики до освободительной войны (ФОТО) - Gallery Image
50-й участок жизни Ильгара Сафата – от шаманизма и мистики до освободительной войны (ФОТО) - Gallery Image
50-й участок жизни Ильгара Сафата – от шаманизма и мистики до освободительной войны (ФОТО) - Gallery Image
50-й участок жизни Ильгара Сафата – от шаманизма и мистики до освободительной войны (ФОТО) - Gallery Image
50-й участок жизни Ильгара Сафата – от шаманизма и мистики до освободительной войны (ФОТО) - Gallery Image
50-й участок жизни Ильгара Сафата – от шаманизма и мистики до освободительной войны (ФОТО) - Gallery Image
50-й участок жизни Ильгара Сафата – от шаманизма и мистики до освободительной войны (ФОТО) - Gallery Image
50-й участок жизни Ильгара Сафата – от шаманизма и мистики до освободительной войны (ФОТО) - Gallery Image
50-й участок жизни Ильгара Сафата – от шаманизма и мистики до освободительной войны (ФОТО) - Gallery Image
50-й участок жизни Ильгара Сафата – от шаманизма и мистики до освободительной войны (ФОТО) - Gallery Image
50-й участок жизни Ильгара Сафата – от шаманизма и мистики до освободительной войны (ФОТО) - Gallery Image
50-й участок жизни Ильгара Сафата – от шаманизма и мистики до освободительной войны (ФОТО) - Gallery Image
50-й участок жизни Ильгара Сафата – от шаманизма и мистики до освободительной войны (ФОТО) - Gallery Image
50-й участок жизни Ильгара Сафата – от шаманизма и мистики до освободительной войны (ФОТО) - Gallery Image
50-й участок жизни Ильгара Сафата – от шаманизма и мистики до освободительной войны (ФОТО) - Gallery Image
50-й участок жизни Ильгара Сафата – от шаманизма и мистики до освободительной войны (ФОТО) - Gallery Image
50-й участок жизни Ильгара Сафата – от шаманизма и мистики до освободительной войны (ФОТО) - Gallery Image
50-й участок жизни Ильгара Сафата – от шаманизма и мистики до освободительной войны (ФОТО) - Gallery Image
50-й участок жизни Ильгара Сафата – от шаманизма и мистики до освободительной войны (ФОТО) - Gallery Image
50-й участок жизни Ильгара Сафата – от шаманизма и мистики до освободительной войны (ФОТО) - Gallery Image
50-й участок жизни Ильгара Сафата – от шаманизма и мистики до освободительной войны (ФОТО) - Gallery Image
50-й участок жизни Ильгара Сафата – от шаманизма и мистики до освободительной войны (ФОТО) - Gallery Image
50-й участок жизни Ильгара Сафата – от шаманизма и мистики до освободительной войны (ФОТО) - Gallery Thumbnail
50-й участок жизни Ильгара Сафата – от шаманизма и мистики до освободительной войны (ФОТО) - Gallery Thumbnail
50-й участок жизни Ильгара Сафата – от шаманизма и мистики до освободительной войны (ФОТО) - Gallery Thumbnail
50-й участок жизни Ильгара Сафата – от шаманизма и мистики до освободительной войны (ФОТО) - Gallery Thumbnail
50-й участок жизни Ильгара Сафата – от шаманизма и мистики до освободительной войны (ФОТО) - Gallery Thumbnail
50-й участок жизни Ильгара Сафата – от шаманизма и мистики до освободительной войны (ФОТО) - Gallery Thumbnail
50-й участок жизни Ильгара Сафата – от шаманизма и мистики до освободительной войны (ФОТО) - Gallery Thumbnail
50-й участок жизни Ильгара Сафата – от шаманизма и мистики до освободительной войны (ФОТО) - Gallery Thumbnail
50-й участок жизни Ильгара Сафата – от шаманизма и мистики до освободительной войны (ФОТО) - Gallery Thumbnail
50-й участок жизни Ильгара Сафата – от шаманизма и мистики до освободительной войны (ФОТО) - Gallery Thumbnail
50-й участок жизни Ильгара Сафата – от шаманизма и мистики до освободительной войны (ФОТО) - Gallery Thumbnail
50-й участок жизни Ильгара Сафата – от шаманизма и мистики до освободительной войны (ФОТО) - Gallery Thumbnail
50-й участок жизни Ильгара Сафата – от шаманизма и мистики до освободительной войны (ФОТО) - Gallery Thumbnail
50-й участок жизни Ильгара Сафата – от шаманизма и мистики до освободительной войны (ФОТО) - Gallery Thumbnail
50-й участок жизни Ильгара Сафата – от шаманизма и мистики до освободительной войны (ФОТО) - Gallery Thumbnail
50-й участок жизни Ильгара Сафата – от шаманизма и мистики до освободительной войны (ФОТО) - Gallery Thumbnail
50-й участок жизни Ильгара Сафата – от шаманизма и мистики до освободительной войны (ФОТО) - Gallery Thumbnail
50-й участок жизни Ильгара Сафата – от шаманизма и мистики до освободительной войны (ФОТО) - Gallery Thumbnail
50-й участок жизни Ильгара Сафата – от шаманизма и мистики до освободительной войны (ФОТО) - Gallery Thumbnail
50-й участок жизни Ильгара Сафата – от шаманизма и мистики до освободительной войны (ФОТО) - Gallery Thumbnail
50-й участок жизни Ильгара Сафата – от шаманизма и мистики до освободительной войны (ФОТО) - Gallery Thumbnail
50-й участок жизни Ильгара Сафата – от шаманизма и мистики до освободительной войны (ФОТО) - Gallery Thumbnail
50-й участок жизни Ильгара Сафата – от шаманизма и мистики до освободительной войны (ФОТО) - Gallery Thumbnail
50-й участок жизни Ильгара Сафата – от шаманизма и мистики до освободительной войны (ФОТО) - Gallery Thumbnail
50-й участок жизни Ильгара Сафата – от шаманизма и мистики до освободительной войны (ФОТО) - Gallery Thumbnail
50-й участок жизни Ильгара Сафата – от шаманизма и мистики до освободительной войны (ФОТО) - Gallery Thumbnail
50-й участок жизни Ильгара Сафата – от шаманизма и мистики до освободительной войны (ФОТО) - Gallery Thumbnail
50-й участок жизни Ильгара Сафата – от шаманизма и мистики до освободительной войны (ФОТО) - Gallery Thumbnail
50-й участок жизни Ильгара Сафата – от шаманизма и мистики до освободительной войны (ФОТО) - Gallery Thumbnail
50-й участок жизни Ильгара Сафата – от шаманизма и мистики до освободительной войны (ФОТО) - Gallery Thumbnail
50-й участок жизни Ильгара Сафата – от шаманизма и мистики до освободительной войны (ФОТО) - Gallery Thumbnail
50-й участок жизни Ильгара Сафата – от шаманизма и мистики до освободительной войны (ФОТО) - Gallery Thumbnail
50-й участок жизни Ильгара Сафата – от шаманизма и мистики до освободительной войны (ФОТО) - Gallery Thumbnail
50-й участок жизни Ильгара Сафата – от шаманизма и мистики до освободительной войны (ФОТО) - Gallery Thumbnail
50-й участок жизни Ильгара Сафата – от шаманизма и мистики до освободительной войны (ФОТО) - Gallery Thumbnail
50-й участок жизни Ильгара Сафата – от шаманизма и мистики до освободительной войны (ФОТО) - Gallery Thumbnail
50-й участок жизни Ильгара Сафата – от шаманизма и мистики до освободительной войны (ФОТО) - Gallery Thumbnail
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